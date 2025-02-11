譽為最偉大的戰地攝影記者Robert Capa　對戰爭與人性的深刻洞察

「如果你的照片不夠好，那是因為你離得不夠近。」夙負盛名卻也飽受爭議的匈牙利裔美國攝影師 Robert Capa 以其對戰爭與人性的深刻洞察， 被譽為最偉大的戰地攝影記者。

文：moom bookshop｜圖片來源：《 Robert Capa: In the Making》



《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

為了獲得第一手資料，Robert Capa 帶著相機深入戰場，記錄殘酷戰事底下的悲歡離合；其中一張名為〈The Falling Soldier〉的作品，捕捉了西班牙內戰期間一名士兵中彈倒地的瞬間，成為戰爭攝影的經典。然而，該照片的真實性爭議卻始終伴隨其名聲，爭論從未因其死亡而停歇。

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《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

Robert Capa 二十多年的攝影生涯裡參與過五場戰爭，包括西班牙內戰、中國抗日戰爭、第二次世界大戰歐洲戰場、第一次中東戰爭以及第一次印支戰爭。他以生命作為按下快門的籌碼，從混亂的戰地帶回撼動人心的影像，未曾想過要停止腳步的他，卻在 1954 年第一次採訪印度支那戰爭時，因誤踩地雷而爆炸身亡，享年 40 歲。

《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

由國際攝影中心（ICP）策劃出版，《 Robert Capa: In the Making》的問世，讓後人得以重新審視這位英年早逝的傳奇攝影師的創作歷程。書中收錄超過 300 張照片，按照時序編排，以細膩文字與影像資料勾勒出 Robert Capa 的職業軌跡，從早期的流亡生活，到成為戰地攝影大師的過程；除此之外，書中也以多篇文章展示 Robert Capa 過去與其他攝影師、編輯之間的合作關係，並深入探討其作品背後的倫理議題，思索他在真實性與敘事需求間的抉擇，從而勾勒其攝影哲學。

《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

《Robert Capa: In the Making》（圖片來源：https://moom.cat/l/DHcSvj）

Robert Capa 1913 年出生於匈牙利，本名為 Friedmann Endre Ernőj。1930 年代初，因受到政治迫害，他來到美國，與其愛人 Gerda Taro 一同使用「Robert Capa」這個名字作為投稿用筆名。Robert Capa 的攝影風格以強烈的臨場感與情感共鳴著稱，鏡頭下的每一個瞬間，都傳遞著戰爭的殘酷與生命的脆弱，因而被認為是「決定性瞬間」的集大成者，亦是 20 世紀最著名的戰地攝影記者之一。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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