首個黑人女藝術家設計超級盃Logo　部落文化讓原住民藝術大放異彩

【超級盃/Tahj Williams】國際體育盛事第五十九屆超級盃LIX日前已圓滿結束，在欣賞過巨星Kendrick Lamar及Lady Gaga的表演以及精彩賽事之餘，有否發現今屆的Logo有甚麼特別之處？原來今年是超級盃首次與黑人女藝術家合作，由年僅26歲的Tahj Williams為賽事匠心設計Logo，設計風格有著強烈的原住民元素，因Tahj Williams是當地部落的成員，致力於推廣部落文化。



圖片來源：超級盃

Tahj Williams於今屆超級盃的舉辨城市紐奧良出生，作為藝術家的她擅長將當地豐富的文化遺產融入多元的藝術表現形式，她從其叔叔以及其他部落成員學習傳統技藝，作品以精細的串珠工藝和鮮豔的色彩組合而聞名，這些特色都一一展現在超級盃Logo設計之上。Tahj所屬的「金鷹」部落傳承著一個悠久的「黑面具」文化，部落成員和參與者會在狂歡節期間穿戴精緻的手工串珠和羽毛服飾，以表達對祖先和傳統的敬意和文化傳承。

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Tahj受到「黑面具」文化的影響汲取鮮明色彩和複雜圖案的元素，透過精細的串珠設計展現出來，由於是手工藝需要高度的專注和技術，使得這種藝術形式從視覺昇華到精神層面。Tahj認為藝術能夠真實地代表到他們的文化及其意義，例如她在超級盃Logo上加入了建築元素，是因為人們已經忘記建築在歷史的重要意義。Tahj小時候面見部落中的「女王」時，令她明白到藝術有著傳播部落文化的意義。以前有色人種在主流狂歡節慶祝活動總是會被排除在外，他們往往會在人少的地方繼續慶祝，並且帶來華麗服裝，慢慢發展成為黑面具服裝傳統，製作這些服裝有時需要一整年的時間，當中涉及細緻手工縫製和複雜的珠飾工藝，而且每一套服裝都有著獨一無二的故事。

圖片來源：instagram.com/thequeentahj

Tahj的設計被應用在電子門票、官方節目、球隊球衣、比賽用球以及酒店外觀等多個方面，對她來說這個Logo不單只是一個標誌。超級盃向來萬眾矚目，尤其是超級盃的廣告一向以昂貴聞名，今年一段30秒廣告就索價800萬美元是為史上最高，是次合作絕對是一個展示傳統黑面具藝術歷史的機會。原來Tahj本身在大學時期已是美式足球隊的隊長，也是隊中唯一的女性，但據她所透露，國家美式足球聯盟 （NFL）當初是不知情的，好像是冥冥中自有主宰，對方在Instagram上找到她，非常閒話家常地談合作，不過對Tahj而言如此規模足夠震驚，Tahj更大的期望是可以見到更多黑人女性、本地藝術家以至是名不經傳的藝術家都能夠在未來得到如此機會。

圖片來源：instagram.com/thequeentahj

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她的作品真實地呈現出紐奧良的文化根源，同時為觀眾帶來這座城市充滿活力的精神及印象，在設計中使用了鮮豔的粉紅色、紅色、青色和綠色，這些色彩都是她最愛的，經常用於製作串珠，其設計有著強烈的個人藝術風格，她會時常回想起小時候總是急不及待地去慶祝活動，穿著自己製作的衣服。另外，設計中的建築元素也是她的有感而發，她認為當人們說到紐奧良時，往往會聯想到一些次文化、當地的美食之類，但明明建築地標深深紮根歷史多年，卻因為太眼熟而被忘記。現時Tahj於Microsoft工作，從事網路安全的範疇，但無阻她當藝術家以及推廣部落文化，在下班之後她會繼續化身黑面具女王。