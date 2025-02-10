文藝復興大師提香億元名畫　科學分析裂紋驚現藏起來的神秘肖像

【提香/文藝復興】提香（Titian/Tiziano Vecelli）的名作《Christ Shown to the People》（又名《Ecce Homo》）一直以來被視為文藝復興時期的傑作，近期有科學研究揭示了這幅畫作下隱藏著另一幅肖像畫。這個發現震驚藝壇及不少歷史學者，而且象徵現代的頂尖科技在藝術品研究中有著不可或缺的重要性，歷史向來多謎團，藉由名畫中的線索或可透露出一絲奧秘。



《Christ Shown to the People》（又名《Ecce Homo》）（圖片來源：Saint Louis Art Museum）

The Cyprus Institute旗下的APAC實驗室對提香的《Ecce Homo》進行詳細的科學分析揭示了畫作背後的秘密，研究團隊採用多種數位影像技術和光譜分析工具對畫作的材質及結構進行全面又深入的研究，在進行顯微觀察時，研究人員從畫作表面的裂紋中發現一些端倪，當中顯示出畫家曾經使用不同的顏料，暗示著現有構圖之下可能存在另一幅畫作。在進一步有系統性地研究這些裂紋之後，就像拼圖般逐漸揭開隱藏的畫面，畫作下方確實存在一幅完整的肖像畫，描繪出一位站在桌前的男子，現時對這名男子的身分還未能確認，有待繼續研究，不過男子的姿勢和服裝相當專業及端莊，似乎大有來頭。

圖片來源：APAC

《Ecce Homo》畫作暗藏的神秘男子肖像（圖片來源：APAC）

當初發現到不同顏料的蹤跡時，為了更全面地了解這個奧秘APAC實驗室與法國多個研究機構合作，開發出一種新型的多模態掃描儀，結合宏觀X射線螢光（MA-XRF）、反射光譜（RIS）和螢光成像光譜（LIS）等技術，能夠對畫作進行全方位的材質映射，成功重建隱藏的肖像畫，由於提香是文藝復興時期的著名藝術家，所以此發現別具影響力，同時亦證明到提香的技藝確實不同凡響，不過也有可能是出自提香本人或他的工作室之手。

圖片來源：APAC

圖片來源：APAC

提香生於約1488年至1490年間，是意大利文藝復興時期最傑出的畫家之一，特別擅長肖像畫、宗教畫和神話題材作品，是為威尼斯畫派的代表人物。他於這個百花齊放、高手雲集的時期都能夠被稱為「群星中的太陽」，指出他是意大利最有才能的少數畫家，尤其是對於色彩的運用對同期及後輩影響甚深。他早年在威尼斯接受藝術訓練，師從Giovanni Bellini及Giorgione，亦受到拉斐爾和米高安哲羅的啟發，他的藝術生涯跨越70多年，向來會為歐洲各地的教堂、宮廷和貴族創作大量作品，一生創作約有400幅，其中描繪奧維德《變形記》的7幅名畫之一的《戴安娜與阿克泰翁》，更於2008年以5,000萬英鎊天價成交，現時收藏於倫敦國家美術館。提香的藝術風格以豐富的色彩、細膩的筆觸和深刻的情感表達而聞名，擅長捕捉人物的內在情感，並有著高深的技藝處理光影和色彩。

提香自畫像（圖片來源：Wiki）

至於他的《Ecce Homo》是於晚年時期1570年至1576年間創作的油畫，於2011年於蘇富比以1,690萬美元天價成交，現收藏於聖路易斯藝術博物館。作品描繪了羅馬總督Pontius Pilate將耶穌展示給群眾的場景，讓群眾決定耶穌的命運。畫面中，Pontius Pilate身穿奢貴服飾，與赤裸的耶穌有著強烈對比，強調耶穌當時所承受的屈辱以及世俗榮華與精神純潔之間的差異。在畫面左上角有著粗略的筆觸，推測提香去世時仍未完成這件作品。

《窗邊讀信的少女》修復前（圖片來源：Wiki）

《窗邊讀信的少女》修復後（圖片來源：Wiki）

畫中有畫的例子時有出現，例如聞名於創作《戴珍珠耳環的少女》的17世紀荷蘭黃金時代大師維梅爾，他的《窗邊讀信的少女》多年來憑著X光掃描及紅外線掃描等技術，發現畫中大幅白牆之下竟然隱藏著畫作，維梅爾本來就擅長以「畫中畫」展現隱喻訊息，作品背景時有畫作表達著另一層意境，不過這次卻被白牆覆蓋起來，推測是畫家修改原圖時特意遮蓋，但後來發現兩層顏料竟相隔數十年，白牆塗抹上去之時維梅爾本人應該已不在人世，最後研究人員移除白牆顯露出一幅邱比特畫作，原因現時還未考究出來。