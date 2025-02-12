奧賽博物館VR體驗亞洲首站！　穿越1874年巴黎體驗印象派誕生之夜

【展覽/VR】151年前，莫奈、塞尚、雷諾瓦、竇加等一群藝術家決定脫離學院規範，舉辦一場獨立展覽，展示與當時主流藝術截然不同畫作，這成為藝術史上一個重要轉折點——也就是印象派的誕生。



法國奧賽博物館去年為了慶祝印象派誕生150周年，與Excurio以及GEDEON Experiences聯合製作沉浸式VR展覽「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」。透過3D再現（3D reconstruction）和VR技術，帶領訪客探索第一個印象派展覽的開幕之夜。該VR體驗亞洲首站就在香港，虛擬體驗足足有42分鐘，不如看看有什麼看點？



1. 超細緻1874年巴黎風景重現

「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」復原1874年巴黎街頭（Youtube截圖）

既然是沉浸式體驗，那麼臨場感自然重要。大家戴上VR 頭戴裝置後，便會「身處」嘉布遣大道（Boulevard des Capucines），環顧四周是寬敞林蔭大道，一旁馬車來來往往發出響聲，頭戴高帽的男士與穿著蓬裙的女士在你身邊經過，抬頭就是巴黎歌劇院，而腳下則是歐洲常見石板路，似乎真的帶大家來到1874年巴黎。

位於黎 的納達爾（Nadar）工作室。(HKDI)

在體驗中，大家會跟隨虛擬角色露絲前往各個場景，第一站是攝影師納達爾（Nadar）位於巴黎的工作室，是首個印象派展覽舉辦場地。值得留意的是，納達爾工作室在1990年代被拆除，但又沒有1874年展覽本身照片，為了確保體驗盡可能真實，製作單位便使用建築平面圖、外部照片以及家具和壁紙資料來重現這個空間。

2. 名家親自介紹畫作

雷諾瓦以及竇加在你面前佈置畫作（Youtube截圖）

進入納達爾工作室後，首先會遇到雷諾瓦（Auguste Renoir）以及竇加（Edgar Degas）在你面前佈置畫作，其後更在場景不同部分遇上尚未出名的莫內（Claude Monet）、塞尚（Paul Cézanne）、畢沙羅（Camille Pissarro）、與唯一女性畫家莫莉索（Berthe Morisot）。VR體驗空間感不錯，大家可以在指定空間內遊走，用不同角度觀察畫作。

+ 1

除了自行觀賞，塞尚以及莫莉索等角色還會就特定畫作進行仔細講解，從畫作背景、構圖到作畫方式仔細介紹，生動講述印象派標誌性作品誕生。

不同大師仔細介紹自己畫作（Youtube截圖）

3. 體驗各個印象派誕生重要節點

巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」還原了首個印象派展覽開幕之 夜的面貌。（HKDI）

除納達爾工作室開幕之夜外，要了解印象派緣起，自然也要體驗其發展歷程不同重要時地。譬如觀眾會「穿越」到官方巴黎沙龍現場，在現今已被改建成大、小皇宮的工業宮（Palais de l'Industrie）裡，認識當時法國主流藝術價值。

畫家巴齊耶（Frédéric Bazille）工作室是當時藝術家聚會之地（YouTube截圖）

其後大家可以進入畫家巴齊耶（Frédéric Bazille）工作室，看著竇加、塞尚、莫內滔滔不絕批評官方沙龍評選制度，該處是藝術家們當年經常聚會的地方，也是首個印象派展覽構思來源地。

訪客可以近距離觀賞印象派大師創作。(HKDI)

由於管裝油畫顏料發明，印象派畫家得以在戶外進行繪畫，用快速筆觸和明亮色彩捕捉自然光線和色彩變化。在體驗中，觀眾更會坐上蒸汽火車離開市區，隨著雷諾瓦和塞尚在巴黎近郊寫生。若是最近看完香港美術館的雷諾瓦和塞尚聯展，相信對這部分劇情會尤其有感觸。

《印象・日出》（Impression, Sunrise），1872，油畫 48×63cm，巴黎：馬摩坦美術館藏（Wikimedia Commons）

如果對印象派有所了解，大概會知道這個名稱來自莫奈經典《印象・日出》（Impression, Sunrise）。作品首次展出後被一位評論家路易斯·勒羅伊以諷刺口吻稱這些作品為「印象」，因為他認為這些畫作看起來像是未完成草稿，然而這個名稱卻被藝術家接受，成為運動正式稱呼。

莫奈（Oscar-Claude Monet）正繪畫其名作《印象・日出》（Impression, Sunrise）。(HKDI)

在這個VR體驗中，自然少不了與《印象・日出》相關場景，其中一幕便是到勒阿弗爾（Le Havre），近距離欣賞莫奈描繪眼前景象，場景設計本身亦呼應著印象派風格，頗有詩意。

42分鐘VR體驗以外，主辦單位亦在旁設置展覽，為大家簡介相關地點以及背景資料，同時介紹VR體驗製作過程。不過，由於體驗時間較長，編輯就要提提有平衡或視力障礙人士再斟酌是否要參加虛擬現實體驗了。

【展覽詳情】

名稱：巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅

地點：將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站A2出口）

日期：即日至2025年5月11日

