二月展覽｜李珍珠細膩人像、香港戶外球場全紀錄、廣州設計三年展

【展覽/繪畫/攝影/藝術】為了迎接即將到來的藝術月，不少畫廊和美術館在這個月就開始預熱，不少展覽都相當值得一看。這次我們精選4個展覽，有韓國藝術家李珍珠細膩女性肖像、捷克藝術家Kateřina Ondrušková溫暖可愛畫作、展示中國各大設計名家作品之廣州設計三年展香港特展，還有將香港所有戶外籃球場記錄下來的玩味攝影展，不妨選一個展覽週末逛逛？



李珍珠：無著

李珍珠「黑畫」系列作品（攝：梁嘉欣）

日期：即日至2025年3月2日

地點：香港島南區黃竹坑業勤街39號LANDMARK SOUTH 20樓 Unit 01 Yuz Flow: Yuz Project Space of Art



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只要看過一次李珍珠的畫作，相信就很難忘記，藝術家對皮膚肌理描繪一絲不苟，完美保留半痊愈傷痕、細密汗毛、若隱若現的血管等細節，隔著畫布卻仿佛能感受到人物體溫。背景純黑彷如黑洞，而女性角色作為主體面容卻是半遮半掩，人物或是相互依偎、或是用手隱去對方正面，風格克制、沉靜，無言敘事中更顯視角悲憫。

李珍珠「黑畫」系列作品（攝：梁嘉欣）

去年Art Basel後我們曾撰文為大家介紹李珍珠畫作，今年她終於來香港舉行個展，展出23幅「黑畫」（Black Painting Series）系列新作。她沿用朝鮮王朝肖像畫技法，卻將最重要的眼睛隱去，在這個系列中，幾乎無法看到角色正面和表情，只能看到高度寫實局部，李珍珠解釋道：「許多事物是潛藏的，但我很難找到一種形式 來完全地表現它們，只能部分地揭示它們，從而讓觀者能展開對其可能性之推演與思辨。」

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「黑畫」系列畫布表面並不平滑，而是一種類似天鵝絨的粉狀質地。如同虛空的背景使用其丈夫發明之「李正培墨」，在一層黑色丙烯石膏之上再塗兩三層「李正培墨」，先用小筆刷描繪人物聯合手等精細區域，再轉用大且寬平刷畫週邊大區域，藝術家表示自己作畫細緻，是為了在畫作中封存大量時間。

李珍珠《無著》（2024）（攝：梁嘉欣）

值得一提的是展覽標題同名巨制《無著》（2024），畫作長達四米，木棍像鐵釘豎立於被雪覆蓋之地面，女性角色在雪地上緊緊相擁，暗綠漁網橫跨畫面、巨石遮掩行走中女性，冰天雪地中出現不合時宜的西瓜皮，而角落一個小狗疑惑地嗅起木棍來。畫面元素看似互不相干，卻又無縫連接，讓人想起韓江書中超現實夢幻。

Kateřina Ondrušková: Blue-Green Eyes

Kateřina Ondrušková《𝘈 𝘍𝘢𝘪𝘵𝘩𝘧𝘶𝘭 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 》(2024)(Double Q Gallery)

日期：即日至2025年2月22日

地點：上環樂古道68號Double Q Gallery



我們第二個介紹的展覽同樣是藝術家首個香港個展，捷克藝術家Kateřina Ondrušková在「Blue-Green Eyes」展覽中展示了自己在去年創作之全新係列畫作。若是說李珍珠畫作是高度寫實之描畫，那麼Kateřina Ondrušková就可能更質樸、跟隨直覺，使用大量顏料刮擦和噴漆，溫暖色調形成一種童趣效果。

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展覽名稱便是對Ondrušková畫作最好的概括，藍色代表憂鬱與不安，同時綠色則象徵生命與自然，兩種感知方式交織便成為她作品核心。畫作場景植根自然，但又不止是簡單描繪自然，人物彷彿同時是世界的一部分又置身其外，花園、濕地以及湖泊等環境寧靜平和，對花叢、動物之描畫又讓作品帶有蓬勃生命力。

SHOOTING HOOPS by Austin Bell

Austin Bell作品（Blue Lotus Gallery）

地點：上環磅巷28號Blue Lotus Gallery

日期：即日至2025年2月23日



香港喜歡打籃球的人很多，但有多少人知道——香港戶外籃球場數量超過全球任何城市？香港一共有2,549 個戶外籃球場，數量比包括紐約和洛杉磯等美國主要城市還要多。要將香港所有戶外籃球場都拍下來，似乎是「不可能任務」，但美國攝影師Austin Bell卻用140天，把這些籃球場統統記錄下來。

Austin Bell被這些球場吸引，不僅因為它們無處不在，更因為它們鮮明的設計，這些設計通常採用鮮豔色彩，這與他祖國美國單調瀝青地面形成鮮明對比。 從高空俯瞰，這種活力更加顯著，與城市垂直密度形成鮮明對比。 他以超過4萬張照片把這些籃球場記錄下，經常從黎明拍到黃昏，累積長達數月全天拍攝時間，同全新視角展示香港。

這些照片被記錄在其攝影集《Shooting Hoops》，而這次他也來香港開設同名展覽，大家不妨在展覽中找找自己熟悉的球場地點。

有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展

「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」現場圖（HKDI）

地點：香港知專設計學院 HKDI Gallery

日期：即日至2025年4月13日



若是喜歡建築與設計，那麼就不能錯過HKDI與廣東美術館合辦之「有溫度的存在：廣州設計三年展 — 香港特展」。廣州美術館去年舉行首屆設計三年展，展示今年中國值得留意當代設計，呈現不同文化下蘊含「溫度」的設計。

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這次展覽來到香港重新策展，呈現22項重要當代中國設計作品，展品來自韓家英、孟凡浩、許剛、張哲愷、朱競翔等17 位享負盛名內地及香港的設計師，展品涵蓋實景照、模型、插畫、絲網印刷品、錄像、海報、家具及藝術裝置等。

不少作品玩味十足，一入展廳，就能看到樂隊五條人標誌性膠袋應援物（在演唱會會場會真的能看到大量歌迷揮舞紅色膠袋），原來這是廣州設計團隊鬍子工作室作品，這次連同他們為樂隊北美巡演設計之海報一同於展覽中展示。

馬可作品「無用之土地」（HKDI）

展覽亮點之一是首位登上巴黎時裝周的中國設計師馬可作品，她以工業廢棄回收紡織品、手織棉麻面料、塑膠、金屬等綜合物質創造出「無用之土地」，今次亦是「無用之土地」系列作品首次在香港公開展出。

靳埭強創作的環保系列：《綠與生命》、《綠》、《再思自然》。（HKDI）

另一位國際級設計大師、香港著名藝術家靳埭強則展出他於不同年份創作的環保系列平面設計作品：《綠與生命》、《綠》、《再思自然》，訪客將有機會認識他隨着時間推移，對環保、自然愈趨深邃的哲學思考。