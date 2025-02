亞裔舊代表與亞裔新代表：Jimmy O Yang眼裡的成龍｜林綸詩專欄

美國棟篤笑華人Jimmy O Yang上載與成龍合照,被香港人取笑,一是說成龍不是好人,二是笑和成龍合照的人都會星途坎坷。雖然社交媒體已流行多年,很多看法和意見早已經全球一體化,但關於成龍,海外和本地 (或香港?) 華人對他的印象落差還是十分大! 不只一次看到香港網民會「教育」海外人士成龍不濟,但這麼多年來,他在海外還是十分受歡迎。

文:林綸詩|原題:亞裔舊代表與亞裔新代表:Jimmy O Yang眼裡的成龍



美籍香港笑匠Jimmy O.Yang在社交媒體分享與成龍的合照。(Jimmy O.Yang IG圖片)

換個角度去看,要明白Jimmy那一代的香港人/華人在北美長大期間,所謂的Asian Representation (亞裔代表) 只要一個,就是成龍。那時候,在荷里活大電影裡可以做主角的,最紅就是成龍。雖然很多華人一早移民北美,但其實當地人不太認識香港 (很多也分不清中國人和韓國人和日本人),而成龍不單是中國人,也是香港人 (Jimmy是香港移民過去的) ,成龍不只是兒時偶像,也是我們唯一可以告訴當地人「什麼是香港」的代表。我還記得當我告訴北美的中學老師 (白人) 我是天主教徒時,他一面困惑地說,我以為香港只有寺廟。後來,他知道香港還有成龍。那時候正值1998年。《Rush Hour》獲得極高票房,成龍還登上TIME時代雜誌封面。

成龍憑《火拼時速》系列在荷里活走紅,相隔11年終於落實開拍第4集。

流行文化是海外華人的舒適圈。無論去到那裡,還可以聽廣東歌,睇TVB劇 (那時候真是獨大),但電影不多上映,可以在正途荷里活電影裡看到香港人,是一件很特別的事情。Jimmy跟我是同代人,八十後,我在北美的香港同學,如今仍視他如一個珍貴的存在,我雖然對他感覺不大,但無論過了多少年,還是深刻記得在加拿大的大銀幕看《Rush Hour》的感覺,尤其是成龍和Chris Tucker唱美國歌手Edwin Starr經典歌曲《War》的一幕:

//War, huh, yeah

What is it good for?

Absolutely nothing, uhh

War, huh, yeah

What is it good for?

Absolutely nothing

Say it again, y'all

War, huh (good God)

What is it good for?

Absolutely nothing, listen to me, oh//



戲中Chris Tucker還教成龍黑人口音「y’all」,不應讀為「you all」。他教他說英文,他又教他功夫伴舞,是非常深刻的一場。對當時嘗試染上美國口音的我而言,十分有共鳴。

Jimmy O.Yang早前亦主演電視劇《內景唐人街》,飾演劇集男主角。(《內景唐人街》劇集劇照)

由九十年代至今,海外華人為「Asian Representation」努力,開一間唐人超市、拿一個神童數學獎學金、寫一本移民心聲小說,都是華人爭取「被看見」。而在流行文化中,成龍背著中國功夫和華人身份上到國際舞台,對海外八十後華人的成長是無可替代的。所以,我們應該理解Jimmy,他自己現在也是Asian Representation的重要一員——雖然他笑說別無選擇,除了華人之外,他可以代替另一個族群嗎?

沒錯,除了成龍之外,那段時間有另一個亞裔代表嗎? 歷史始終是歷史。

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌