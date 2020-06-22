羅馬｜她是素人原住民演員　演活了女孩蛻變為母親的女性經驗故事

你看《Roma（羅馬）》了嗎？除入圍 10 項奧斯卡獎之外，你可能不知道，入圍最佳女主角的演員阿帕里希歐（Yalitza Aparicio）還是素人出身。接受Vox專訪時，影評人曾問她，和得獎導演合作的感覺怎麼樣。她答：「真的是很棒的經驗，雖然我原本根本不知道他是誰。」

幾年前，22 歲，出身墨西哥瓦哈卡州特拉希亞科市（Tlaxiaco）的女孩亞莉札·阿帕里希歐還在唸書，她的夢想是當一名幼教老師。直到她被姊姊推薦參加了一場電影試鏡。當時的她們既不知道導演是誰、也不清楚電影主題是什麼，只知道那是場盛大的活動。沒想到，它幾乎改變了她的人生──

那是由奧斯卡獎導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）所舉辦的試鏡，電影還沒有明確劇本，只確定會奠基於他的童年回憶，以及他的保母莉波（Libo Rodríguez）。最後的成品，也就是被媒體譽為「記憶的傑作」、「寫給墨西哥的情書」的奧斯卡最佳影片入圍片：《羅馬》（Roma）。

若曾看過《羅馬》（Roma），你很容易為了阿帕里希歐（Yalitza Aparicio）在戲中飾演的女傭克里奧（Cleo）心碎。

她的台詞很少，大多時候只是刷地洗碗，曬衣鋪床。她的情緒也不多，快樂時跟姐妹聊聊心事，悲傷時則坐在長椅上發愣，看著遠方。

不過，一個演員的真正功力，並非只靠台詞。她的眼神與肢體語言，會讓你很難忘懷，一個素人演員如何能夠詮釋這種種日常瑣事下的心碎，仍舊心懷溫柔。

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試鏡前「我甚至不知道導演是誰」

在試鏡前，阿帕里希歐從沒登過戲台。但得到角色後，她卻將一名幫傭女孩蛻變為母親的成長故事，揣摩得絲絲入扣。她成為史上第一位入圍奧斯卡的原住民女性（編按：她的父親是麥士蒂索人，母親是特里奇族），也是有史以來第二位入圍的墨西哥女性演員。

柯朗描述，為尋找適合的保母人選，他與劇組走過許多城市，試鏡過非常多女孩，直到遇見阿帕里希歐：「她的氣質和莉波（Libo Rodríguez）一模一樣，甚至讓我在試鏡前，就希望她能直接點頭說好。」

2018年接受 Vox 採訪時，阿帕里希歐回憶：

「試鏡前，我只知道這部片是關於誰，但不知道具體的情節。（中略）不過，吸引我的也正是這個角色，她是個保母，也是個女傭，就跟我的母親一樣。」

2018年11月《The Hollywood Reporter》提到，阿帕里希歐起初對試鏡充滿疑慮，她甚至以為這是人蛇集團設好的騙局（Human-Trafficking Scam）。「有人告訴我導演的名字，我也稍微上網查過照片，但並沒有查到什麼。」Vox 影評人威金森（Alissa Wilkinson）問她，和金獎導演合作的感覺怎麼樣。她則答：

「真的是很棒的經驗，雖然我原先還不知道他是誰。（中略）但後來我發現，他真的是個偉大的電影導演。」

（以下可能涉及電影劇透，請注意。）

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什麼都不知道就愛了，這是生命的一部份

許多人好奇，年僅 25 歲的她從未參與過電影演出，如何詮釋 70 年代一位保母的故事。從在中產階級家庭幫傭的天真女孩、意外懷孕與流產，最後仍然透過拯救自己從小照料的孩子，使自己漸漸成為一個意義上的「母親」。

被問到精湛的演技，她很靦腆，「我從不認為自己是個演員，大概是因為我也從來沒學過怎麼演戲。」阿帕里希歐說，母親、姐妹、她自己的種種生命經驗，都成了演戲的養分。戲裡戲外，其實沒有那麼不同。劇中無數家務、照顧小孩的場景，阿帕里希歐做起來都得心應手。她說，從小也會幫母親做家事，「揣摩角色時，我就想著母親。」

一場戲寫她為愛決定將孩子生下，卻遭男友拋棄，後來生產過程不順，也失去嬰兒。從醫院回家後，她坐在家裡的椅子上發愣。沒有多餘的台詞，只是靜靜凝視遠方。有記者問她，為何能將這種失去孩子的心碎，詮釋得如此精確？她說：

「我只是想到我的姊姊，她最近同樣經歷了一次難受的流產。同時我也想到，世上還有很多女人都承受過這種悲傷。」

據 Variety 報導，作為電影角色原型，莉波（Libo Rodríguez）本人曾描述，這場無疾而終的愛情戲確是真人真事。她說：

當你年輕，什麼都還不懂，一墜入愛河，事情就這麼發生了。而隨著你漸漸成長，你會想改變它。不過那是不可能的。這就是生命的一部分。 Libo Rodríguez

看似男孩成長故事，實則是女性經驗電影

在電影裡，處處是女性與水的隱喻。於電影開場，克里奧（Cleo）辛勤洗刷豪宅外廊的寵物糞便，刷地水浮著泡沫渣滓，漸漸淹沒銀幕，彷彿無處遁逃的日常生活，一波波地打在每個人身上。

到了全片最高潮，則是不會游泳的克里奧，堅毅地走向海裡，只為了拯救溺水的孩子們。威金森問，阿帕里希歐怎麼揣摩這段場景。她說，自己其實很怕水，畢竟她的故鄉並不靠海。

「但當我站在水裡，我試著想像一個母親會如何奮不顧身地拯救她的孩子？有些人說那是母性本能，或者他們讓我們相信母親有種本能。於是我沈浸在這種感覺中，那就已足以讓我奮力下海。」

電影看似導演的童年往事，但更像是一部談論女性經驗的電影。並且，它並非只讚頌母愛無私，而是呈現了她們掙扎的過程。

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戲內戲外 阿帕里希歐與她的旅程

《羅馬》（Roma）上映後，阿帕里希歐從準幼教老師變成國際巨星。有原住民血統的她，登上墨西哥 Vogue 雜誌封面。在過去，她曾經因為自己的膚色求職被拒，這在墨西哥是很常見的事情。現在，她決定做得更多。

阿帕里希歐從不諱言談論自己的膚色，並引以為傲。她說：「我以前就常開玩笑對表親說，我的膚色是家裡最深，是因為我是用巧克力做的。」她的 Instagram 追蹤者已突破 100 萬人，她有時會在上面公開粉絲寫的感謝信、插圖，有許多都來自於原住民粉絲。

然而，不是每個人都替她的成功感到高興，阿帕里希歐的社群網站常遭種族歧視者攻擊，根據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，墨西哥演員塞吉奧·戈里（Sergio Goyri）甚至更曾稱她「可惡的印第安人」（pinche india，英文為 damned Indian）。她回應，希望大家不要再以印地安人稱呼他們：

我不是個印地安人，我就是個原住民。 （I am not an Indian, I am indigenous.） Sergio Goyri

回到電影，我想，《羅馬》（Roma）確實是部情書，它既殘酷又溫柔地傾訴一個女性的成長過程，可能同時包含了哪些快樂與苦痛，她們如何在浪潮席捲的日常裡，日復一日地挺著身，有時倒退，有時前進，掙扎著卻仍然願意對世界溫柔。

這樣的故事，戲內戲外，都值得被好好看見。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：她的名字是｜奧斯卡 《羅馬》女星阿帕里希歐：揣摩角色時，我常想著母親】