唔止《黑豹》勇奪奧斯卡！盤點5部金像獎超英電影　DC先係贏家？

超級英雄片，相較於其他類型電影，是個還算年輕的電影類型。但在這個逐漸將宅宅文化升級為主流文化的世界裡，它的重要性也越來越強，不只是橫掃全球電影票房、扶植玩具業吃到飽吃到撐，它也陸續在各大世界級影展中獲得一些重要獎項，而今年第91屆奧斯卡中勇奪3項大獎肯定的《黑豹》（Black Panther），就是非常成功的一部作品。

《黑豹》於第91屆奧斯卡中勇奪3項大獎。（劇照）

但是厲害的不只是瓦干達王子而已，在至今40年的超級英雄電影史中──我們以1978年的《超人》（Superman）作為開始──已經有許多超級英雄電影證明了他們夠資格接受奧斯卡榮耀，現在讓我們來看看這些金像獎加持的超級英雄們吧！

開創歷史的《超人》（1978）

1978年的《超人》至今仍然是超級英雄電影史上最重要的開山始祖，也仍然是最精采的一部超級英雄電影。想想在那個佐治魯卡斯（George Lucas）還要用釣魚線吊起「X-WING」的70年代，《超人》已經能讓基斯杜化里夫（Christopher Reeve）飛翔於大空之中，讓我們驚呼那不是鳥、也不是飛機、而人真的能飛。

1978版《超人》堪稱經典！點圖重溫精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

如果以《超人》精彩的技術層面表現來看，它入圍「最佳音效」與「最佳視覺特效」獎絕對是無庸置疑──而且佐治魯卡斯驚人的《星球大戰》（Star Wars）剛好在前一年上映，兩雄沒有在這兩個關鍵獎項上對決。但是最尷尬的問題來了，《星際大戰》奪得了第50屆奧斯卡「最佳音效」與「最佳視覺特效」獎，而第51屆奧斯卡的《超人》……卻沒有得到特效獎。

那麼酷的超人飛行特效竟然沒有入圍得獎？

意外的是，《超人》在第51屆奧斯卡上，還得到了一個怪獎：「特別成就獎」，這是為了讚賞《超人》在特效方面的優異表現。所以也許可以這樣說，《超人》的特效實在太酷了！酷到普通的特效獎已經無法稱讚他們的表現了！

前後影像透過「Zoptic front-projection system」合成後的結果。（劇照）

這個成就獎是實至名歸，因為拍出如此具有說服力的飛行畫面，不是單靠普通攝影機可以成就。得獎者之一的Zoran Perisic，為了這個飛行特效製作了一台前投影系統：簡單說，就是在攝影機前安裝一台小型投影機，將超人的飛行畫面投影在鏡頭上，而主攝影機拍攝的街道與山谷等遠景上，就能出現英姿颯爽的超人。

這套可以自由移動鏡頭、還能同步縮近放遠鏡頭的「Zoptic front-projection system」，是特效史上的經典創新。所以，當然，一般的特效獎不足以表揚《超人》的成就。

入圍：最佳音效、最佳配樂、最佳剪輯 得獎：特別成就獎

令人惋惜的90年代《蝙蝠俠》

誰是歷史上最偉大的小丑？積尼高遜（Jack Nicholson）一定票數不少。但他當年在各大獎項上的表現差強人意，小丑入圍了金球獎與英國影視藝術文化學院電影頒獎禮（BAFTA）兩大獎，但也都只有入圍而已。

事實上，1989年全美年度票房冠軍的《蝙蝠俠》（Batman），當年的獎季表現只能用差強人意來形容，雖然由Danny Elfman製作的配樂成為了蝙蝠俠的最佳代表BGM之一；它的哥德式黑暗美術風格也是經典；更別提那些嚇死人的小丑白臉特殊化妝。

但是不只是奧斯卡，連其他大獎上，《蝙蝠俠》也只是入圍做陪襯而已。

舊版《蝙蝠俠》米高基頓主演。（劇照）

但是只入圍奧斯卡一項提名的《蝙蝠俠》，卻得到了這座「最佳場景設計」獎，看來奧斯卡評審諸公也無法抗拒那些哥德式尖尖高塔與石像鬼的魅力是吧。事實上正如我們提過的，每次打造蝙蝠洞都是場景設計師的大挑戰，往後還有其他的蝙蝠俠電影，也依循此例奪得了奧斯卡場景設計獎。

入圍：最佳美術設計－場景設計 得獎：最佳美術設計－場景設計

1989年的《蝙蝠俠》沒拿獎沒關係，至少票房傲視群雄。但相對來說，1992年的《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）就徹底食白果。它的票房不如華納影業預期，連帶地它在奧斯卡典禮上也表現平平：入圍「最佳視覺特效」與「最佳化妝」，全都鎩羽而歸。

《蝙蝠俠再戰風雲》的企鵝扮相明明是如此地具說服力…（劇照）

它是由特效大師Stan Winston打造的傑作，最後敗給了《吸血殭屍：驚情四百年》（Bram Stoker’s Dracula）的Greg Cannom等人。

入圍：最佳視覺特效、最佳化妝

1995年的《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever），為90年代的蝙蝠俠留下了最光榮的奧斯卡入圍紀錄：3項提名。但很可惜，在那個米路吉遜（Mel Gibson）的《驚世未了緣》（Braveheart）大放異彩的年頭，蝙蝠俠的這些入圍都只能看着米路吉遜團隊笑傲江湖。

90年代美豔的妮歌潔曼。（劇照）

有趣的是，妮歌潔曼（Nicole Kidman）卻可能是這部純娛樂電影裡，入圍最多獎賽的演員──而其他名氣更大的演員們都不受青睞──她入圍了MTV大獎的「年度最佳女演員」、還有兒童票選獎（Nickelodeon Kids' Choice Awards）的「最佳女演員」、最後還真的拿得到了一座百視達娛樂獎（Blockbuster Entertainment Awards）的「最愛女主角」獎，你可以想像90年代的妮歌潔曼真是豔光四射啊！

入圍：最佳攝影、最佳混音、最佳音效剪輯

「亞特蘭娜」一早就演過超英片！點圖欣賞妮歌潔曼《新蝙蝠俠》精彩演出▼

+ 12 + 11 + 10

令人驚奇的《蜘蛛俠》（2002）

2002年的《蜘蛛俠》（Spider-Man）與2004年的《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2） 絕對是21世紀超級英雄電影風潮再起的大功臣之一。而荷李活也將越來越成熟的電腦特效動畫技術，應用在這些必須要一飛沖天與火焰纏身的主角身上。因此導致了「視覺特效」獎項也慢慢地成為超級英雄類型電影專攻的領域。

《蜘蛛俠》與《蜘蛛俠2》正是一個好例子：在《蜘蛛俠》首度入圍奧斯卡特效獎項卻得獎落空之後，同一組人馬在兩年後的《蜘蛛俠2》再度進榜，這次就成功地奪得了「視覺特效」獎。

章魚博士的爪子是超級英雄電影史上最令人難忘的邪惡之一！（劇照）

往後十數年至今，超級英雄類型電影培養出一批特效專家，他們也成為了奧斯卡的常客──像是現在專攻Marvel電影特效的Daniel Sudick，他已經憑着這些Marvel超英雄們，入圍奧斯卡有7次之多。

《蜘蛛俠》 入圍：最佳混音、最佳視覺特效 《蜘蛛俠2》 入圍：最佳混音、最佳音效剪輯、最佳視覺特效 得獎：最佳視覺特效

勇奪「最佳視覺特效」！點圖重溫《蜘蛛俠》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

天威地威老爺最威的《蝙蝠俠—黑夜之神》（2008）

如果談到奧斯卡與超英雄電影，當然一定要提到《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）。在《黑豹》入圍7項奧斯卡大獎之前，2008年的《蝙蝠俠—黑夜之神》已經入圍了8項。它也是目前史上入圍最多奧斯卡的超級英雄電影，它獲得的「最佳男配角」獎，也是首次有超級英雄電影獲得了奧斯卡的演員類型獎項。

他的父母與姐姐在那個得獎夜裡表示：今晚我們將為他的榮耀感到歡欣。（劇照）

而雖然希夫烈格（Heath Ledger）已經永遠無法親手領到這座金像獎，但他飾演的小丑，永遠留在了這部超級英雄經典電影的膠捲之上。

入圍：最佳男配角、最佳音效剪輯、最佳攝影、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳化妝、最佳混音、最佳視覺特效 得獎：最佳男配角、最佳音效剪輯

在奧斯卡金像獎閃耀的超級英雄們──當然包括《黑豹》

《黑豹》已經在剛剛結束的第91屆奧斯卡裡，獲得了包含「最佳原創配樂」、「最佳服裝設計」以及「最佳美術設計」等3項大獎，它已經成為超級英雄電影史上得到最多金像獎的破紀錄電影，也翻開了超級英雄電影的新頁：40年來這個另類電影類型，如今不但已經成為荷李活最大尾的票房霸主，在它日益成熟與多元化的發展之下，將可能有更多超級英雄加入掠奪奧斯卡的行列之中。

狂掃3項金像獎！點圖重溫《黑豹》劇照▼

+ 14 + 13 + 12

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