《上流寄生族》奧斯卡封神威脅大美國主義？分析特朗普嬲嬲豬原因

第92屆奧斯卡頒獎典禮落幕已經十餘天，然而今年最大的贏家《上流寄生族》依舊風波不斷。 正所謂，人怕出名豬怕肥。近日，有一位印度電影製片人在社交網站發文，稱《上流寄生族》抄襲了自己1999年製作的電影《Minsara Kanna》，正準備起訴。

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然而，就連印度當地媒體也認為「抄襲說」過於荒唐，大多的論調是：或許在情節上有相似之處，但實際上是截然不同的。就電影的內容以及美學層面的部分而言，兩者是完全不同的作品。

事實上，《上流寄生族》獲獎之後，在韓國受到了很高的禮遇。

一方面，《上流寄生族》再次成為「改變國家的電影」。此前韓國就曾因電影《無聲吶喊》而出台了「熔爐法」。儘管《上流寄生族》不是一部典型的現實主義影片，而是有着很強的寓言色彩，但是電影中表現的韓國窮人居住半地下室的現象卻獲得廣泛關注。

《上流寄生族》再次成為「改變國家的電影」。此前韓國就曾因電影《無聲吶喊》而出台了「熔爐法」（《無聲吶喊》劇照）

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韓國首爾市政府18日宣佈，將撥款為住在半地下室的1500戶家庭改善住房條件，包括改善供暖系統，更換地板，安裝空調等基礎設施，每戶家庭最多可獲得320萬韓元（約港幣2萬元）資助。

另一方面，2月20日，韓國總統文在寅在青瓦台設宴招待了《上流寄生族》的相關主創。文在寅在宴會上表示，奉俊昊打破了奧斯卡英語片與非英語片之間的藩籬，這讓他感到非常驕傲。談及《上流寄生族》所觸及的貧富差距問題，文在寅說：

我非常理解《上流寄生族》所傳達的社會資訊。這個問題不僅存在于韓國，也存在於全世界。但不平等已經固化到一種程度，讓人感覺像是階級制度的復興。消除這種不平等是本屆政府的政策關鍵。 南韓總統文在寅

在文在寅以「國宴」慶賀《上流寄生族》獲獎的前後，美國總統特朗普在科羅拉多州的集會上，對《上流寄生族》獲奧斯卡最佳影片表示強烈不滿（GettyImages）

幾乎在文在寅以「國宴」慶賀《上流寄生族》獲獎的前後，美國總統特朗普在科羅拉多州的集會上，對《上流寄生族》獲奧斯卡最佳影片表示強烈不滿：

今年奧斯卡有多糟糕，最佳影片竟然是一部韓國電影，這是什麼情況？我們跟韓國的貿易的問題已經夠多了，他們又給了它一個「年度最佳電影」獎… 美國總統特朗普

《上流寄生族》的北美發行商Neon在Twitter上做出回應：「可以理解，他不識字（字幕）。諷刺特朗普不願意看字幕。」

作為一部韓國電影，《上流寄生族》之所以能夠牽動這麼多人的心，這一切都因為奧斯卡。如果不是斬獲四座奧斯卡小金人，《上流寄生族》很難進入一位印度製片人的視野，以至於還要和自己20多年前製作過的電影進行對比。反之亦然。一部非主流的印度老電影，在當今世界文化的流通體系中，如何能夠進入一位韓國導演的視野？

特朗普認為《上流寄生族》不值奧斯卡「最佳電影片」——這樣的論調在中國也很有市場。不同之處在於，特朗普站在政客的角度，把奧斯卡作為「美國性」的一部分，認為讓出最佳電影，本質上是「侵犯了美國的國家利益」。所以，他把奧斯卡頒獎與美韓貿易擺在一起評論。

認為《上流寄生族》「不配」的中國觀眾，則站在純粹的藝術審美角度，認為本屆奧斯卡提名影片，比《上流寄生族》優秀的比比皆是。《上流寄生族》拿最佳國際影片沒問題，但奪得最佳電影，名不符實。

為什麼《上流寄生族》能在奧斯卡創造歷史？首先，這自然和這部影片的品質密切相關。其次，強大的公關團隊也是《上流寄生族》獲獎的助力。需要說明的是，所謂公關，是在一定規則下對於評委的遊說，任何影片都可以有序進行，Miramax Films的創始人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）就是奧斯卡公關高手。

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奉俊昊的《上流寄生族》在今屆奧斯卡大放異彩（GettyImages）

再次，《上流寄生族》獲獎更加符合荷李活、美國文化精英對於美國社會發聲、引導的一貫立場。特朗普上台之後，美國民粹主義甚囂塵上，對外政策極度收縮，美國的國家形象也從開明的理想主義，變成了一個「精緻的利己主義者」。所有這一切的改變，讓左翼思潮濃郁的荷李活十分沮喪。

當特朗普積極推行自己的民族主義、國家主義政策時，荷李活則完成了自身的革命，從一個美國的「國家獎」一躍為更具全球視野、真正意義上的「世界獎」。

特朗普認為《上流寄生族》不值奧斯卡「最佳電影片」——這樣的論調在中國也很有市場（豆瓣網截圖）

從今年開始，將「最佳外語片」改名「最佳國際影片」，就已經預示了奧斯卡變革的苗頭。而最終將最佳影片頒給一部外語片，更是表明奧斯卡向全世界電影人開放的決心。

也就是說，《上流寄生族》獲獎，某種意義上講，是荷李活一次集體的政治文化宣言。這種和美國總統「對着幹」的架勢，自然會引起特朗普的不滿，所以才會出現懟《上流寄生族》的趣聞。

我們能讓《亂世佳人》這樣的電影回歸嗎？還有《日落大道》，曾有那麼多偉大的電影，現在最佳影片卻來自韓國！我以為它是得了最佳國際影片，結果不是（其實既是最佳影片也是最佳國際影片），這種事以前發生過嗎？ 美國總統特朗普

事實上，特朗普發佈這一番言論，是在一次政治集會上，他並不是在做文藝評論，而是為了拉選票。這種「巴不得所有的便宜都讓美國人佔盡」、「Make America Great Again」的言論，只不過是這位奇葩政治家做「路演」時的一貫套路。

只不過，荷李活和華盛頓的關係雖然難解難分，但奧斯卡頒獎畢竟是一套獨立運作的評審體系，特朗普頂多發發牢騷，也無法干預。

而文在寅宴請《上流寄生族》主創的國宴上，這句話讓人印象深刻：「為了韓國電影產業的繁榮，我會大幅度提高政府支持。我在這裡明確地告訴大家：支持的同時絕不會干涉。」（GettyImages）

而文在寅宴請《上流寄生族》主創的國宴上，這句話讓人印象深刻：「為了韓國電影產業的繁榮，我會大幅度提高政府支持。我在這裡明確地告訴大家：支持的同時絕不會干涉。」

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