奧斯卡2020︳小金人獎座賣出去僅值1蚊美金？13個頒獎禮的冷知識

「奧斯卡」不僅是現存歷史最悠久,也是最受全球矚目、影壇最具權威性的電影獎項,而今年進入第92屆,不論是入圍與得獎名單、頒獎典禮的紅毯或活動亮點、過往精彩時刻回顧、各種關於奧斯卡的前世今生跟冷知識,所有關於奧斯卡你該知道的事都在這裡!就讓我們一起看下去……

1. 到底什麼是「奧斯卡」?

奧斯卡的正式名稱是「學院獎 Academy Award」是由「美國電影藝術與科學學院Academy of Motion Picture Arts and Science(AMPAS)」所頒發,始於 1929 年。「奧斯卡」的別名來源,一說是取自該獎創立時AMPAS院長丈夫的名字,二是當學院獎獎盃製作出來的時候被AMPAS當時的執行祕書,說長得像她名為奧斯卡的叔叔。此二說法並未定論,但因為易記易讀,所以大家反而習慣用這個名字,而學會也正式承認了「奧斯卡」的名稱。

奧斯卡的正式名稱是「學院獎 Academy Award」是由「美國電影藝術與科學學院Academy of Motion Picture Arts and Science(AMPAS)」所頒發,始於 1929 年。(奧斯卡官方網站)

而至於奧斯卡為何如此具有影響力?除了奧斯卡是同時兼具「藝術」與「大眾」品味的電影獎項外,奧斯卡的評審委員與投票者必須具有AMPAS會員資格,這些成員都是超級專業的電影工作者,而且每年學院都會固定邀請新的成員加入,目前已經約有超過9,000名成員(確切數字與名單都受到嚴格保密),也因為龐大的投票人數,也使得投票結果能在菁英觀點之外也納入了大眾品味加以平衡。

2. 本屆「奧斯卡」何時、何處舉行?該如何收觀看?

本屆第92屆學院獎會在美國時間2020年2月9日(香港時間即2月10日)於加州洛杉磯荷李活的杜比劇院(Dolby Theatre)舉行,該地是自2002年以來奧斯卡獎固定的頒獎典禮場地。

本屆奧斯卡是由美國廣播公司(American Broadcasting Company,簡稱ABC)轉播,香港則是在無線電視明珠台轉播。(而除了線上的同步直播影視來源之外,持續鎖定GQ Facebook粉絲專頁及Instagram,你將不會錯過2020年第92屆奧斯卡頒獎典禮亮點及最美紅毯名人等相關即時報導!)

3. 本屆的入圍名單是……?

本屆最受矚目莫過於《JOKER小丑》了,入圍11個獎項包含最佳男主角、最佳電影、最佳導演、最佳改編劇本……等,是這次入圍最多獎項的電影;此外《1917:逆戰救兵》(1917)、《從前,有個荷李活》(Once Upon a Time in Hollywood)、《愛爾蘭人》(The Irishman)等也都入圍10個獎項。

影帝、后的部分除了前述《Joker小丑》的華堅馮力士(Joaquin Phoenix),入圍的還有《從前,有個荷里活》李安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《婚姻故事》(Marriage Story)阿當戴華(AdamDriver)…等,影后入圍者有《婚姻故事》施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、《爆炸性醜聞》(Bombshell)查理絲花朗(Charlize Theron)、《星夢女神:茱地嘉蘭》(Judy)雲妮絲維嘉(Renée Zellweger)…等!

4. 奧斯卡如何選出入圍名單與最終得獎名單?

入圍名單由各類獎項的相應分會投票會員依照具權重性的階段性投票機制、透過紙本及線上投票進行提名選出入圍者,「最佳電影」則由所有投票會員共同提名,時程從12月尾開始,並由國際會計師事務所羅兵咸永道(PricewaterhouseCoopers,簡稱PwC)進行結果統計。

最終得獎名單則不分分會、由全數會員共同投票選出,採絕對多數決,但「最佳電影」則是採如同前述那相對複雜且嚴苛的階段性投票機制選出最終獲獎人,同樣由國際會計師事務所羅兵咸永道進行結果統計,並對結果保密直至頒獎典禮時宣布得獎者。

5. 上屆得獎名單與亮點回顧

回顧第91屆2019奧斯卡是由《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)的雷米馬利克(Rami Said Malek)與《爭寵》(The Favourite)的奧莉花高雯(Olivia Colman)獲頒最佳男女主角為本屆的影帝、影后!而獲頒《綠簿旅友》(Green Book)「最佳電影」、《羅馬》(Roma)導演艾方素柯朗(Alfonso Cuarón)獲頒「最佳導演」!

而典禮上,儘管沒有主持人,但典禮開場表演由皇后樂隊(Queen)開場獻唱經典〈We Will Rock You〉High爆全場,而且所有與會嘉賓全都跟着音樂一起擺動,連Lady Gaga都跟着哼唱起來,氣氛非常熱鬧。還有畢列谷巴(Bradley Cooper)與Lady Gaga的深情對唱也讓人印象深刻。此外,該屆無論是頒獎人或得獎者白人比例比過往大幅減少,完全打破過往大眾認為奧斯卡「很白」的刻板印象!

6. 怎樣才能被稱為奧斯卡的「贏家」?

雖然男女主角、男女配角這四個演員獎項,通常最受矚目,但唯有拿下「最佳電影」或「最佳導演」的影片,才有資格冠上「贏家」頭銜。尤其以前者為最,所以最佳電影的頒獎通常會放在典禮的最後;而頒獎結束後隔天,各媒體的影藝頭條都會集中在所謂的「贏家」電影,值得就是這些作品了!

7. 哪種電影才能獲得奧斯卡「最佳電影」?

每年之所以會有各式預測名單出爐,無外乎也在於奧斯卡獎本身的特殊性,簡言之就是「美國價值」與「政治正確」。但保守的奧斯卡獎也必須面對「政治正確」的壓力,每當該年美國發生了重大議題,或是前一年的頒獎結果受到批評,奧斯卡也都會在獎項上做出回應。萬年不敗的題材便是描寫種族(尤其是非美籍),到近年來則是碰觸更廣大的LBGT、甚至跨物種的主題等…而至於萬年備受質疑的「奧斯卡獎能買嗎?」就又是另外一個問題了…

8. 近10年的影帝、影后是誰?

9. 近10年的「最佳影片」是哪幾部強片?

10. 奧斯卡頒獎典禮的主持人是誰?

自2019年第91屆奧斯卡因為原訂的主持人奇雲哈特(Kevin Hart)爆出他過去發表過歧視同性戀的言論而被觀眾抵制後,該屆便沒有主持人;儘管如此,2019奧斯卡卻贏得了約2,960萬人的觀看人次,比2018年的2,654萬人提升了11.5%,故今年亦延續「無主持人」的典禮模式。

但官方也說了,沒有主持人的典禮並不會是新的傳統,在未來仍有再請回主持人的可能;不過根據過往經驗,許多曾擔任過奧斯卡主持人的名人們在典禮之後都表明不會再接這個重棒,也顯示了成為全球最受矚目電影獎項頒獎典了主持人必須承擔有多大的壓力了!

自2019年第91屆奧斯卡因為原訂的主持人奇雲哈特(Kevin Hart)爆出他過去發表過歧視同性戀的言論而被觀眾抵制後,該屆便沒有主持人。(奧斯卡官方網站)

11. 每年有多少人參加奧斯卡?如何能「親自」參加頒獎典禮?

其實1929年的第一屆奧斯卡,僅是一場在荷李活羅斯福酒店(Hollywood Roosevelt Hotel)的晚宴,約270人參與。一直到1953年第25屆奧斯卡才開始有電視轉播,而直至去年2019的觀看人次多達2,960萬人;儘管如此,礙於場地限制,能「親自」到典禮現場觀禮的只有3,400人,絕大部分受邀的都是AMPAS學院成員、受提名人、製片廠的行政人員、網路人員、贊助者、媒體人員等,一般民眾可以買飛入場,出售的座位極少,而且一個觀眾席位的票面價值可高達750美元(約港幣5800元)!

12. 紅毯着裝方面有什麼規範?

奧斯卡獎的著裝規範持續地在進化之中。1968年,傳奇服裝設計師伊迪斯海德(Edith Head)致信給出席者,強烈敦促女性穿着正式的晚禮服出席,而男性則是穿着最正式的全套禮服white tie。但近年來,紅毯上經常出現的着裝則傾向於較為輕鬆的替代方案。然而,着裝規範並沒有嚴加地執行,而且還會鼓勵賓客們進行實驗!

13. 奧斯卡的獎座可以賣錢?!

雖然是電影界的最高榮譽,但是小金人確實可以賣掉!(奧斯卡官方網站)

雖然是電影界的最高榮譽,但是小金人確實可以賣掉!不過早在1950年就以簽署同意書的形式,事前限制得獎人與其繼承者,若要賣掉小金人,則AMPAS擁有以美金1元購回的優先權。不過還是有兩個人闖關成功的案例,一是哈羅德拉塞爾(Harrod Russell)在 1946 年以《黃金時代》(The Best Years of Our Lives)獲得的最佳男配角獎,在1992年為籌措愛妻的醫療費,以6萬美元的價格賣給私人收藏家;另一個則是奧遜威爾斯(Orson Welles)在1941年以《大國民》(Citizen Kane)獲得的最原創劇本獎,他的後代在2004年在拍賣市場以超過300萬美金的高價售出!

14. 本屆的亮點有……?

至於本屆,隨著頒獎典禮的日子逼近,大家就跟著GQ一起同步更新,看看這次有哪些不可錯過的事吧!

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載,原標題:【奧斯卡2020】原來小金人可以賣錢?從入圍到獲獎,第 92 屆奧斯卡重點整理都在這裡!】