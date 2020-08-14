屁屁大戰｜英博物館發起專題展品挑戰　牽成全球特色線上展覽

疫情之下世界各行各業均受到沉重的打擊，平日倚賴遊客遊覽為生的博物館也不能倖免。英國一家博物館便以此為契機，在社交媒體上向全球同行發起「專題戰書」，六月更引起「屁屁大戰」，全球屁屁館藏一覽無遺！

近日，全球博物館策展人紛紛卷入一場「屁屁大戰」，在社交媒體上聚集一堂，向世界展示各自館藏中最引以為傲的「下體」。這場鬥爭儼如一場無國界的「線上專題展覽」，讓人們能在疫情中聊解苦悶，亦為那些被逼關閉的展館提供展覽的機會。

這場「大戰」其實源於英國一家博物館發起的網上活動。

IT’S TIME FOR #CURATORBATTLE!💥



Today’s theme is #BestMuseumBum!



This cracking Roman marble statuette depicts an athlete at the peak of fitness! It may have decorated the town house of one of Eboracum’s wealthier residents. Has someone taken a bite out of this 🍑?



BEAT THAT!💥 pic.twitter.com/N3A6KYz339 — Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) June 26, 2020

正當博物館、藝術展覽行業因疫情一片慘淡之際，英國約克郡博物館（Yorkshire Museum）從四月起，在Twitter上發起名為「#CuratorBattle」（策展人之戰）的活動，每月挑選特定主題向全球各地的博物館發出「挑戰書」，要求他們展示自己最佳的展品以「一決高下」。

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四月份的主題是「最令人可怕的東西」（#CreepiestObject），之後還有「奇妙的贗品」、「神秘物品」、「最佳狗狗」、「最佳貓貓」等。博物館更會舉行網上投票，讓網民親自選擇想看的展品主題。而今次引起熱話的便是以「最佳博物館屁屁」（ #BestMuseumBum）的主題挑戰，吸引到全球博物館屁屁參加。

【觀看來自世界各地的「屁屁」展品】

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比賽激起了世界各地博物館踴躍回應，挑戰作品五花百門、千奇百趣，有的是正經八百的文物雕塑，有的卻是歷史畫像，有的甚至是國王的全身盔甲！日本太田紀念美術館（Ota Memorial Museum of Art）便以江戶時代浮世繪師葛飾北齋畫的相撲臀部照「應戰」；荷蘭的自由博物館（Freedom Museum）則分享了「反希特勒針墊」；英國牛津博物館（Museum of Oxford）則上載一尊被遊客摸得光滑如鏡的雕塑來一爭長短。

約克郡博物館發言人表示，「＃CuratorBattles」的舉辦目的是讓大型和小型博物館有機會在疫情下仍能展示特定主題展品給大眾，從而創造「全球在線展覽」的機會。

假如大家正苦於在家抗疫無所事事的話，不妨定期查看一下「＃CuratorBattles」的最新內容，看看世界各地「屁屁」以外的更多博物館展品吧。

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨，已故美國畫壇大師 Edward Hopper 的作品。】