瑞典街頭「老鼠之家」　藝術家超精細實物成街頭景點

藝文
撰文：
最後更新日期：

北歐設計美學享譽全球，瑞典設計更是當中代表。瑞典人經常在日常生活的小細節刷出別具創意的小店子，政府也甚少干涉民間創作，好像當地有一個名為「無名鼠」（AnonyMouse）的藝術家組織，多年來組織成員在當地大街小巷上建造各種精緻的「老鼠屋」，包括為老鼠量身定制的餐廳、堅果店、加油站、主題樂園甚至城堡。

名為 AnonyMouse 的藝術家組織，數年來通過 Instagram 發布他們的創作，至今已有14萬粉絲。他們的經典作品，是在瑞典第三大城市馬爾默兩間專為老鼠度身訂建的堅果店，店舖照片早年在網上瘋傳，而讓這組織為人關注。

AnonyMouse 因為城市沒有為老鼠而設的店舖而感到奇怪，所以決定開設這兩間店。他們在大約 70cm ⨯ 30cm 大小的店舖內，佈置了藝術家精心設計的裝潢小擺設，包括單車、桌椅甚至店內海報。雖然只是道具，但團隊在狹小的商店內仍造出了極具細緻的小實品。

據外媒報道，2016年 AnonyMouse 開設了他們首家老鼠商店「Il Topolino 餐廳」，可是在幾周內就很快遭到不明人士破壞，之後他們在其他地方另覓「舖位」，打造其他給老鼠用的不同設施，建構一個虛幻的老鼠天地。

現在 AnonyMouse 的老鼠店舖已是瑞典著名觀光景點，因此當你在瑞典街上看見一群人不斷伏在地上不知看怎麼時，可能正是發現了 AnonyMouse 作品。

+13
+13
+13
葛飾北齋遺落插畫　免費重現大英博物館網站
【展覽】博物館惡心酒類展　糞便溝米釀酒飲用療傷
AI 修復百年前東京街頭影片　淺草寺「雷門」同樣車水馬龍
韓雕塑遭投訴5年搬3地方　創作者審美問題還是大眾不懂藝術
中古軍事要塞變無人島　斷電斷網獨居30日贏4萬美金
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。