【展覽】博物館惡心酒類展　糞便溝米釀酒飲用療傷

世界之大，飲食文化各有不同，某地的美食佳餚，可能是他方的反胃食物。位於瑞典第三大城市馬爾默（Malmo）的惡心食物博物館(Disgusting Food Museum)，九月起推出三個月限定展，展出世界各地惡心酒精，包括口嚼酒、松鼠標本盛載的蘇格蘭酒、大便酒等美酒，探討不同國家飲食文化。

博物館總監Andreas Ahrens表示，希望透過展示令人陶醉而又極端的釀酒方式，鼓勵人們探討自身與酒精的關係。他表示世界各地人類都極欲得到酒精，千年來人類為了釀酒而奇招百出，極盡創意。有些酒精飲品是某地的平常飲料，但可能對其他地方的人來說卻無法下口。例如南韓用於治療骨折和瘀傷的大便酒，便使用孩子的糞便和大米發酵而成，但至時今日卻並不普及。冰島也有由羊糞煙熏的鯨魚睾丸酒等。

松鼠標本盛載的蘇格蘭酒 (Disgusting Food Museum)

展覽亦展示人類喝酒的「辛酸史」，例如在蘇聯統治時代，政府為了減少人民喝酒而關釀酒廠，結果大家以香水和油漆代酒來喝，結果造成大量人命傷亡。

開業兩年的惡心食物博物館，展覽主題一直具話題和顛覆性，以娛樂為賣點之餘，展品同時亦讓想引起大家對文化差異的思考。一個文明如何受自身文化制約來定義何謂美食，何謂為惡心食物，究竟怎麼是正常？因爲食物而產生的文化衝擊，其實十分有趣。展覽館過往展出代表展品有瑞典鹽醃鯡魚罐頭、撒丁島活蛆芝士、中國的麻辣兔頭、牛睾丸等等。

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