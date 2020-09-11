貓奴沉迷中國傳統藝術　設計寵物漢服貓主子當模特兒

據網購網站淘寶發布的數據，新冠疫情以來，每日有4萬人開網店，淘寶店主平均年齡亦進一步降至25歲，95後的年青人已成為網店創業主力人群。去年五月，當時25歲的吳秋喬，便結束了自己北漂生涯，故老家湖南長沙開網店，憑「貓咪漢服」這題材，設計了一批適合主子的漢服，讓一眾貓奴著迷，曾締造月入最高過七萬的月盈業額，並成為內地設計界熱話。

吳秋喬與「主子」六六。（搜狐）

2019年7月，吳秋喬辭去工作，回鄉追求自己興趣，秋喬坦言，之所以選擇寵物漢服來創業，是因為自己喜歡傳統文化，日常閒餘就會看一些關於中國歷史文化的紀錄片和電影，尤其喜歡漢服。熱愛中國文化以外，吳秋喬也是一名貓奴，養了一隻名叫「六六」的英國短毛貓。成為「奴才」後，她永遠把貓的需求放高於自己需求，就算買外賣，也一定會親手做貓飯。

有一次秋喬想為六六找衣服，但找遍全網也未能找到好看的衣服，於是萌起做心儀的寵物漢服念頭，並將全部精力放在產品設計和生產上，六六則順勢成了網店唯一的模特兒。就這樣一個人，一隻貓，一家店，正式啟動寵物漢服的生意。她坦言，貓咪衣服是小眾產品，貓咪漢服就是小眾之中的小眾，自己只是網店新手，都曾擔心作品能否賣出。店鋪剛起步時，從客服、打包、發貨、剪線頭到熨衣服，都是自己親自處理。

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白居易詩詞啟發創作

她還翻閱大量有關漢服的書籍資料，研究不同時期漢服款式。秋喬亦為每一件自己設計的漢服，起了各有典故的的名字。例如「荔枝熟了」靈感來源自楊貴妃和白居易《長恨歌》「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃」，版型、配色都是雍容華貴的風格；另一作品「桃之夭夭」靈感來源自王祖賢，胭脂色的精美裙頭搭配同色系的薄紗裙，背部還設計了飄帶，顯得格外靈動；而「甯財神」則是致敬張國榮。

寵物服飾常被質疑不實用，但秋喬並不認同，樣式以外她也講究衣服的功用，貼心的希望作品可為寵物提供防曬、保暖和不甩毛的功用。過去寵物服裝最受人詬病是寵物穿上身後無法自由活動，因此她在設計版型和材質時，強調要讓貓貓和狗狗們穿著舒適，在保留漢服形式的同時，必須最大限度地照顧到寵物的活動自由度，以及方便穿脫。

新聞來源：新京網、搜狐

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