「無所事事獎學金」倡永續幸福生活　德美術院盼反思成功定義

「勤有功,戲無益」,在中國傳統文化規訓下,恍惚要不斷讓自己增值,高效率才能有幸福生活,美滿人生。可是,在另一國度的德國,最近卻有大學推出一項名為「無所事事獎學金」(Scholarships for Doing Nothing),鼓勵人大家放下腳步來達到幸福的生活。

在2020這一新學年,德國「漢堡美術學院」(Hochschule für bildende Künste Hamburg / HFBK)準備提供3個各1,600歐元(約15,000港元)獎學金名額,頒發給能提出令人印象深刻,如何過「無所事事」生活的提案者。校方這個計劃當然不是要求學生真的愉懶,而是反思如何在生活做抉擇。這筆獎學金宗旨是鼓勵學生跳脫「高效率做事」才能成功的社會思考框架,申請者必須說明「不想做什麼事?」、「打算維期多久?」、「為何選擇放棄做這事?」等問題,一旦學生的計劃通過,必須在今年11月6日至明年5月9日間落實,並在結束後繳交報告。可見要得到這個獎學金,「無所事事」並不如想像中容易。

德國「漢堡美術學院」(Hochschule für bildende Künste Hamburg/ HFBK)(Klaus Frahm)

「我們將焦點著重在申請人『主動放棄』這點。如果申請人打算整整一週動也不動,的確令人印象深刻。如果申請人打算整整一週不動也不思考,就更令人印象深刻了。」獎學金計畫策劃者、漢堡美術學院的建築師兼設計理論學家 Friedrich von Borries 教授表示。

「無所事事獎學金」希望激發大家重新思考「成功」的定義是怎麼,讓人們嘗試不再以物質主義來主導對成功的想像。有關計劃的確與主流社會鼓吹的「永續發展」發生矛盾,計劃甫出台不久便遭到德國納稅人協會(Germany’s Taxpayers’ Association)反對,協會不僅質疑這計劃,還要求校方公開誰在背後提供財務支援。

「無所事事獎學金」希望激發大家重新思考「成功」的定義是怎麼,讓人們嘗試不再以物質主義來主導對成功的想像。(Alberto Casetta/Unsplash)

Borries 表示傳統文化對成長即成功的價值信念造成很多生態危機和社會不平的問題,人類若果要擺脫這個枷鎖,朝往消耗更少能源、資源的方向前進,就必須改變當下追求最終表現、成就的思維,讓自己有時間去做夢、去和朋友碰個面、去讓自己無所事事。

9 月 15 日以前,所有德國人都能向漢堡美術學院提交「無所事事計劃」,這項計劃最終也會以匿名方式於明年漢堡美術學院「無關緊要學派:迎來更美好的人生」(School of Inconsequentiality: Towards A Better Life)展覽中展出。

