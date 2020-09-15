縮影藝術｜小小鼠店再現瑞典街頭　超迷你唱片店學生宿舍人見人愛

匿名鼠又出現了！一些隱姓埋名的瑞典藝術家們，製造了許多以老鼠為主題的縮影藝術，並在街道的牆壁上展示，並稱自己做匿名鼠（Anonymouse）。他們最新的作品則是位於瑞典隆德（Lund）的 Nygatan 街，一家名為 Ricotta Records 的「超迷你」唱片店，以及在 Laboratoriegatan 的「學生宿舍 ΧΣＨ」。

瑞典街頭「老鼠之家」 藝術家超精細實物成街頭景點

匿名鼠的縮影藝術非常特別，它們就在街邊上，如同人類商店一樣，只是十分迷你，但內裡的佈置卻非常細緻，每張桌上都有擺設，牆上也會有海報，就像小鼠們真的會在這商店中購物和生活一樣。

「超迷你」唱片店 Ricotta Records 的商店櫥窗中顯示了一些模仿經典唱片封面的「迷你唱片」，可以看到 Beetles 的《艾比路》（四人過馬路），Pink Floyd 的《月之暗面》（三角鏡折射出光的彩虹色），還有 David Bowie 的《Aladdin Sane》（在面上油上彩色閃電）。

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匿名鼠在社交媒體寫到：

「音樂愛好者你們好！我們繼續留在隆德（Lund），並開設了唱片店。來悠閒地聆聽一些甜美的爵士樂吧，或者預購 Lady Gouda 的新曲，也可以購買迷你唱片。」 「我們還要感謝隆德市政府的邀請，並鼓勵小企業店主的營業。」

在9月初，匿名鼠就在 Laboratoriegatan 開設了「學生宿舍 ΧΣＨ」：

「秋季學期即將到來，即使是最小的動物，尋找學生宿舍也可能很麻煩。 但是 ΧΣＨ 學生宿舍仍然可以容納一些新租戶。 無論你是在寫有關理查德・格納格納還是在寫卡繆《鼠疫》的論文，也可以把這兒當成家一樣！最後，我們要再次感謝隆德市的邀請。」

他們也把一些內部照片變到網上，例如這個學生宿舍中就有不同房間，可以看到音樂系、文學系、醫學系和歷史系小老鼠學生都有不同佈置。