免費摺紙網頁｜過100款得意動物摺紙　無難度輕鬆享受紙的樂趣

疫情雖然有緩和跡象，但大家切勿鬆懈。大小朋友多了時間在家，不想每天只看Youtube打機，不妨試試學習得意動物摺紙。以下是兩個免費好選擇：

▍全球最大摺紙平臺之一——Origami.me

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全球最大摺紙平臺之一，其中包含了頂級摺紙藝術家的作品、大量的摺紙教學、摺痕樣式書等。網站中設有摺紙初學系列，由淺入深地教導讀者基本摺紙技巧，以及選紙注意事項等。網站中自帶過120款得意摺紙教學，更擁有最大線上摺紙資料庫。無論讀者是要尋找摺紙形狀、摺痕圖案，還是視頻教學，都一定會在資料庫中找到你想折疊的東西。大家不用怕看不懂摺紙圖，只要跟從影片指示，便能一步步輕鬆摺出可愛動物。

【Origami.me網頁界面】

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▍支援中文淺白摺紙網——Origami-club

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Origami-Club 是日本所創的摺紙網頁，界面相對簡單，網站的最大好處是提供中文教學選擇。除中文日文以外，網頁還有英語、法語、西班牙語、德語、俄語、印度語，共八種語言選擇。當中它把摺紙按形狀、難度分成不同類別，如動物、海洋生物、昆蟲、花朵等等，方便讀者搜尋。除了基本圖畫步驟教學外，它還設有動畫教學，大家可以觀看到實際摺紙動作，手把手地完成作品。

【Origami-club網頁界面】

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【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】