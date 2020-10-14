福娃設計師打造世上最大關公像　結果違規連連「大意失荊州」

相隔千年，關雲長要再次「敗走麥城」？位於湖北省荊州市的「關公義園」，近日因雕像違法建設、地基沉降、未通過消防驗收等諸多問題，而引起了政府部門關注。當局表明關公破壞了荊州的古城風貌，會下令指導荊州市整改。

關公義園的建設商荊旅集團回應指，他們已聘請機構監測沉降情況，另外亦會限制關公像底座的參觀人數，以控制消防隱患。

關雲長（光榮）

關雲長再現？

公元219年，呂蒙突襲荊州，迫使關羽退守麥城。最後與其子關平一同被斬。湖北由此成為了關羽的陣亡之地。然而在一千多年過後，荊州市卻將這段歷史視為契機，宣布以關公文化作為當地旅遊開發的主題之一。2014年2月，由荊州旅遊投資開發集團有限公司投資的關公義園項目正式動工，據報投資總額達15億元人民幣。

關公義園坐落於荊州古城東南側，佔地228畝。當中最顯眼的賣點，是由京奧福娃設計師韓美林所打造的關公雕像。該像面向東南而立，右手持青龍偃月刀，左手撩衣襟。雕像連底座高58公尺，象徵關羽58年的人生，總重量超過1200噸，曾一度被媒體稱為世界上最大的關公像。

關公義園與關公雕像（中新社）

2016年，關公義園正式開幕。除了韓美林外，湖北省人大常委會副主任王玲、湖北省政協副主席肖旭明、中共荊州市委書記李新華等各級官員，都有出席開園儀式。荊旅集團的母公司更聲稱，關公義園是「大荊州」項目的「開篇之作」，乃當地五環5A景區的「引爆點」。

「大意失荊州」

不過自落成以來，關公義園的業績一直不理想。其後更在2019年3月，宣布對荊州市民以及在當地留學、工作的公民一律免費開放。其他地區的遊客則需要支付40元的門票費。據統計，關公義園每年的總收入（包括門票費、場地出租、活動收入等）只有幾百萬元人民幣，遠遠低於過10億的投資成本。

關公義園（資料圖片）

而除了經濟收益成問題外，關公義園最近亦被多宗負面新聞纏身。原來早於上年6月的時候，荊州市自然資源和規劃局便已經向當地的城管委員會發函稱，關公義園中的關公雕像未經規劃許可，要求委員會依法查處。但直到今年7月，荊旅集團仍未向相關部門報告整改情況，更聲稱從未收到此函。

10月8日，住房和城鄉建設部（簡稱「住建部」）通報，關公像違反《荊州歷史文化名城保護規劃》，破壞了荊州古城風貌和文脈，要求轄下部門指導荊州市整改。另外關公像的底座亦出現了地基沉降、未通過消防驗收等多項問題，引起輿論關注。

關公文化展示中心與地面相接處如今已出現縫隙，最寬處約有7厘米。此外，中心台階附近部分地板有凹陷，與水平面呈30度彎曲。（上游新聞）

荊旅集團總工程師王維回應指，關公雕像的整體結構並無問題，肇事原因出自雕像底座下的回填土沉降。現時沉降的水平均勻，而且只有下降約1公尺，各項指標仍在合理範圍。他們已聘請機構監測沉降，監測費用每年30萬元人民幣。至於未通過消防驗收一事，景區決定暫時不收取底座的參觀費用，並限制參觀人數以防止。這樣便無需搗毀關公雕像進行整改。

然而，就著關公像高度違反當地法規的指控，荊旅集團似乎至今仍然未有回應。

以大為美？

其實類似的大型人工建築物，在中國一向屢見不鮮。2007年，被視為軒轅黃帝故居的河南省鄭州市，便建成了一對「炎黃二帝」的巨型雕塑，兩張臉共長達1000多平方米，耗資約1.8億人民幣。另外，著名武術家霍元甲的故鄉天津靜海，於2010年時亦樹立了一座高13.8米的霍元甲雕像。其外圍則打造了一個名為「精武門中華武林園」的4A級旅遊景區，連當區的地名也被改成「精武鎮」。

可以見到，是次關公義園的爭議並非冰山一角，而是中國文化產業多來所累積的問題。當中牽涉的面向甚多，包括資金來源、地方政府發展政策、中央監管力度、意識形態等等。作為普通市民，大眾未必可以時常參與到相關的討論。但至少從建築美學來講，以巨型古典人物作招徠，顯然已經不再湊效了。