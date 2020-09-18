畢加索名畫被20歲男學生拳擊破壞　官判囚1年半　斥只為出名5分鐘

價值£2,000萬（HK$2億）的畢加索油畫《女人的半身像》（Bust of a Woman／Buste de femme），去年底在英國泰特現代藝術館展出期間，遭人惡意破壞損毀。破壞畫作的20歲男子，近日被判囚1年半。 法官判刑時形容，被告的行為無非為了出名五分鐘，令自己蒙上污名，法庭必須判處阻嚇性刑罰，防止同類事件發生。

庭上披露更多案情細節。事發於2019年12月28日，20歲被告Shakeel Ryan Massey約於下午1時前步入英國泰特現代藝術館藝術館（Tate Modern）。他站在《女人的半身像》畫前瀏覽了三分鐘後，突然脫下大衣，衝前擊碎保護畫作的玻璃，再擊向畫作。

被告當時雙手綁上圍巾，手中握住鐵鎖，用力擊碎玻璃，再擊向畫作。他在畫作受損後，放下手上鐵鎖，並把畫作從牆上撕下，扔於地上，並向保安喊叫：「我在進行藝術表演。」最終當場被捕。

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當地報章指，被告手上還握著一張手寫字條，上面寫著預期刑罰、個人學貸資料，以及2012年的Vladimir Umanets事件。

當年，藝術家Vladimir Umanets在泰特現代藝術館展出的一幅羅斯科（Mark Rothko）畫作塗鴉，被控刑事毀壞，最終判監兩年。這位波蘭人辯稱塗鴉之舉並非破壞名畫，而是宣揚他有份創立、名為Yellowism（意為黃色主義）的藝術運動。

今次被破壞的畢加索油畫《女人的半身像》，專家在庭上表示，畫作需花費£45萬修復，工作需時18個月。畫作價值將如何受影響，暫時未能確定。

《女人的半身像》（Bust of a Woman）尺幅為81 x 65cm，畫中人是畢加索的戀人兼靈感女神朵拉瑪爾（Dora Maar）。此畫的創作時間，令這幅肖像畫更添一層意義。畢加索在1944年5月5日的巴黎完成此作，正值納粹德軍佔領「花都」的最後日子。一個月後，盟軍成功登陸諾曼第；同年8月，巴黎解放。學者認為，《女人的半身像》是畢加索感到光明將至、納粹將亡的創作。

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