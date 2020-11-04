指疫情使行業摒除「冗餘人員」　英國當代藝術家「離地」言論挨轟

英國當代藝術家格雷森・佩里（Grayson Perry）聲稱，新冠肺炎的經濟影響將清除藝術行業中的「冗餘」，從而引起了同行的批評。

格雷森・佩里（Grayson Perry）（Getty Images）

格雷森・佩里的言論

隨著英國的防疫措施再度加強，博物館和畫廊都需要在周三再次關閉，英國畫廊和博物館中藝術家和工作人員所面臨的問題愈來愈嚴重。按報道，倫敦的南岸中心（Southbank Centre）被迫裁走多達三分之一員工；維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）以及利物浦國家博物館（National Museums Liverpool）都宣布計劃裁員約100人，而許多較小的機構也在削減人手，大部分裁員都是前台員工和教育工作者。但是，英國當代藝術家格雷森・佩里則表示，有些人應該被淘汰。

「我認為生活每個部分可能都有一些不需要的東西需要弄掉。文化藝術界別被淘汰此事非常可怕，但是我認為有些就是要走。現時很多時候，觀賞這些文化藝術的人，就是創作這些文化藝術的人，劇院裡的觀眾全都是演員，或者某些只為給其他策展人留下深刻印象的展覽。」 「新冠肺炎，就像重啟電腦，然後就看看什麼文件重新出現。其中一些消失的，我們從來就沒理會過。有趣的是也可能不會重新出現。」

佩里成名於90年，按維基語是位英國當代藝術家及作家，以陶瓷花瓶，掛毯、易服衣著，及對當代藝術界的觀察而聞名。

佩里的花瓶具有古典元素，並配以鮮豔的色彩裝飾，用吸引人的外觀來與主題相悖。 在他的作品中有很強的自我元素，例如他易服後的女性人格克萊爾（Claire）及他的童年泰迪熊也會於作品中出現。

佩里易服後的女性人格克萊爾（Claire）（Wikimedia Commons）

藝術各界對言論感到憤怒

英國倫敦皇家學院（Imperial College London）預計會裁走一百多名工作人員，當中一位在此機構開辦教育工作坊的藝術家，對佩里的評論感到憤怒。

「雖然佩里從象牙塔上看到的景象，或者能幫助那些高層可以安心睡覺，但卻幫助不了藝術工作者。這些藝利工作者就像其他人一樣，在這場大流行疫症中掙扎求存。所有工人都需要團結起來。在疫症之前，藝術行業蓬勃發展。在疫症流行時，就說藝術工作者沒有貢獻是不光彩的事。在此時，他們面臨裁員，以扶植某些藝術精英。」

倫敦南肯辛頓的英國倫敦皇家學院（Imperial College London）（Wikimedia Commons）

戈德史密斯當代藝術中心（Goldsmiths Centre for Contemporary Art）總監莎拉・麥克羅里（Sarah McCrory）則指在此時期發表這種言論，實在可恥：

「格雷森的作品經常會取笑那些購買它的自由主義精英，但也許他也加入他們的行列時⋯⋯我不確定他為什麼會如此『離地』和無動於衷，也許是因為他已成為主流。」

戈德史密斯當代藝術中心（Goldsmiths Centre for Contemporary Art）總監莎拉・麥克羅里（Sarah McCrory）（Goldsmiths, University of London）

佩里的花盆以華麗的象徵性裝飾，以及精妙的政治諷刺聞名。只是倫敦特洛伊鎮陶器公司（Troy Town Art Pottery）的負責人亞倫・安傑爾（Aaron Angell）則同意，佩里的言論實在非常「離地」:

「失業的人不是那些『親切』的策展人，而是為使博物館繼續存在和運作的管理人員、教育工作者和接待人員。他們的工作比起在茶壺上寫上『仇恨言論』幾個字更為複雜。」

倫敦特洛伊鎮陶器公司（Troy Town Art Pottery）負責人亞倫・安傑爾（Aaron Angell）（A-N）

德拉瓦爾館藝術中心的策展人羅西・庫珀（Rosie Cooper）表示，疫情威脅著文化行業發展：

「文化行業的『毀滅』，對於基層工作者的打擊最大。結果，如果沒有獨立資源支持，許多從業者和藝術家將無法繼續他們工作。這將是巨大的損失；這些人不是『冗餘』。」

策展人羅西・庫珀（Rosie Cooper）（vimeo: Kunsthal Aarhus）

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