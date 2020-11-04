【親子活動】渣打藝趣嘉年華　６個親子教材免費下載

由香港青年藝術協會主辦的「渣打藝趣嘉年華2020」，今年因疫情影響移師網上 （www.scartsinthepark.com）舉行，直至本月8日，多個以經典童話故事為主軸的視覺藝術和表演藝術，將於網上平台播放。大會更推出6個網上版親子藝術活動，家長可免費在網上下載在家活動冊，與子女一同享受藝術帶來的樂趣。

至今已舉辦20年的渣打藝趣嘉年華，是本港最大型的戶外青年藝術活動及原創木偶巡遊。活動旨在透過藝術，協助青少年發展創意、團隊合作、解難能力等技能。今年因應疫情，嘉年華移師網上舉行，多個節目包括故事劇場、指偶巡遊、舞蹈表演、無伴奏合唱、新晉藝術家培訓計劃作品展等，直至本月8日於網上平台免費播出。

活動冊教大家如何製作小手工（渣打藝趣嘉年華Facebook專頁）

六個親子藝術活動環繞11個經典童話，活動包括大灰狼面具製作、青蛙王子摺紙藝術、糖果屋彩繪、影子偶劇場拇子姑娘、表情符號說故事和黃金鵝續寫故事，大會提供藝趣在家活動冊，供家長於網上平台下載使用。

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