【貓、畫、自閉】重溫天才女童畫家的故事　從貓與畫中走出自閉症

藝術擁有令人無法想像的威力，能夠打動人們內心深處。在英國便曾有一位患有自閉症的3歲小女孩，藉著「繪畫」及「貓咪」克服困境，展現出驚人的藝術天賦，轟動一時。轉眼間，小女孩已經搖身一變成為11歲的少女。且讓我們重溫一下她的故事。

▍自閉女童從繪畫中找到與世界的聯繫

Iris Grace 外表天真爛漫、活潑可愛，看上去跟其他小女孩一樣。Iris 在兩歲的時候還不會說話，亦很少跟別人有眼神交流。當父母帶她去看醫生時，診斷出原來 Iris 患有自閉症。她的語言、社交、學習能力比一般孩子遲緩，無法與人互動，也無法與人眼神接觸；太多聲音、太複雜的人群會令她瘋狂，甚至會推開摯愛的親人，將自己鎖在沉默之中。

Iris 的父母跟治療師嘗試過很多治療方法，研究了一切可以研究的東西，可惜效果都未如理想。在經歷「學前班的災難性時期」後，他們很快便發現，在家教育可能是對 Iris 最好的環境。因為母親想重現 Iris 在學校里會經歷到的同類活動，所以她在課程中加入了繪畫。

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Iris 的母親 Carter-Johnson 是一名職業攝影師，所以對繪畫及塗鴉都有一定經驗。但她萬想不到這個習慣會幫她達成夢寐以求的事：跟女兒建立起聯繫。小 Iris 會因為繪畫而走過來，把小手放在媽媽的手上，好像要她多畫點東西。

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母親教3歲的 Iris 繪畫時，她充滿希望地看到女兒首次展示出前所未見的興奮和高興。Iris 會走到媽媽面前，表示自己想要更多的顏料，甚至開始自己調配水彩。於是 Iris 便開始了自己的繪畫之路，她不單從繪畫中找到與世界的聯繫，甚至展現出驚人的繪畫天賦。

Iris 的母親把女兒的畫作上傳到 Facebook上，引來網民的關注及驚歎，在藝術界牽起一陣轟動。當時在倫敦的一場慈善拍賣會中，Irsis 的作品竟以833英磅售出，足見 Iris 天才般的繪畫天份。

而讓 Iris 走出更進一步克服自閉症的，則始於一位小夥伴的到來——小貓咪 Thula。

▍貓咪走進自閉女孩的內心世界

Carter-Johnson 通過研究發現，許多孩子會對各種動物產生良好的反應良好。於是他們先嘗試了小狗和馬兒，但 Iris 並不喜歡牠們。在一次機緣下，她發現 Iris 對貓咪並不抗拒。於是她便在在 Facebook上發帖詢問最適合的貓咪品種時，很多網民給她建議「緬因貓」——一種源於北美的大型長毛貓，性格友好、聰明、古怪、好動。

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當父母他們把 Thula 從當地的飼養員那裡帶回家時，這只毛茸茸的小貓在頭一天晚上便抱著 Iris 肩膊睡覺了。Iris 在 Thula 身邊似乎很放鬆，還不時撫摸著它的耳朵和鬍鬚。當 Iris 抱著 Thula 的尾巴時，Thula 亦毫不介意。兩個小生命從此相依，互相緊扣，形形不離，成為不可分開的心靈夥伴。

因為 Iris 討厭衣服或水觸碰皮膚的感覺，所以穿衣服或洗澡對她而言都會非常困難。但 Thula 作為一個愛水的貓咪品種，牠直接就跳進了浴缸。很快，Iris 開始在小貓的陪伴下洗完所有的澡。而在 Thula 到來的三個月後，Iris 已經可以穿上多層衣服了。

在貓咪 Thula 的陪伴下，Iris 的自閉症得到明顯的改善。Iris 開始懂得控制情緒，保持平靜，她也與周圍的人產生連結，開啟學習能力且願意接受改變。

轉眼間，昔日的小女孩已經搖身一變成為11歲的少女了，不過她的故事卻鼓勵著無數自閉症患者的家庭，並再一次提示我們生命、藝術、貓咪的美好。

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