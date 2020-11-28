李小龍成名前的6部粵語片精選　回顧武打巨星的少年歲月

昨日是一代武打巨星李小龍的80周年誕辰。除了是武術家與思想家，李小龍其實也是一個非常出色的演員。早在遠赴美國之前，李小龍就已經拍攝過多部粵語電影。或許當時的演技稍為稚嫩，但卻探射出李小龍那份與生俱來的好動與叛逆。本文將會回顧6部李小龍成名前的粵語，與大家重溫宗師的少年日誌。

1. 金門女（Golden Gate Girl），1941

由中國第一女導演伍錦霞所拍攝的粵語電影，故事以美國舊金山華橋社區的愛情悲劇為題。伍錦霞乃美國華橋，而本片亦是在美國實地取境，並於舊金山大中華戲院（Great China Theatre）首映，寫下了華語電影的歷史性一頁。

李小龍在片中「反串」飾演了一名女嬰。當時李小龍剛於舊金山出生，只有三個月大。湊巧劇組來到當地取境，李小龍的父親、粵劇名伶李海泉又素來與電影界熟稔，於是便借出了李小龍協助拍攝。李小龍亦由此成為了世界電影史上，最年輕的反串演員。

（《金門女》劇照，當中「女嬰」就是只有三個月大的李小龍）

2. 細路祥，1950

改篇自漫畫家袁步雲的同名作品，李小龍第一部主演的電影，其父李海泉亦一同參演。當時李小龍在廣告中的藝名為「李龍」。故事講述李小龍飾演的孤兒細路祥，在工廠裡擔任童工，由此見盡人情冷暖。他由一開始的天真純良，變得頑劣功利，最後重新做人，勇敢地揭發了管工的惡行。當中的性格轉折，李小龍將之演繹得入木三分，獲得影評一致讚好，奠定了他的童星地位。

1999年，導演陳果亦拍攝了一部新版的《細路祥》，同樣是以小朋友的角度，探索世界的荒謬，但調子卻壓抑得多。陳果取其名為《細路祥》，除了是擴展舊版主題，或許亦帶有向李小龍致敬的意思。

（李小龍第一部主演作品《細路祥》的海報）

3. 人之初，1951

在《細路祥》獲得成功後，翌年李小龍再度於這部《人之初》中飾演頑童。但這回卻是從頭壞到尾，最後更因誤搶生母財物，逃走期間被車撞到傷重不治。導演秦劍其實是想藉著這個故事，譴責只會一味溺愛兒女的父母，乃批判「怪獸家長」的先聲。

而李小龍的演技亦再度贏得掌聲，影評人向宸甚至在《文匯報》寫道，指李小龍「配稱粵語片『天才童星』，粵片工作者應該好好重視他。」

（電影《人之初》海報。在《細路祥》獲得成功後，翌年李小龍再度於這部作品中飾演頑童，但這回卻是從頭壞到尾）

4. 雷雨，1957

改篇自中國現代劇作家曹禺的同名處女作，批判封建家庭的倫理悲劇。片中李小龍一改戲路，飾演一個愛上家傭的木訥少爺。此片在當時反響極大，乃上世紀粵語片的經典之作。然而，觀眾對於李小龍個人的評價則甚為普通，大抵這種帶點樣辦性質的角色，確實不適合天性頑皮的他。據說李小龍更曾因此受到打擊，一度想放棄演藝事業。

有趣的是，李小龍成為了國際級傳奇之後，不少人都重新發掘出這部電影。畢竟李小龍成名後的形象，實在跟《雷雨》有太大反差。以至於周星馳在《喜劇之王》中，明明說街坊劇場要演《雷雨》，最後卻變成了《精武門》。這顯然是「星爺」藉機幽偶像一默。

（《雷雨》劇照。正是李小龍的關係，令街坊劇場明明要演《雷雨》，最後卻變成了《精武門》）

5. 甜姐兒，1957

除了截拳道，「龍迷」應該都會知道李小龍的其中一項絕技，就是恰恰舞（Cha Cha）。他的弟弟李振輝，便在10歲那年被李小龍拉去參加全港恰恰大賽，最後還真的贏得了冠軍。而李小龍在銀幕上唯一一次跳恰恰，便是在這部《甜姐兒》。他在片中的舞伴，則為梁醒波的女兒文蘭。

李小龍在本片純屬客串，除了在這幕跳恰恰之外，就再沒有其他鏡頭。後來李小龍風靡全球，這段僅存的恰恰戲，便成為了「龍迷」心目中的瑰寶。多年後文蘭憶述，當時他跟李小龍與另外一位好朋友李國安，經常去到沙田酒店跳茶舞。李小龍在舞蹈方面的興趣和天賦，從來都不是偶然。

（《甜姐兒》劇照。這亦是李小龍在銀幕上唯一一次跳恰恰）

6. 人海孤鴻，1960

李小龍赴美求學前的最後一部作品，並「重操故業」飾演一個問題少年，與吳楚帆扮演的良心教師有多場對手戲。《人海孤鴻》是香港第一部以青少年犯罪問題為題材的粵語電影。除了反思教育制度之外，亦扣連了二戰後香港民眾的生活處景。按吳楚帆講述，本片的構思長達十年，拍攝則用了三年。箇中的內涵，超越了同期的其他電影，更在2005年獲選為103部最佳華語片之一。

而對「龍迷」來講，這亦是最後一次在銀幕上見到李小龍的青澀形象。4年後，李小龍在美國長堤公開講武。再3年後，李小龍正式創立截拳道。之後的故事，相信許多人都耳熟能詳了。

向這位一代宗師致敬。

（《人海孤鴻》劇照。這部電影之後，李小龍就開始成為傳說了）

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