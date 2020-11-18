國寶珍藏擬人化　徐若瑄、張鈞甯攜手參演奇幻劇《故事宮寓》

若果文物擬人化，她們在當今的都市生活會是如何？這個會在動漫出現的情節，將出現在台灣的劇中。台灣故宮博物院首度跨足影視界，將於年底推出原創迷你劇集《故事宮寓》，邀請金馬獎最佳短片獎導演李芸嬋執導，由五大女星徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹演出「古文物」，打造奇幻世界。

《故事宮寓》一共10集，每集5分鐘，劇情各自獨立但有巧妙串聯，故事圍繞著一棟傍河公寓裡的10位住戶，其中一位不在家。在某個狂風暴雨的夜晚，一場突然的大洪水沖垮唯一聯外橋樑，讓公寓頓時成為一座孤島，9位住戶被迫停下日常奔波紛亂的腳步，試著用自己的方式回歸初心，重新傾聽內心的節奏。

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（一）徐若瑄演《廬山高圖》

在李芸嬋首部長片作品《人魚朵朵》的徐若瑄，這次便飾演國寶級文物、明代沈周的〈廬山高圖〉，化身一名無法出國，被困在家裡的旅遊Blogger，她以各種讓人意想不到的方法，在家模擬出國，排解鬱悶。

《廬山高圖》是一幅實中有虛的古劃，是沈周於四十一歲（1467年）時為賀老師陳寬的七十歲壽辰而精心繪製的巨幅山水。幅畫取法為宋、元文人畫傳統，故精力專注，特為傑出。畫中山石林木筆法全仿王蒙，益以本身功力，更覺渾樸雄健。幾無空處，山石融合了王蒙的解索皴與董源、巨然的披麻皴法，先以淡墨層層皴染，再施以濃墨逐層醒破。筆法穩健細謹，不恣意逞任，用墨濃淡相間，於滿幅佈局中有疏朗之感。而畫懸泉百丈直瀉衝下，澗水輕柔，雲光山色極為精彩。

徐若瑄演《廬山高圖》。（影片截圖）

明代沈周《廬山高圖》。（網上圖片）

（二）張鈞甯演〈青瓷無紋水仙盆〉

張鈞甯演出宋代的〈青瓷無紋水仙盆〉，以仙氣的薄紗洋裝亮相，故事由「剪刀找貓」都市傳說出發，呼應乾隆帝將宋代〈青瓷無紋水仙盆〉稱為貓食盆的有趣說法。

青瓷無紋水仙盆是北宋徽宗年間的御用器皿，由汝窯燒制，其以天青純淨沒有開片的清朗釉色著名於世。乾隆帝鑑賞清宮舊藏瓷器之際，對此件作品摩挲把玩、愛不釋手。根據清宮記載，愛瓷如命的乾隆，竟然把無紋水仙盆作為餵食貓狗的容器，降旨加刻御製詩並重新設計陳設木座，還要求江西景德鎮照樣仿燒，現在將水仙盆稱為貓食盆的說法，即是跟隨着乾隆皇帝的認識而來。

張鈞甯演〈青瓷無紋水仙盆〉（影片截圖）

宋代的〈青瓷無紋水仙盆〉（網上圖片）

（三）瑞瑪席丹演〈霽青描金游魚轉心瓶〉

曾獲金馬獎最佳新人獎的瑞瑪席丹飾演清代的〈霽青描金游魚轉心瓶〉，在這集故事中主角在家中桌子騰空練習游泳，一如轉心瓶轉動時的奇幻景象。

〈霽青描金游魚轉心瓶〉是18世紀中國清朝乾隆年間（1736－1795）的官窯瓷器。霽青是形容雨後或霜雪過後天空轉晴之色，明、清藍釉習稱「霽藍」，後人因其釉色藍如深海，釉面勻稱潔淨，稱「霽青」。「轉心瓶」又稱為「旋轉瓶」，流行於清乾隆時期 。此類轉心瓶為乾隆時期御窯廠之監造官唐英（1682-1756）。傳統的轉心瓶是把一個轉動的內瓶置於一個玲瓏的鏤空外瓶身，再配上底座，並在內外瓶均繪上呼應的裝飾繪畫，如山水人物、花鳥蟲魚及吉祥紋路等。動內瓶時，通過外瓶的鏤孔，可以看見不同的畫面，是瓷器界的走馬燈。

瑞瑪席丹演〈霽青描金游魚轉心瓶〉（影片截圖）

清代的〈霽青描金游魚轉心瓶〉。（網上圖片）

（四）張榕容演〈灰陶加彩仕女俑〉

張榕容演出唐代〈灰陶加彩仕女俑〉，故事中主角終日梳妝打扮，盼著再也不會出現的情人，用淚水洗去花樣年華的青春苦澀。

〈灰陶加彩仕女俑〉表面白陶衣上原來的彩繪多半脫落，但造型仍充分表現盛唐仕女「大髻寬衣」、「豐厚為體」的形象。女俑昂首端立，長目小口，身著寬鬆的尖領長袍，自頸部長罩下垂；簡單刻劃的衣褶袖痕，如潑墨簡筆的瀟灑自在，並襯顯軀體的豐腴，裙擺曳地，裙袍下露出尖頭履。右臂寬袖抬於胸前，左手微下垂，面部目光溫和，神情安詳，顯得雍容嫻雅；而蓬鬆的髮頂挽著雙髻，兩側髮鬢前攏，烘托滿月般豐潤的面龐。

張榕容演〈灰陶加彩仕女俑〉。（影片截圖）

唐代〈灰陶加彩仕女俑〉。（網上圖片）

（五）連俞涵演〈快雪時晴帖〉

再度與故宮合作的演員連俞涵，演出釋晉代王羲之〈快雪時晴帖〉，飾演褪去一襲華服的女明星，有著空靈不食人間煙火的特質，在暴風雨夜晚傳訊問候久未聯繫的友人。

《快雪時晴帖》是書聖王羲之寫給其友人的名帖，一般認為原帖已不存在，現存本應為唐代摹本。據《世說新語》記載有「新亭對泣」的故事，說明王羲之所處的魏晉亂世年代，文人喜歡聚會，談談自己，也談談朋友，抒發內心感受。在那個亂世時代沒有朋友，將是無限孤獨，然而王羲之因時局和仕宦而與朋友聚少離多，因此，他寫了這封信，信中的太陽說明自己長久以來並不開朗的心情，得到抒解，可惜仍無法與朋友相會，仍有孤獨的遺憾。

連俞涵演〈快雪時晴帖〉。（影片截圖）

王羲之〈快雪時晴帖〉。（網上圖片）

這10集故事娓娓道出在疫情隔離時代下，每個人學習自娛自樂、自癒的生命課題，演員如何將所演文物的意境化為心境，排解寂寞孤獨的時光，將有助觀眾及立體了解文物背後的藝術涵意。故宮表示，即日起故宮Facebook專頁將陸續公布單集預告。《故事宮寓》將於12月底上線，並將有10名演員特地為自己飾演的文物錄製一段廣播，要親「聲」講故事給觀眾聽。

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