天皇裕仁走下神壇的見證　近代史上最具震撼力的新聞照片之一

本地新聞、國際消息、網絡流言……各式各樣的時事資訊，很容易令到身處當下的我們喘不過氣。其實，只要新聞的內容具備衝擊力，即便在通訊不發達的20世紀中，也足以影響一整個國家的民族心理。1945年8月15日，天皇裕仁在收音機上正式宣布日本向盟軍投降。期後他在東京美國大使館會見了盟軍代表麥克阿瑟（Douglas MacArthur），兩人在鏡頭前合照一張。 結果這張看似普通的外交合照，卻成為了近代史上，其中一張最具感染力的新聞照片：世界終於意識到，大日本帝國的榮耀，確實是落下帷幕了。

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由一段廣播開始

1945年8月6日及9日，美軍先後在廣島、長崎投下原子彈。8月8日，蘇聯宣布向日本宣戰。經過一星期的掙扎，天皇裕仁投下決定性的一票，同意向盟軍投降，唯一條件是天皇制度能夠保留下去。

本來軍方及官員之間，仍在爭論應該附和蘇聯還是美國。直至8月14日，裕仁再次打破僵局，決定接受美國的投降條件，並在翌日親自通過廣播向全國宣布這個消息，這就是著名的「玉音放送」。

在玉音放送當中，裕仁不住強調敵軍新式「殘虐炮彈」的破壞力，若然繼續交戰「不只會招來我民族之滅亡，亦進而破壞人類文明」。他依然肯定戰爭的目標乃「為萬世開太平」，希望國民當此之際，能夠「堪其所難堪，忍其所難忍」。

昭和天皇裕仁的年青照片，二戰期間，舉國上下都是以他為精神領袖，發起侵略戰爭。（獀狐）

這段說辭顯然是要繼續推卸日本的戰爭責任，並為天皇至高無上的地位找下台階。但無論如何，「忍其所難忍」的一節，已經暗示了日本在二戰中的結局，以及未來將會面對的處景。犧牲了近250萬軍民，屠戮了無數別國人民的性命，卻只換來了天皇的惋惜之情，對於某些軍官來講，絕對是難以接受。按統計，在玉音放送播出後，大約有350名軍官自殺。

日本軍國主義所提倡的殉道精神，再一次以悲劇的形式發生。

玉音放送播放後，全國軍民都感到無比傷感和震驚，但實際的極端行為不多。而之後裕仁與麥克阿瑟的合照，則更加進一步昭示了日本二戰後的命運。（日本TBS電視台）

走下神壇的大日本天皇

不過平誠而論，當時日本有近600萬軍人。以此標準計算，其實真正殉道之人為數不多。大部份平民對於戰敗的反應，固然消極、不滿，但未至於有大規模的極端行為出現。以此來看，玉音放送的影響力或許沒有想像般大。然而，再結合接下來的這張照片，終於徹底地擊潰了軍國主義的心理自尊。

1946年，美國、英國、蘇聯、中國共同組成「同盟國日本委員會」，以此作為「聯合國最高司令部」（Supreme Commander for the Allied Powers，簡稱SCAP）的咨詢機構。同時另設一個遠東委員會，成員共11人，負責制定佔領政策及監督最高司令部。但由於最高司令部的負責人，是作風強硬的麥克阿瑟，其下屬又多為美國人。因此最高司部實質就是指麥克阿瑟及他的幕僚。他就是當時日本的最高指揮官。

而在日本委員會成立前的一年，即1945年9月27日，麥克阿瑟在東京美國大使館會見了天皇裕仁。麥克阿瑟雖然是日本的實然統治者，但他在日期間很少公開露面。而裕仁就更加是日本至高無上的天皇，一般平民難以見到他的真容。結果兩人在會面之後，罕有地在鏡頭前合照一張，翌日這張照片便在全日本各大主要報章上刊登：

945年9月27日，麥克阿瑟在東京美國大使館會見了天皇裕仁。翌日這張照片便在全日本各大主要報章上刊登，震撼世界。

乍看之下，這張不過是常見的外交照片，但箇中許多細節都震撼了當時的日本人。首先，兩人的會面地點不是天皇府第，而是美國大使館，即麥克阿瑟的司令部。這點已經看得出雙方的從屬關係。

另外，照片中的裕仁西裝筆挺，神情肅立。麥克阿瑟卻身穿軍服，顯然有點衣衫不整，並且雙手叉腰，露出頗為不屑的表情。兩人身高的落差，亦是顯而易見。如果說玉音放送只是單純投降，並沒有真正認輸。那麼這張照片則是明確告訴世人：那位被奉為日本最高領袖的天皇元首，現在已經成為了美國人可有可無的陪襯品。這種衝擊力，莫說是對日本人，就算對當時的整個世界來講，都非常巨大。這張照片由此成為了近代史上，其中一張最具感染力的新聞照片。

最高司令部的負責人，戰後日本的實然統治者麥克阿瑟將軍。長桶煙斗是他的著名標記。當時連天皇裕仁都只是他的陪襯品（The Mainchi）

時代的判決書

美國佔領日本後，展開了一系列的大規模改革，內容橫跨政治、經濟、軍事、民生，以至教育及性別等。而在往後的半個世紀，兩國亦一直保持住合作關係。但二戰後所遺留下來的歷史產物，尤其是美日安保條約，則長期成為了日本民眾內心的一條刺（當然支持的人其實亦有不少）。而這一切都可以追溯到玉音放送，以及麥克阿瑟的到來。

一圖勝萬語，照片和圖畫不單是政治宣傳工具（Propaganda），有時更直接承載了歷史的關係，以及背後的沉重。可以講，這張照片就是對天皇裕仁和整個日本軍國主義所寫的判決書。

大日本帝國的幻滅，就此永遠濃縮在這兩個人的身影當中。

主要參考資料：李朝津（譯）（2014）。《200年日本史：德川以來的近代化進程》（原作者：Andrew Gordon）。香港：中文大學出版社。（原作出版年：2002）