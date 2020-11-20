動物餅乾添上彩色可愛造型　日本達人創不忍吃進口的藝術品

愉快動物餅具有47種可愛的動物形狀，加上印有各種動物的英文名稱，多年來人氣歷久不衰，陪伴了無數香港大小朋友成長。 大家有沒有幻想過動物餅乾上面不再只有「不大會唸」的英文字，而是填上七彩繽紛的顏色呢？

▍動物餅乾變成彩色可愛動物

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近日，一位日本藝術家為動物餅添上彩色新裝，可愛程度爆燈叫人不忍放入口。

Twitter有一位用戶「spcookies20」，他以彩色糖霜在愉快動物餅畫上彩色動物圖案，令零食變成活靈活現的藝術品，並以幼兒教育節目的方式變成影片。

藝術家在簡介中表示︰「我很喜歡金必氏的動物餅，所以我用它們來做糖衣餅乾。我做了一個視頻給你的孩子看，就像測驗一樣學習。」他又說自己小時候經常分不清動物的形狀︰「小時候，我經常問自己：『這是狼嗎？』」

▍愉快動物餅跟香港關係匪淺 紫菜味全球獨有

製作動物餅的「金必氏」（Ginbis，ギンビス），是一家歷史悠久的日本燒菓子公司。它最早於1930年由宮本芳郎開始創業，1945年落戶銀座，1948年正式成立今日的金必氏公司。最初公司以批發糖果業務為主，直至1968年開發自家餅乾製品。

大家耳熟能詳的「愉快動物餅」便是在1969年時推出的。當時名為「動物47士」，為厚身餅乾， 後來才改良成現在薄薄的、充滿濃濃牛油味、寫着英文名字的「愉快動物餅」。包裝盒上的圖畫維持了足足35年不變。

後來80年代動物餅衝出日本，香港成為第一站。公司為迎合香港人口味，開發出紫菜口味動物餅，更成為香港獨有口味。而且最初動物餅命為「得意動物餅」，約20年前開拓中國及台灣市場時，因內地沒有「得意」一詞，才改名成「愉快動物餅」。

不知大家喜歡上色後的動物餅，還是原裝的動物餅呢？歡迎留言分享一下。

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