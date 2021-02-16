年初三大火　雲南「中國最後的原始部落」佤族翁丁村全村燒清光

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-16 16:12

有400多年歷史，被稱為「中國最後一個原始部落」的雲南佤族翁丁村，於14日（周日）17時40分發生嚴重火災，災場明火現已全部撲滅，據報暫無人員傷亡，起火原因仍在調查中。

火災前，翁丁村道兩側每2公尺就掛著牛頭圖騰，村中是成片的茅草居。據報起火後村民曾打開消防栓，「才噴了一下水就沒了」，火勢蔓延到第二戶後無奈只能叫家人逃出。有村民表示，村中105棟房屋現在只剩下4棟，「基本都燒完了」。

翁丁在佤語中意為「雲霧繚繞的地方」，翁丁村位於瀾滄江畔，終年雲霧嫋繞，被《中國國家地理》雜誌譽為「最後的原始部落」，也是目前中國保存最完整的原生態佤族村落，2006年被列入雲南省非物質文化遺產保護名錄。

近年來，翁丁村被列入《佤族木鼓舞》《司崗裡傳說》國家級非物質文化遺產保護名錄2項，獲《翁丁村佤族傳統文化保護區》《佤族木雕製作技藝》省級保護名錄，評為臨滄市十大優美村寨等殊榮。2020年3月31日，翁丁原始部落文化旅遊區被雲南省旅遊景區品質等級評定委員會評定為國家4A級旅遊景區。

由於翁丁村的歷史文化特點，該村近年大力發展生態文化鄉村旅遊產業，組建原始部落旅遊專業合作社，幫助村民脫貧增收。不少原住民已經從翁丁原始部落搬遷到了翁丁新村，而老寨中的歷史建築物、歷史構築物、古樹名木等則按照滄源佤族自治縣的有關條例，實行掛牌保護。

新聞來源：人民日報、南方都市報

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