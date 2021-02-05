首次發現以泥土包裹3400年前木乃伊　專家：或為窮人版木乃伊

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-05 16:31

在當今社會，任何奢侈消費品，總會有一些入門版，以較低廉價格檔次供人享用，給窮人一嘗富人滋味。最近，有研究員發現一具形成於公元前1200年前的木乃伊，罕見以廉價的泥殼包裹屍體，這具異常的木乃伊正引導考古學家重新思考非皇家埃及人如何保存他們的死者。有專家估計，這次以泥殼包裹的木乃伊可能是窮人版產物。

(圖片來源：Chau Chak Wing Museum and Macquarie Medical Imaging)

木乃伊是在人工防腐情況下或自然條件下可以長久保存的屍體。製作木乃伊需要先將屍體挖去內臟，在腹腔填以乳香、桂皮等香料，縫合後以乾燥泡鹼覆蓋屍體，經35天取出，再裹上麻布，填以香料，塗上樹脂，當中用料涉及高昂價格成本，所以只有貴族才會採用。研究人員指出，這次發現從包裹泥土的木乃伊形成於西元前1200年前，當時屬新王國晚期到第二十一王朝（大約西元前1294年至西元前945年），在這近350年的時間裡，他們常用樹脂等材料製成木乃伊。研究人員估計泥土有可能是在木乃伊受損後用來固定木乃伊的，但包裹泥土也可能是為了模仿社會精英所使用的做法。

來自澳州悉尼Chau Chak Wing Museum和麥覺理大學 （Macquarie University）的研究人員，2月3日在科學雜誌《 PLOS ONE》上發表這次報告。他們對一具於1999年首次被研究的木乃伊再進行深入掃描，發現這具有3400年歷史的木乃伊腿上結有約2.5厘米厚的泥土，其臉上的泥土則薄達1.5毫米。頭部周圍的泥片的化學分析表明，泥層被白色（可能是石灰石基）顏料覆蓋，上面覆蓋有紅色礦物漆。研究人員認為古埃及人可能已經使用包裹泥土這種保存技術，這種技術在埃及考古學中從未見過，估計這技術用於修復受損害的木乃伊屍體並模仿皇家墓葬習俗。

木乃伊曾有被盜掘跡象

這具被泥塑木乃伊有被盜掘的歷史，據悉這具木乃伊及其有蓋棺是在19世紀被一位西方收藏家所收藏，這位收藏家把它帶到澳洲，並在1860年將它們捐贈給了澳大利亞的悉尼大學，至今仍存放在該大學的博物館。但是，研究人員發現棺材上的裝飾圖像要比棺內屍體晚200年才出現，這意味著這副棺材比裏面的這具木乃伊要年輕200歲左右。出售這些文物的人似乎欺騙了這位收藏家，因為這副棺材比埋在棺材裡的屍體還年輕，出售商販為了把一具「更完整」的木乃伊售出，因而把另一具木乃伊置於本來不屬於它的棺材內。

泥塑木乃伊包著的是女性遺骸，當中左膝和小腿在有骨折損壞，研究人員指出可能是盜墓者造成，亦因而促使在安葬後的數百年內，有人修復了這具木乃伊，有可能在這次修復中重新包裝、用紡織品包裝和填充，並用上泥塑。

研究人員認為，泥殼可能也是這個時代昂貴木乃伊的窮人版。悉尼麥格理大學的考古學家Karin Sowada表示，泥土是一種更實惠廉價的材料，埃及社會的地位在很大程度上是靠與國王的距離來衡量的。因此，模仿皇室的葬禮活動可能是社會地位的體現。

(圖片來源：Chau Chak Wing Museum and Macquarie Medical Imaging)

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