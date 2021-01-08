阿姨我不想努力了│宋代民間富婆氾濫　婚姻講金不講心釀晚婚現象

近年網上流行「阿姨我不想努力了」一句惡搞，大家戲謔年青人不長進只想靠富有的阿姨包養，所謂愛情「講金不講心」。我們今天一齊看看，古代中國的阿姨包養風，看看背後的奇聞及時代文化。

首先釐清一些「阿姨我不想努力了」的背後概念，這涉及「錢財」和「身份」兩個論題。首先，這惡搞語涉及女方以財政優勢，而不是基於雙方感情互相愛慕來維繫情侶關係，而且男女雙方年紀差距較大，女方年紀往往達男方母親之年。此外，這些阿姨本身婚姻狀況不明。

不過不同年代，「阿姨」定義亦有所不同。我們下文討論的古代例子，當時一般適婚年齡是十多歲到二十出頭，所以古代三十多歲左右，理應列入「阿姨」之列了。

當然以當代惡搞語來看古人，難免會有些圓鑿方枘，筆者只求以一個較輕鬆的引子，和大家看看古代女權文化。

「阿姨我不想努力」網上惡搞圖。（網上圖片）

唐代以前包養風只限貴族

《晉書》有個比較荒誕的故事，主人翁是引發八王之亂，白痴皇帝晉惠帝的老婆賈南風。史書載她荒淫後宮，與太醫令程據亂彰內外，有次一名在洛陽城南擔任小吏的美男子，給人發現身光頸靚，忽然富貴，賈后遠親知悉，認得他身上財寶是賈后之物，疑心美男子盜竊，遂向他要回「贓物」。美男子坦言交代緣由，有天有一個婆婆向他說，家中有人得病，占卜師說只要在城南找一個年青人去看看他，便可康復，婆婆希望美少年幫忙，必有重酬。如是者，美少年上了一架車，被安置在一個箱中，車內不見天日，過了一段時間，他下車時但見樓闕好屋，以為是天堂。遠處見到一個大約三十五、六歲的醜婦，「短形青黑色，眉後有疵」，美少年陪了這個醜婦玩樂幾天，便獲得厚禮離開。賈后遠親聽到描述，心知是怎麼回事，便沒有追究。

在宋代以前，有財有權的女性多出自皇室貴冑，所以有關包養男寵的記載，亦只涉權貴政要之家。例如秦始皇母親趙姬寵幸嫪毐（傳說以宦官身份掩人耳目）、西漢竇太后（漢武帝姑姐）年過五十養著男寵董偃、北魏馮太后喜好三個美男官員王睿、李沖和李奕。唐代太平公主為討好母親武則天，將男寵「蓮花六郎」獻給她，而母親武則天亦先有男寵薛懷義，後有「面首」張昌宗 （蓮花六郎）和張易之兄弟。南朝南齊時山陰公主，喜好男寵，甚至提出「男女平等」，向皇帝要了三十個男伴（但山陰公主據估算離世時不足三十歲）。

影視作品中的唐代面首張易之。(網上圖片)

男女情欲，人之常情，這種忘年戀在當代也會引來話題，在古時男尊女卑，更會引起大家關注、史家記錄。但說回男尊女卑，雖然漢代獨尊儒術以來，漢儒男尊女卑的觀念引入了文化論述中，官方亦透過《列女傳》、《女誡》等宣揚守節禮教觀念，甚至會提出獎勵。但就筆者所知，起碼到唐宋為止，官方有官方提倡，民間另有其習俗。唐宋以前民間貞節觀念淡薄，不論朝廷宮主再嫁，或民間寡婦再嫁，更上升至後宮淫逸之事時有聞。清代趙翼在《廿二史劄記》中，便歸納漢代史書所載，評說漢代好婚外情（私夫），而且公主帶頭做起，上行下效。(〈漢公主不諱私夫條〉)

而魏晉去到唐代六百多年間，先是儒學式微，玄學強調順應個人性情一度成為時尚，後來胡族男女相對平等的文化帶入漢文化中，讓女主包養男寵的記載時有所聞，而女性貞節觀念仍然薄弱，唐代公主再嫁比例之高亦是前所未聞，民間婦女夫死再嫁情況則更多。（1）雖然不論官方或民間對貞節的提倡較前代嚴格，但實際影響層面極少，去到五代時期，寡婦再嫁情況普遍，五代周太祖便娶了四個寡婦，社會風俗對守節未視為必然行為。

女帝武則天亦有多個男寵。(網上圖片)

宋代法律保障已婚婦人財產

另一方面，古人對家世和財婚的追求，亦造就了堂堂男子，入贅或攀附富貴之家，甚或為錢財仕途娶妻。魏晉以來，婚姻尚家世和官宦，婚姻講求門當戶對，時至唐代，雖然傳統貴族式微，但貴族仍有一定人脈，高門子弟在爭取仕宦資源上仍然有優勢，入高門等於有財力上的優勢。唐代平民可透過科舉功名晉身上流（雖然人數甚少），庶子為了躋身上流，一旦考得功名便甘願拋棄糟糠之妻，另娶豪門閨女，《李娃傳》、《鶯鶯傳》、《霍小玉傳》等唐代傳奇小說，故事中上京赴考士人一旦考得功名，即棄元配而另聚高門之女，正是民間風尚反映。

時至宋代，女性（尤其士大夫婦女）也因財力提升而相對提升其在男女關係中的權力。

宋代商品經濟發達，婚姻不問家世，社會重財現象普遍，厚嫁蔚為風氣。宋代重「財婚」，男女婚嫁會以彩禮或嫁妝多少來為擇偶條件，不僅在民間成為風氣，有些皇室貴族因為生活貧困而貪求巨額聘財，甚至攀援巨富之家。

在宋代婚姻中，不論高官或平民，嫁女費用都是呈上漲趨勢，嫁妝在一定程度上加強了姻親之間的關係。宋代法律規定「在室女」（未出嫁女子）可擁有更大份額家產，基本原則是未婚女子應該得到等同於兒子繼承的產業的一半。即使父母去世後在遺囑上說明了繼承人，出嫁的女子仍可佔有三分之一的家產，並且這些財產是她們的私有財產，其他任何人都無權支配。法律規定，婦女可攜嫁妝改嫁或再嫁，這也成為寡婦謀生的主要來源。宋代袁采曾建議富人之家可分部份財產給女兒，他日兒子若果去世或坐牢，他們仍可依靠女兒舉行葬禮。

唐宋時代，婚姻是改變社會地位重要途徑。圖為戲曲〈怒鍘陳世美〉劇照。(網上圖片)

學者柳立言推論，由於宋代婦女可支配嫁妝的權力得到法律保障，她在家族的地位相比前代不降反升。她們在家族的管理和經濟角色日漸重要，家族對婦女更加依賴，因此不願婦女離開家庭，甚至因此推動了主張婦女留家守節的言論。（2）

「厚嫁」風氣形成宋代晚婚，甚至不婚的現象。女性最理想是在適婚年齡（宋代大約在16至20歲）嫁出，但現實卻未必盡如人意，因為在女性風華正茂之時，男性往往處在事業起步階段，在物質上難以滿足成家的條件；對於女方來說，嫁妝的持續走高對於家境相對貧寒的女子實在是難以負擔，這就導致了晚婚、不婚成為普遍現象。

這種風氣當然會引來批評，宋代司馬光和袁采等人都對厚嫁這一風氣進行了批判，他們認為厚嫁之風有違禮教，主張愛情是道德和美好，婚姻不是賺取錢財工具，拒絕把婚姻與利益掛鈎。袁在《袁氏世範》便提到：「男女議親，不可貪其閥閱之高，資產之厚」，為人父母若灌輸拜金風氣，只會讓子女一輩子不幸福。

電影《金雞SSS》劇照，戲中富婆找上了小鮮肉。(網上圖片)

小結

時至當代，「阿姨我不想努力了」背後潛藏的規則，大家揶揄的是男女關係背後的金錢遊戲，愛情只是建基於財富，認為這種買賣男女關係是不道德，女方只在滿足押妓之欲。但另有觀點認為，自古情場無真愛，這種一買一賣的交易，大家你情我願，雙方亦心知肚明是怎麼，亦可能是真愛？相比古代，感情買賣可以不受婚姻枷鎖羈絆，消費自由，這是別人家事，大家不宜置喙。

未知各位讀者，又怎麼看呢？

基於篇幅所限，我們的論述來到宋代而止，有機會再與大家談談明清時代的相關文化。

(1) 聶崇岐〈女子再嫁問題之歷史演變〉，收入《中國婦女史論集》，稻鄉出版社。

(2) 柳立言〈淺談宋代婦女的守節與再嫁》，收入《新史學》二卷四期。

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