岩洞有個地下城？卡帕多奇亞的苦難奇蹟｜廣東話去旅行——土耳其篇

許多人認識的卡帕多奇亞，是土耳其旅遊的「打咭」聖地。坐上冉冉上升的熱氣球，在充滿夢幻色彩的上空中欣賞地貌奇觀，是許多人心目中的旅遊check list。香港電台主持泳怡與奧米於節目《廣東話去旅行 -- 土耳其篇》第三集亦一嘗坐熱氣球的心願，漫遊空中欣賞卡帕多奇亞的「精靈煙囪」美景，雙腳著地後，更深入探索洞穴中的苦難歷史。

文：Janice｜原題：岩洞有個地下城？卡帕多奇亞的苦難奇蹟



為人熟悉的卡帕多奇亞，是土耳其旅遊的「打咭」聖地。（香港電台）

熱氣球下的生活智慧

卡帕多奇亞以其獨特的地質景觀聞名。搭熱氣球正是俯看這些特殊地形的最佳方式之一。幾百萬年前，火山大爆發，火山灰淹沒了這個區域，許多峽谷與岩洞，都是經過長時間風化和侵蝕而形成。生活在其中，天然的牆身與地面，少不了地毯裝飾。土耳其地毯聞名於世，也是豐富的土耳其歷史與文化見證。在古代，地毯就已是他們遊牧生活中不可或缺的一部分。土耳其人用當地盛產的羊毛發明了地毯，以保護自己抵擋中亞大草原的氣候，既可以防寒亦是裝飾帳篷的佳品，其中技術更是令世界各地的地毯愛好者趨之若鶩。

泳怡與奧米拜訪地毯商人，正好認識到土耳其地毯的製作技術。由買地毯一刻開始，顧客即可感覺到人手編織與機器的分別，土耳其特有的打結技術，摸在手上會有凹凸感，不會像機織般平滑暢順。然而人們認為土耳其地毯舉世無雙，正是因為雙結技術，編織出底面一致的富麗圖案。它們的編織技術最常見的三種分別為：Kilim, Cicim和Soumak。基里姆（Kilim）最古老的例子可以在土耳其人居住的中亞找到。這種平織技法只是簡單的交錯緯線和經線，常見於掛毯，可以說是土耳其人發現、發展並呈現給世界的一種藝術。西西姆（Cicim）帶有特殊的夾織緯線加上刺繡般的技藝構造而成。蘇瑪克（Soumak）的平織地毯，以夾織緯線技法勾勒出圖案。此種地毯通常厚重而硬挺，通常使用於製作具有歷史圖案或故事的掛飾，是一種複雜的編織技法。這種地毯的編織方法為目前所知最古老的工法之一。而土耳其地毯中最珍貴的質料，莫過於以羊頸部分毛髮織成的款式，因為羊頸部少接觸陽光，而能編織出最柔軟的質感。

泳怡與奧米拜訪地毯商人，正好認識到土耳其地毯的製作技術。（香港電台）

地毯以外，人人手執一杯土耳其茶，亦是土耳其人的象徵。茶葉自十六世紀以來於絲綢之路的貿易通過土耳其，經過四百年之久，漸漸成為他們日常生活的一部分。土耳其人現時嗜茶的程度，是人均每天喝六杯之多。泳怡與奧米捧着他們喝茶專用的鬱金香形茶杯，就想起他們有句民間諺語：「沒有茶的談話，如同沒有月亮的天空」。

土耳其的民間諺語：「沒有茶的談話，如同沒有月亮的天空」。（香港電台）

岩石堡壘與地下城

卡帕多奇亞的土地適合開鑿洞穴，不單建成了當日的民居、今天的酒店、教堂和博物館。有很長的時間，這些地方，更守護了逃難的人們，打造出屬於他們的城池。人們把巨石築成堡壘、挖出地下城，有如天空之城般的烏奇沙城堡（Uçhisar）正是該地區三大堡壘之一。從前的居民在60米高的巨大岩石上開鑿出要塞抵禦敵人，把巨大的岩石改造成堡壘，自羅馬時期就用以防禦阿拉伯人的襲擊，其後亦一直被不同勢力沿用。堡壘中的空間相連，形成數量龐大的洞穴。並以此為中心，形成了小聚居地。在泳怡與奧米穿梭大小不一的洞穴期間，就發現一些當時使用的石頭製擲物，體積如人頭般的大小。當外敵入侵時，洞穴內儲存的糧食和水，甚至足以供居民藏數月不必外出。

烏奇沙城堡（Uçhisar）是該地區三大堡壘之一。從前的居民在60米高的巨大岩石上開鑿出要塞抵禦敵人。（香港電台）

不單向上空發展，該地區還有二百多個地下城，一座城可容納約二萬名居民，奧茲庫納克（Özkonak）地下城就是其中之一。奧茲庫納克是較早於公元前4世紀建立。拜占庭帝國的基督徒一直潛服於地下城市中。後來，波斯人和羅馬人抵達，為了逃離羅馬帝國的迫害，基督徒在已建立起來的奧茲庫納克地下城建造教堂和宗教學校。在14世紀，這些洞穴又為基督徒提供了躲避蒙古人襲擊的避難所。地下城樓深七層，其中四層開放予遊客參觀。泳怡與奧米發現洞穴中有直立式通風口 ，令每層空氣更流通，已類似現時屋邨大廈的直立式通風系統。地下城直至1923年，希臘和土耳其人口交換後完全廢棄，及後漸漸被人遺忘，直到1963年才被重新發現。

卡帕多奇亞的「Cappadocia」源於波斯語Katpatuka，意思為「美麗馬匹的地方」。正因為凹凸不平的地勢，最適合騎馬行走。泳怡和奧米騎着駿逸的馴馬走過峽谷，感受造就這些豐富生活形態的地貌，亦當即感受到當地人與大自然融為一體的日常。

卡帕多奇亞的「Cappadocia」源於波斯語「Katpatuka」，意思為「美麗馬匹的地方」。（香港電台）

港台電視31節目《廣東話去旅行——土耳其篇》由2月4日起，逢星期二晚上7時35分，在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_turkiye



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