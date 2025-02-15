野木亞紀子新春劇《慢行列車》　輕快調子品味親情與時代｜湯禎兆

是野木亞紀子，近來她十分多產，２４年兩齣電影《去唱卡拉OＫ吧！》及《ＬＡＳＴＭＩＬＥ：全面引爆》均極具吸引力；日劇《海中沉睡的鑽石》完播不久，新春電視特集《慢行列車》又來了，真的看得人目不暇給。先不說《慢行列車》的星級演員陣容，又來「手足劇」已教人熱血沸騰。大家都知道日本創作人對「手足劇」一向沉溺偏愛，尤其對父母闕如的「手足劇」更加樂此不疲，重構又重構。

文：湯禎兆｜原題：《慢行列車》



《慢行列車》（海報）

日劇黃金年代揭櫫的《同一屋簷下》（９３）可說是奠基之作，而當今頂流大導是枝裕和更是「手足劇」的狂迷——《誰明赤子心?》（０４）及《海街日記》（１５）正反兩極，均屬正色之作；剛在NＥＴＦＬＩＸ上線的《宛如阿修羅》則延續個人趣味探索下去。

《慢行列車》（劇照）

野木亞紀子此刻也來挑戰「手足劇」，當然要適時添加時代元素進去。今次的父母闕如以交通意外帶過，很明顯上一代的存在不是重心牽連。她關心的時代議題是中年女性婚／不婚的自處抉擇（松隆子的未來），以及「倖存者」如何走出悲劇陰霾（松坂桃李及多部未華子如何面對手足羈絆）。只不過始終是新春劇原故，一切均以輕快的調子包裝，不可流露沉重氣息，此所以絕對是全家合宜的精緻甜品。

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