畫中畫｜揭秘畢加索名畫下竟藏不為人知畫作　女性肖像身分不明

【畢加索】近日與大家分享過文藝復興大師提香的名畫《Ecce Homo》,經過科學分析發現畫作之下有一幅藏起來的神秘男子肖像。怎料又再有另一位大師的畫作被發現暗藏畫像,而且還是畢加索在著名的「藍色時期」早期創作的作品,畫下的女子身份不明。



畢加索《Portrait of Mateu Fernández de Soto》(圖片來源:The Courtauld Institute of Art)

由2月14日至5月26日,在倫敦The Courtauld Gallery現正舉行一場名為「Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection」的展覽,The Courtauld Institute of Art的團隊在為展覽做準備時,對其中展出的一幅畢加索畫作《Portrait of Mateu Fernández de Soto》進行X光和紅外線成像分析,竟然發現畫布下有隱藏圖像,女性的頭部、肩膀、手指以及盤髮造型慢慢浮現於眼前,這是一幅隱藏超過一世紀的女性肖像畫,這個盤髮造型在作畫年份的巴黎相當流行,不過畫作後來推測是並未完成已被覆蓋的,換言之女性的身份難以確定,以畢加索的作畫主題來看,有機會是他的模特兒、朋友甚或情人。

畢加索《Portrait of Mateu Fernández de Soto》(圖片來源:The Courtauld Institute of Art)

其實無論是現代還是以前,不少藝術家未成名之前都生活拮据,創作所需的顏料、畫布其實都相當昂貴,所以自古以來畫家重用畫布的行為都不令人意外,以畫作《Portrait of Mateu Fernández de Soto》的創作背景來分析,當時是1901年,畢加索年僅19歲,剛剛從西班牙來到巴黎,最初他的作品充滿印象派風格,色彩鮮豔、筆觸生動,但自從他的好友Carlos Casagemas自殺身亡之後,對他造成深遠影響,畢加索搬進Carlos曾居住的巴黎住所並在此設立工作室。這段時間他的作品風格轉向更為憂鬱和沉思,色調以藍色為主,進入了所謂的「藍色時期」。

《The Old Guitarist》,1903-1904年作,此作是畢加索藍色時期最著名的作品之一,描繪一位身形瘦削的盲眼老人,姿態顯得脆弱無助,畫面以深邃的藍色為主,唯一的暖色調是手中的結他,象徵著音樂或藝術成為苦難中的一絲慰藉。(圖片來源:The Art Institute of Chicago)

最初畢加索因為覺得巴黎這座城市既繁華又充滿著藝術氛圍而到來,怎料初到埗就面臨經濟困難,因此他會經常重複使用畫布在舊畫上創作新作品,是次的《Portrait of Mateu Fernández de Soto》應該是其中一例,創作對象Mateu Fernández de Soto是畢加索的朋友亦是年輕的西班牙雕塑家,呈現出憂鬱神情低頭雕刻,整體色調以藍色為主,營造出一種冷峻憂鬱的氛圍,這種色彩運用和主題選擇是畢加索藍色時期的典型特徵,反映出他的個人情緒以及所體會到的人生苦難。

《La Vie》被認為是對畢加索對好友Carlos Casagemas自殺事件的回應,畫面中,男子與女子相擁,面對抱著嬰兒的年長女性,有著生與死、愛與失落之間的矛盾的象徵。(圖片來源:wiki)

另一方面,藍色時期的創作主題有很多是對社會底層人物的同情與關注,描畫的對象時有乞丐、盲人、酒鬼、妓女等,而且他們的形象被描繪得瘦削、孤獨,帶有悲劇色彩。在構圖上則會採用簡潔線條和扁平化的處理,以避免過多的細節描寫,反之是強調人物的姿態和表情以傳達內在的情感,藍色時期對於畢加索的創作里程非常重要,自此之後他的創作風格轉變,開始脫離傳統寫實主義轉向更具表現力的藝術形式。《Portrait of Mateu Fernández de Soto》作為藍色時期早期代表作,具有標誌性,亦是研究畫家風格的重要參考,所以是次在作品之下發現到另一件畫作,不但是彩蛋般的驚喜,也有助於進一步了解畢加索當時的創作背景,相信接下來會有更多的細節被發現出來。