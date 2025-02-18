Digital Art Fair 2025香港｜門票獨家買1送1+3月登陸西九文化區

【Digital Art Fair數字藝術博覽會2025】科技一日千里，當藝術家利用科技來創作，創意可以拓展到無限大，令人耳目一新。Digital Art Fair（數字藝術博覽會）將於2025年3月21-30日回歸，登陸香港西九文化區，分別有戶外大型3D投影映射技術作品與室內六大主題展區，以「科技 X 藝術」打造兼具國際視野與本地特色的創新藝術盛宴。



Digital Art Fair將於香港M+博物館與故宮博物館之間西九文化區舉行（Digital Art Fair）

Digital Art Fair 2025 香港門票獨家優惠

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首先設置在戶外區域的「藝術之路」，利用大型3D投影映射技術將廣闊寬敞的大草坪轉化為沉浸式空間，壯觀的戶外藝術投影，照亮西九藝術公園，背景是亞洲最具象徵性的文化區之一，將尖端技術與藝術美學融為一體，無疑是一場迷人的體驗。至於時尚電商平台Net-A-Porter設計的「AI時尚無限房間」裝置，是博覽會與時尚平台的革命性合作，AI集成時尚聯乘藝術的裝置，展示時尚、人工智能與藝術創新的共融，帶來多重感官體驗。

DIGITAL ART FAIR主展覽空間分為六大展區，各有特色。（DIGITAL ART FAIR）

至於主展覽空間分為六大展區，沉浸式藝術體驗區（Immersive Art Experience zone）送上藝術家Matteo Massevery創作的裝置「夜之花園」（Night Garden），將光影與音樂結合成壯觀華麗的新穎美景；而數位及當代藝術區（The Prestige Digital & Contemporary zone），雲集全球熱議的Krista Kim、中國新媒體藝術家程然、土耳其數碼藝術先鋒Refik Anadol等逾50名國際知名藝術家，展出超過20個知名藝術項目，定必大開眼界。

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展出數字藝術品帶來新刺激新思維來衝擊大眾神經（DIGITAL ART FAIR）

展示新興數位藝術人才的先鋒藝術家區（Pioneer Artists Zone），以新刺激新思維來衝擊大眾神經；另一方面，啟發對話區（Inspire Dialogue）舉辦10場論壇，由K11藝術基金會、洛杉磯縣藝術博物館、數碼港、香港投資推廣署、佳士得等共同策劃，一起深入探討與展望藝術科技趨勢。還有香港畫廊專區，將帶來香港數位藝術創作和展示方面處於前沿的畫廊和項目；而Web3.0 與區塊鏈區，則體驗另一個世界，領悟使用先進技術的鏈上項目和概念。

+ 1

由選址到展覽內容，Digital Art Fair都站在數字藝術最前線，內外融合的展覽設計，結合自然景觀與尖端科技，通過前衛藝術家、頂尖科技、沉浸式技術和跨界對話，創造獨一無二的觀展體驗。

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限時買一送一優惠期｜即日至3月20日

普通門票: HK$320 (原價HK$640）｜共2人入場

VIP門票: HK$960 (原價HK$1920）｜共4人入場

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僅限戶外藝術之路

戶外藝術之路門票: HK$80

開放日期及時間｜Digital Art Fair 2025

戶外藝術之路: 壯觀的戶外沉浸式藝術投影於3月21日至30日開放

地點：西九文化區—藝術公園

主展覽區：3月26日至30日向公眾開放

VIP 日1：3月26日 12:00 PM - 9:00 PM

VIP 日2：3月27日 12:00 PM - 9:00 PM

公眾開放日：3月28日至30日 12:00 PM - 8:00 PM（3月30日閉館時間為 6:00 PM）

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Digital Art Fair 2025｜交通

【地鐵】

- 九龍站C1／D1／E4或E5出口步行，需時約10至15分鐘。

- 柯士甸站B4／B5出口步行，需時約15至20分鐘。

【小巴】

專線小巴26、74、74S、77M路線，於博物館道或藝術公園下車。

門票類別｜Digital Art Fair 2025

1. 普通門票

-3月28日至30日的任意一天室內展覽區入場 + 戶外「藝術之路」(Art Path) 入場一次

-允許1位5歲以下兒童歲在成人陪同下免費入場

2. VIP門票: 3月26日至30日

-3月26日至30日任意一天不限次進入室內展覽區 + 無限次進入戶外「藝術之路」

-2 人入場

-在所選 VIP 日進入 VIP 休息室

-參加 VIP 活動

-參加獨家策展人之旅

-參加DAF 主辦的Inspire 系列小組討論和研討會

3. 僅限戶外藝術之路

僅限戶外「藝術之路」(Art Path) 入場 + 一杯咖啡廳飲料