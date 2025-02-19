Duolingo「情緒勒索鳥」Duo逝世引爆話題　反映獨特品牌價值學問

【Duolingo】現今世代想要經營好一盤生意，多會接觸到品牌營銷這門學問，但是著眼點並非營銷的手法，卻是品牌一直以來所建立的價值。正如Duolingo這個語言學習平台，自2011年推出至現時全球已有多達過億用戶，以遊戲化的方式幫助人們學習多種語言。其官方吉祥物是一隻綠色的大眼睛貓頭鷹Duo，以其獨特的「情緒勒索」提醒風格，近年成為網絡迷因，讓用戶又愛又恨。怎料在近日官方釋出消息Duo已死，旋即惹來大量網民表達哀悼之情，甚至吸引到如Netflix、世衞組織等都加入抽水行列。



圖片來源：www.instagram.com/duolingo

於2025年2月11日Duolingo在社交媒體上無預警地宣布Duo的死訊，稱其「不幸離世」，並表示「死因仍在調查」。官方幽默地暗示Duo的死因可能是因為等待用戶完成語言課程而過世，其後又展示Duo被一輛Tesla Cybertruck撞擊的場景，並表示正在尋找肇事司機的線索。Duo有別名為「情緒勒索鳥」， 以其獨特的提醒方式聞名，經常使用「情緒勒索」的手段督促用戶完成每日的語言學習任務，包括發送帶有強烈情感色彩的通知如「我們想念你！」、「你已經兩天沒學習了」等，讓用戶感受到來自Duo的壓力。如果用戶持續忽略Duo的提示，最終會收到充滿怨念的訊息例如：「我不會再打擾你了」，雖然這種「情緒勒索」的互動方式引發一些爭議，讓用戶在感到內疚的同時，也增添學習的趣味性，最後成功提高用戶的參與度和持續性。

雖然是次事件是一次行銷操作，旨在引起關注和討論，自從Duolingo發布Duo的「訃告」之後，迅速引發全球網民的熱議，相關話題登上熱搜，甚至出現大量的表情包，其播放量達到破億。隨之很多品牌和名人紛紛抽水參與這場虛構事件的討論，包括流行歌手Dua Lipa在社交媒體上表達哀悼之情，並幽默地寫道：「Til' death duo part」（直至死亡將我們分開），Netflix、Squishmallows等也在社交媒體上發布相關內容，歐洲太空總署打趣道：「有人忘記帶太空服了」；Netflix發布一張《魷魚遊戲》的改圖，將Duo變成其中一位陣亡的參加者；世衛則指出希望能盡快確認Duo的死因，但肯定並非死於天花，因為天花在1980年已被根除。

圖片來源：European Space Agency

圖片來源：World Health Organization (WHO)

或者廣大的網民都未必猜想得到Duolingo離世會引起如此大的浪花，也足以為其他企業在數碼時代的營銷策略提供了借鑑，可說得上為成功，不過相信並非能夠簡單複製的案例，因為要歸功於品牌多年來的經營，成功與否直接反映在用戶對Duo作風的接受度，純粹的情緒勒索可能會引起用戶的反感，從中融入幽默元素卻會使人感到窩心，例如在Duolingo深知上班族討厭星期一，於星期一的通知可能會寫：「我知道你痛恨星期一，但別遷怒你的外語課好嗎？」達到與用戶產生共鳴的效果，而且這種互動型的推送，比起廣告泛濫毫無情感的通知，明顯更能打動年輕用戶的心。