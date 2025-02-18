專訪｜將麵包與牛油帶到畫廊　兩位本地藝術家合力烘烤出生活形狀

【訪問/展覽/本地藝術家/Afa Annfa/Gloria Chung】想像一下，當你走進畫廊，面前的不是油畫或雕塑，而是一牆牆多士、用麵包製成的紙巾盒和鏡框，頭頂是閃閃發亮法包水晶燈，還有一尊用牛油雕刻成的觀音像。這感覺像是麵包愛好者餓著肚子入睡後，夜裡會出現的夢境——但這其實是視覺藝術家Afa Annfa與食物造型師Gloria Chung雙人展「A&G Boulangerie」展覽現場。



所以，為什麼將麵包和牛油帶入畫廊？這次我們請來兩位藝術家，為我們解釋創作理念，也談談食物與藝術的本質。



視覺藝術家Afa Annfa與食物造型師Gloria Chung（攝：鄭子峰）

重新定義麵包和牛油

Afa和Gloria友誼始於十年前兩次公幹經歷，當時Gloria還是全職旅遊記者，而Afa則從剛從廣告界轉型為自由模特兒以及藝術家。「Gloria邀請我去巴西和博茨瓦納旅行，正是因為這兩次長途旅行，我們就成為朋友了。」Afa笑著回憶道。

去年夏天，Afa正處於創作低谷期，感到迷茫與無力。當時，畫廊負責人建議她考慮做一個雙人聯展，這讓她突然有了「解鎖」感覺。她立刻聯繫相識多年的Gloria：「她幾年前曾提到，雖然食物藝術在國外很流行，但在香港卻很少有人嘗試。我一直記著這件事，覺得如果有機會和她一起做一個包含真假食物的聯展，應該會很有趣。」

視覺藝術家Afa Annfa與食物造型師Gloria Chung雙人展「A&G Boulangerie」展覽現場（攝：鄭子峰）

十年來，兩人雖然不常聯繫，但彼此默契卻從未減退。短短十幾分鐘電話，展覽雛形便已誕生：「既然有牛油，那必然會有麵包出現，它們感覺關係很親密。而我們在創作過程中，發現麵包有很多文化意涵，包含歷史、中西方信仰，甚至性別，發揮空間很大。」

由此延伸，她們想到瑪麗娜·阿布拉莫維奇（Marina Abramovic）名言：「如果你是一名麵包師，製作麵包，那麼你就是一名麵包師。即使你製作了世界上最好的麵包，你也不會是一名藝術家，但如果你在畫廊裡烤麵包，你便是藝術家。由此可見，脈絡（context）是定義一件事的關鍵所在。」

於是，經歷六個月籌備，使用了100支法棍、100塊真假多士、10公斤牛油後，她們決定為麵包和牛油重新定義。

在廚房將生活浪漫化

展覽空間被劃分為中島廚房和祭壇兩個主要區域。中島廚房主題圍繞麵包展開。一踏入這個空間，抬頭便是由Gloria以法棍製成的龐大水晶吊燈，她表示：「我們想把麵包放到一個大家覺得一定很華麗的物品上，創造一種反差。」而展覽中水果被珍珠點綴，如珠似寶。「我希望讓大家看到，即使是平凡的水果，也可以如此美麗。每一天小事、小物件、食物，都值得我們留意。」Gloria解釋道。

食物造型師Gloria Chung用猶太傳統哈拉麵包（Challah）製成紙巾盒、鏡框等生活用品（攝：鄭子峰）

她也用猶太傳統哈拉麵包（Challah）製成紙巾盒、鏡框等生活用品，亦焗成墻上裝飾，這種麵包以往只會在安息日或重大節日食用，如今已經成為日常食材。拍檔Afa如此解釋道：「神聖背後終歸是反照生活，宗教緣起本就和生活息息相關，不論是希望有好天氣讓農作物有豐收、希望自己可以生兒育女等，都是祈願生活能變得更加順遂和美好。」

而餐桌上擺放的黏土菠蘿和螞蟻，則是兩人十年友誼見證，Gloria回憶說：「我們初相識時在巴西一家有名餐廳吃過一道菜，是菠蘿上面放一隻螞蟻。這道菜讓我們印象深刻，所以這次我們特意用黏土將它重現，作為我們十年友誼紀念。」而一旁的「螞蟻軍團」則是兩人一點小趣味，布展時工作人員一直擔憂食物會引來蛇蟲鼠蟻，Afa就索性自己動手把螞蟻請來現場，她笑言：「不用擔心，他們已經來了。」

展覽另一亮點是《The Pantone Colours of Toastout》，這件作品由Gloria烤製多士，Afa負責藝術指導，兩人共同完成。作品以從星期天到星期六不同程度烤多士狀態，表達出亞洲職場高壓現狀。「TOASTOUT是韓國新詞，形容工作導致自己疲勞不堪的狀態。我們想通過這件作品，讓大家看到生活中壓力與掙扎。」Afa說道，作品不僅是對職場壓力反思，也呼應著展覽主題：「脈絡（context）是定義一件事關鍵所在。同樣是製作麵包，但在藝廊中，我們不再是麵包師，而是藝術家。」

從麵包看到愛情，也看到性別

Afa Annfa木雕作品《30-DAY LOVE LETTER》（攝：鄭子峰）

把目光移到這個區域另一面牆，就是Afa木雕作品《30-DAY LOVE LETTER》。她以三十塊木雕麵包，記錄了一段關係從成長、邂逅、熱戀到消亡然後重新發現過程，她將愛情比喻為自己與藝術間關係，稱這件作品是「寫給自己的情書」。

Afa Annfa木雕作品（JPS Gallery）

對她來說，麵包不僅代表生活日常，其實同樣有愛情意味：「一來會有『面包還是愛情？』這個說法，二來在少女漫畫中，女主角常常咬著麵包轉過街角，撞到男生，然後譜出一段戀愛關係，所以麵包亦可以是愛情邂逅的象徵。」這個場面被她刻畫到木雕之上，成為展覽最後一個完成作品。

Afa Annfa畫作（JPS Gallery）

這個想法也延伸到《30-DAY LOVE LETTER》旁畫作，她想到在成長過程中，很多女孩子會學做曲奇來送給自己心儀男生，讓她感覺麵包亦能用以探討性別議題：「當我找70年代有關麵包店的海報時，許多呈現出家庭主婦角色，感覺Bakery是很女性化的一件事。這次展覽中，我們兩個女性在畫廊裡烘焙，身份卻變成了藝術家。」透過為麵包提供背景和脈絡，兩人嘗試打破某種刻板印象。

用牛油「造神」

祭壇區域則以Gloria製作的牛油觀音作為主軸（攝：鄭子峰）

祭壇區域則以牛油為主要探討對象，Afa表示自己對牛油主題一直情有獨鍾：「我覺得牛油很慘，因為明明它很好吃，風味很獨特，但好像永遠都沒辦法有自己的舞台，永遠是配角，要配這點什麼才能上台，所以很想為牛油做點什麼。」她透露自己曾單口吃過一大口牛油，吃完更加對牛油感到惋惜，Gloria打趣道：「是吧！這麼尊貴的食物竟然沒有單獨存在價值！」

後來Gloria想到，不如索性給牛油一個至高無上的造型——就是自己家裡每日供奉的觀音。「我一直覺得家裡要有觀音，見到觀音便覺得很安詳，有回家感覺，可以說是我心之所在。既然展覽已經一件變成我們一個小小的家，那便應該要有觀音。」她先把牛油倒進3D模型，再取出來修整，過程重複好幾次。雖然噴上防水物料，但牛油還是會預熱融化，這讓它多了一種暫時性。

Afa創作的信徒碑，與觀音祭壇相對而立（攝：鄭子峰）

受牛油觀音啟發，Afa則創作出一尊信徒碑，與觀音祭壇相對而立。她解釋道：「Gloria製作觀音過程中有倒模、再修飾過程，我突然覺得——就算我們試圖把某些事物推到神壇，好像獨一無二，但都終歸還是倒模結果，其實神的樣貌都是人類想象而來。你都可以把神創造出來，那為什麼我不能把自己放到一個碑上呢？」信徒底下是大約60塊多士，她表示麵包是代表了堆疊的日子，象徵只要活好每一天，普通人也能成為自己生活主角。

視覺藝術家Afa Annfa與食物造型師Gloria Chung（攝：鄭子峰）

對牛油充滿共鳴，其實也和Afa自身經歷有關：「我有好幾個不同身份，經常要周旋於不同圈子，但我都覺得沒有一個世界真正屬於自己，曾經有一種身份認同危機。我覺得牛油給了我一個鼓勵——它沒有固定形態，好像什麼都不是，但這亦正正代表著，它什麼都可以成為。」對此Gloria則簡短回應一句：「Be butter, my friend.」

【展覽詳情】

名稱：AFA ANNFA x GLORIA CHUNG: A&G Boulangerie

日期：即日至2025年3月1日

地點：JPS 畫廊 香港中環士丹頓街88-90號地下

