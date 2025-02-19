書介｜不只是迷信與開光法器！從帝王術到宜居常識　探索風水本質

試試在搜索引擎輸入「風水」，看看會找到什麼圖片？八卦、羅庚、以植物為首的各種改運擺設、穿長衫的風水師……這些都構成了現代人對風水的刻板印象。今時今日，人們總從風水中尋求趨吉避凶、招財改運，令風水的名聲變得不太好，被貼上勢利、迷信等標籤。

文：鄒傳仁



《古都巡遊 好風如水》

書名：古都巡遊 好風如水2——現代詮釋

作者：梁冠文

出版社：三聯書店（香港）有限公司



作者梁冠文主張，這不是風水的本質。他研究風水學問多年，寫作《古都巡遊 好風如水》，強調風水的終極原則，是如何適應大自然規律來尋找宜居之地。本書是系列的第二集，副題為「現代詮釋」。

在前作，作者以中國八大古都——鄭州、安陽、長安、洛陽、汴京、臨安、南京和北京為例，詳細剖析歷代帝王如何吸納天文地理、易學和儒學理論，用於定都建城的選址和佈局，從而構成一種天命史觀。而本集則從前作的基礎再作延伸，抽取八大古都使用的風水理論和元素，看看古人的智慧放諸今日社會是否還適用／如何適用。

水主動，貴乎靜。港島南區熨波洲顧名思義，熨平南中國海湧來的波浪，令明堂平靜翕聚，配合風水要求。（香港三聯）

正文分為八章，順序為選址、大局觀、直觀、方位、屋型、間隔、陳設、內外六事，可見作者先由宏觀的大局出發，順次收窄視野，到屋外環境道路，以至室內佈局和擺設。八章中，大局觀是作者著墨最多的一章，用以指出判斷風水好壞必須從大局出發，主次分明，因為一屋一宅的風水從來不止於門向和飛星，否則便無法解釋為何同一宅運同一坐向，際遇判若雲泥；風水也從來不止於一兩件開光法器，它是風水，但不是風水的全部。

從屯門青山發電廠外望，除有沙洲及龍鼓洲零星分佈外，水域不見盡頭，氣勢盡洩，藏風聚氣無從說起，與深水灣大局形成強烈對比，足證並非近海就好，還有其他條件要講。（香港三聯）

氣象小常識，夏季是香港的打風旺季，最常出現的風向為東南風，南風及西南風，近海又面向上述方位的地方便容易正面受襲，若無案頭遮擋，情況便恰如杏花邨岸邊單位（相片中央偏左那一排白色建築）。（香港三聯）

作者多次強調，「風水只是為適應環境而生存的一種集體智慧，理論原本相當入世，後來成為帝王術一部分，出於諱莫如深的政治考量，才逐漸披上神秘面紗，到今天毋須再故作高深，天機不可洩漏之語，其實不過遁詞。既然是集體智慧，就應該常人能解，運用常識，觸類旁通，加一點中國文化的基礎，認識風水從來不是術者的專利。……融合時代特徵來看風水，寫風水，才是這項傳統學說的本來走向。時代不同了，再頑固地唸古書古訣，墨守成規，眼界不高，意義亦不大。」

香港摩天大廈林立，迴風反氣現象極為普遍，看風水時要多加注意。（香港三聯）

值得一提的是，關於風水與科學的關係、風水是否能用現代科學解釋的問題，作者也有客觀的看法。他不諱言風水始終不是科學，因此不應該把各種科學理論見縫插針、生搬硬套地強加於風水之上，營造風水＝東方科學的錯覺。他提出一個問題，值得讀者深思：「何必只用科學這一把尺來衡量森羅萬象的世事？世上總有一些無法解釋的事情，我們不要硬是去碰科學，科學也不必碰我們。事實上，風水永遠作為一種猜想又如何？」

畢竟，風水的本念在於尋找宜居之地，你認為舒服便好。

（圖片由香港三聯提供，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）