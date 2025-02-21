AI巨頭OpenAI轉型　千億品牌形象蛻　變強調人工智能不是冰冷技術

【AI/人工智能/OpenAI】近月最火熱的話題當然要數到OpenAI與DeepSeek的霸者之爭，OpenAI近年來經歷急速發展，但在科技巨頭圍繞之下，競爭對手崛起以及自身營運與形象的挑戰，使其面臨前所未有的壓力。



最近OpenAI進行了自成立以來的首次品牌重塑，包括全新的Logo、字體和配色方案，實屬一場形象修復與戰略轉型之舉，不過是次的革新在普羅大眾看來似乎改變不大？還是巧妙之處在於細節？



圖片來源：OpenAI

自2022年底推出ChatGPT以來，OpenAI的影響力遍布全球並成為AI領域的龍頭企業。於2024年尾進行的融資使其估值達到1,570億美元，雖然今年初受到DeepSeek突如其來的衝擊，不過最新一輪融資正在初步談判，有望令估值達到3,000億美元。OpenAI從研究實驗室成長為全球科技巨頭的蛻變，一切來得如此急速，品牌的形象卻一直未有革新似乎說不過，是次的品牌重塑，從Logo到字型的改變都有助於建立更鮮明的品牌形象，讓OpenAI在AI市場上擁有更獨特的辨識度，避免與合作夥伴或競爭對手混淆。特別是新字體「OpenAI Sans」，讓所有產品在視覺上更加一致，有助於強化品牌影響力。

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競爭者林立，現時OpenAI在市場上的角色變得更加微妙，如何保持自身的品牌獨立性將成為重要課題，對於科技產品向來有一個迷思，到底用家的著眼點是功能性、性價比還是品牌價值？當然全都有是最好不過，但如果與競爭者的產品或服務有一定的相似性，品牌形象的重要性便突顯出來。OpenAI的新Logo在保留原有花朵形圖案的基礎上，再對其進行精細的調整。雖然乍看之下可能未必察覺到大分別，但原來設計團隊擴大了圖案的中心空間，並使線條變得更加流暢，以呈現有機性和人性化的形象。這個改變源於人們對品牌的一貫印象，從純粹的研究機構轉型為產品導向的科技公司，從中強調技術與人類生活的緊密聯繫。

圖片來源：OpenAI

此外，為了統一品牌形象特意推出定制字體「OpenAI Sans」，是由OpenAI的設計團隊與來自柏林的字體設計公司ABC Dinamo和荷蘭的動態設計團隊Studio Dumbar合作完成，內外合作的方式確保設計符合品牌需求，又具備業界專業領域的水準。字體融合幾何精確性與圓潤的設計風格，同樣地，主要想傳達科技與人文的平衡，可以重點留意字母「O」的設計，外部為完美的圓形，內部則略有不規則，設計概念在於避免機械化的感覺，增添親和力。

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AI技術常被認為冰冷且難以接近，甚至有取代人類的危險性，如果品牌形象一直貫徹嚴肅風格，難免顯得離地又與消費者需求存有落差，所以這次品牌重塑在設計上融入更多人性化元素，例如圓潤的字體、友善的視覺元素，還有新的色彩方案，以灰色和藍色為基調，輔以對比鮮明的主色以兼顧科技的理性與人文的溫度。設計策略強調品牌致力於將AI技術融入人類生活，隨著是次品牌重塑甚至會推出周邊商品，藉此拉近與用戶之間的距離，也是一直以來所強調的人機互動達到昇華，而非以機械取代人類的理念。

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