Gen Z新銳藝術家陳嫣冉　賽博龐克少女遊走夢境與現實｜亞洲藝術

【陳嫣冉/Gen Z/亞洲藝術新星】如果每個世代都有屬於自己的藝術語言，那麼新銳藝術家陳嫣冉（Chloe Chen）作品風格怪誕，又對當代社會作出深刻反思，或許能為Z世代發言。陳嫣冉2005年出生於北京，年僅19歲，卻已在國際藝術舞台上嶄露頭角。她作品中常見靜謐的少女、機械組件以及貓頭鷹，元素仿佛來自某個奇異夢境，又與我們現實生活緊密相連。



陳嫣冉與其雕塑作品《幻想塑料袋》（@yanran_chen_/IG)

2023年，陳嫣冉於日本東京舉辦了首次個人展覽《NOWHERE》，此後她作品頻繁亮相於上海、布達佩斯、台北等地藝術空間與博覽會，去年她攜作品於香港Complex Con亮相，又與劉慈欣動漫廠牌跨界合作，此前更受BALENCIAGA、Pop Mart等品牌青睞，成為新生代藝術家中備受矚目一員。

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陳嫣冉創作之路可以追溯到童年時期，她三歲便開始執筆畫畫，八歲在丹麥當代美術館兒童藝術工作室接受專業培訓，十六歲前往日本京都精華大學學習漫畫，如今則在羅德島設計學院（RISD）繼續深造。陳嫣冉創作靈感來自多方面，包括漫畫、動畫、電影等，她指伊藤潤二、楳圖一雄、駕籠真太郎等日本恐怖漫畫大師作品，以及法國實驗電影對她影響尤其深遠。

陳嫣冉平面插畫《惡夢》（@yanran_chen_/IG)

而夢境也是她靈感來源之一，她曾在採訪中提過自己常常做一些偏離現實的夢，這些夢境會帶給她壓抑感覺，醒來後她便會將夢境中素材融入作品當中。不少作品均是以夢境作為主題，譬如平面插畫《惡夢》，畫面中女孩左眼無限延伸發散，玩具小熊、機器人、零件被一縷絲線串連，探索欲與恐懼同時呈現，詭異又充滿童趣。

陳嫣冉與其雕塑作品《夢魘機器人》（@yanran_chen_/IG)

去年她在香港的展覽便是以「夢魘」作為主題，用視覺呈現人類意識深處。其中焦點作品《夢魘機器人》（Nightmare Robot）就是她用夢境中超現實型態來探討現實，雕塑賽博龐克機械外殼下是不同人臉，她在網站解釋作品，表示希望在把人類當成螺絲釘的現代社會裡，聚焦其中人類靈魂與脈搏。

無論是插畫還是雕塑，其作品常常以齊劉海少女為主角，伴隨著機械、齒輪與荒誕場景。對於這些角色是否是她化身，陳嫣冉曾表示少女形象或多或少暗含創作當下的自己，有些於困境掙扎，有些正探索人類世界所出現問題，更多是其藝術性人格一種視覺化呈現，並不能完全代表她自己。

陳嫣冉雕塑作品《虛構的自我》（Fictional Self）（@yanran_chen_/IG)

在其雕塑作品《虛構的自我》（Fictional Self），少女頭顱被分割成四部分，身著白裙少女則靜立其中，機械與少女形象被解構與重組，表達Z世代在信息過載時代裡自我定位。這件作品靈感來自她喜愛的動畫《玲音》，通過3D建模與雕塑形式，探討「機械與生命之間聯繫」。她說：「這件作品是我內心世界延續，也是對自我和社會的重新審視。」

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個人創作以外，陳嫣冉亦常參與跨界合作，她是LEUCHTTRUM 1917中國區品牌大使，與BALENCIAGA、Songmont山下有松、R13等國際品牌合作，去年她為劉慈欣科幻小說《超新星紀元》情節設計「玩者系列」收藏品，最近再宣布即將與Pop Mart合作，令人好奇她下一步動向。藝術家常在社交媒體更新作品動態，有興趣不妨關注其Instagram了解更多。