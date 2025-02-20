台北國際書展「閱讀異世界」讓海外讀者多角度了解香港｜何故專欄

2025年第33屆台北國際書展，2月4日至9日，在台北世界貿易中心展覽大樓展覽一館舉行，經已圓滿結束，參觀總人次達57萬人次！



今年以「閱讀異世界」為主題，匯聚超過504家出版社，場內分為7大特色展區，包括：「綜合書區」、「童書區」、「動漫輕小說區」、「數位出版及學習區」、「公民及文學書區」、「外文書區」和「國際書區」，展示各式各樣的出版物，其中「國際書區」結集日本、法國、德國、捷克、比利時、波蘭、泰國、印度、韓國和香港等地的出版社和書店，聯合出版集團在韓國館旁邊，《回憶中的香港味道》系列有售的香港文學生活館在泰國館旁邊，匯集29間香港小型出版社的艺鵠書店就在德國館旁邊，各自以不同的出版物和活動，讓台灣讀者從多角度了解香港。

圖片來源：筆者

今年的主題國是意大利，以「想像無邊」為主題，靈感來自但丁與卡爾維諾的經典名句，由11位義大利當代文化界作家帶領讀者穿越創意與幻想的世界。展期共帶來7場講座和2場特展，連同「意大利主題國館：想像無邊」，場內還設有「數位主題館：命運交織的旅店」、「台灣漫畫館：漫畫極光」、「童書主題館：童話奇遇記」、「文學書區：文學成影」、「公民書區：讀字Fashion」、「閱讀異世界名人推薦展」和「書展大賞館」，合共8大主題館，匯集超過千場活動，大會特別規劃了10大追星路線，讓讀者可以和心儀的海內外作家近距離接觸，自製豐富多元又獨特的閱讀體驗。（遺憾有業務會議，錯過了吉本芭娜娜的分享會⋯⋯）

鄧小樺（左）（圖片來源：筆者）

每年台北書展，都是香港作家聚首一堂的好機會，不少香港作家除了簽名會，還會有不同主題的分享會，包括：書展首天由高重建在「藍沙龍」主講《從財富自由到資訊自由》、艺鵠書店的第一場活動是由《穿Kenzo的女人劇本集》作者岑偉宗親身分享將小說改編成音樂劇本的有趣經驗、林婉雯在「國際沙龍」分享《見字如人，從跡解讀人心》、陳曦成在直播間分享《紙本鍊成──書藉設計與藝術之試煉》等，與此同時，一直支持香港作家的蓋亞文化（《打邊爐》正是由蓋亞文化推出台版），今年在「蓋亞沙龍」就有兩場香港作家的重點活動，分別是喬靖夫的《吸血鬼獵人日誌》重編版新書分享會，以及由譚劍和望日主講的「經典改編的無限可能--《偵探冰室•劇》與《馬克白的命數》」新書分享會（特別嘉賓：冒業）。

書展首天由高重建（左）在「藍沙龍」主講《從財富自由到資訊自由》（圖片來源：筆者）

另一方面，財團法人臺港經濟文化合作策進會與陸委會合作，於書展場內設立了「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」專區，在台語中，「夯」是「很熱門、很搶手、很流行」的意思，而且發音跟「Hong」相近，非常有意思！更有意思的是，攤位設計充滿香港特色，專區內展示超過50本具代表性的香港圖書（包括《回憶中的香港味道》系列），並舉辦20場系列文化講座，包括：Rita Ip的《失眠兔》簽名書、陳慧和梁莉姿分享《香港閱讀 書寫台灣》、卓男分享《由無厘頭的笑，到有感而發地哭 - 香港電影的新出路？》、李照興分享《不能忘記的香港電影》等，我好榮幸，在書展的最後一天，應邀舉行了一場配合攤位佈置、以「香港味道」為主題的分享會。

2025台北國際書展重頭戲之一，喬靖夫的《吸血鬼獵人日誌》重編版新書分享會（圖片來源：筆者）

艺鵠書店的第一場活動是由《穿Kenzo的女人劇本集》作者岑偉宗親身分享將小說改編成音樂劇本的有趣經驗。（圖片來源：筆者）

2025台北國際書展另一重頭戲，由譚劍(右)和望日(中)主講的「經典改編的無限可能--《偵探冰室•劇》與《馬克白的命數》」新書分享會，特別嘉賓：冒業(左）（圖片來源：筆者）

分享會的題目是「香港飲食文化及日常生活」，我以《回憶中的香港味道》的小說劇情為基礎，和大家分享了一系列的香港美食，以及我近年在香港和台灣舉辦的餐飲劇場，由「最能代表香港的食物」開始，逐步探討近年「香港味道」的變遷，反思香港現時的「日常生活」。感謝大家的支持，以及包容我能力有限的國語，希望這次不夠完美的分享會，可以喚起大家對香港飲食文化的興趣，一起保留和傳承香港味道，努力！加油！

2025台北國際書展，筆者跟李照興(中)和卓男(右)兩位熱愛香港電影的友好，都在「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」專區有分享會。筆者分享「香港飲食文化及日常生活」、李照興分享「不能忘記的香港電影」、卓男就分享「由無厘頭的笑，到有感而發地哭 - 香港電影的新出路？」。（圖片來源：筆者）

「香港飲食文化及日常生活」（圖片來源：筆者）

這次台北國際書展之旅，不只是滿載而歸，簡直是超額完成！除了重遇翻譯家三浦裕子、漫畫家左萱、藝術評論家謝佩霓等日本及台灣同行友好，我竟然在書展會場裡一再碰見形象搞笑又親切可愛的博客來小編「博小編」，作為她的粉絲，當然第一時間跟她合照留念，而有書展最後一天再見面時，她已經認得我是誰，對我說：「你就是那個『香港味道』⋯⋯」實在令人太感動了！正積極考慮和博客來合作推出《回憶中的香港味道》電子書，如果到時「博小編」可以為我拍攝一條宣傳短片就Very Good啦！

國際沙龍，《消失的沙漠中隊》分享會，主持：冬陽(左)，講者：張國立(右)。（圖片來源：筆者）

鄧小樺分享「港台出版的不同滋味」（圖片來源：筆者）

再次感謝臺港經濟文化合作策進會！感謝鄧小樺！感謝香港文學生活館！感謝蓋亞文化！感謝一齊打邊爐的書店界友好！感謝在書展期間協助我的各單位！更重要是感謝「香港飲食文化及日常生活」分享會的每位參與者！期待來年更精彩的台北國際書展！

重遇謝佩霓老師（圖片來源：筆者）

重遇左萱老師（圖片來源：筆者）

在書展裡一再遇見形象搞笑又親切可愛的博客來小編「博小編」，作為她的粉絲，當然第一時間跟她合照留念。（圖片來源：筆者）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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