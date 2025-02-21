面對省港大罷工經濟停擺　港督金文泰何以面對動蕩時態？｜開卷樂

在英殖管治時期，香港一共有二十八名港督，其中第十七任港督金文泰（Sir Cecil Clementi）以善於與華人社會打交道見稱。他的任期由一九二五年十一月至一九三零年一月，時值中英關係多變的時期。香港城市大學中文及歷史學系教授及副系主任陳學然與其學生吳家豪博士合力撰寫《中英關係與殖民管治：金文泰在香港1925-1930年》一書，嘗試了解金文泰的管治方式及應對當時危機的策略。

文：香港電台｜原題：《中英關係與殖民管治：金文泰在香港1925-1930》——剛柔並濟的港督



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以首批官學生身份來港

陳學然指：「關於金文泰的研究並不多，我第一次聽金文泰這個名字是因為魯迅的文章。魯迅在一九二七年來港寫了《再談香港》，批評金文泰為『金制軍』。我透過魯迅的文章再搜集資料。」他提到，關於金文泰的檔案主要收藏於英國牛津大學博德利圖書館、劍橋大學及英國國家檔案館等。還有一些周邊檔案，譬如金文泰後人的書信、英國外交大臣張伯倫的文件等，他和吳家豪亦有收集。

金文泰是首批到港受訓的官學生（類似今日的初級政務官）。「官學生」制度由第十一任港督羅拔臣所創立，學生要到各殖民地接受一系列培訓，為日後出任高級官員做好準備。金文泰的官學生生涯始於一八九九年，當時他除了在香港任職多項前線工作外，又會踏足中國其他地方考察，並學習粵語。一九一三年，金文泰以副政司身份調往圭亞那，及至一九二五年臨危受命，擔任港督一職以解決當時香港的政局及經濟問題。

解決政治危機

1925年省港大罷工。（資料圖片）

其時香港所面對的最大危機乃在一九二五年發生為期十六個月的省港大罷工。罷工委員會組織糾察隊封鎖香港各口岸，禁止輪船往來及對香港的各項供應。當時僅七十多萬人口的香港，卻有超過二十五萬人離港，使香港經濟陷入停頓。省港大罷工爆發後，甫上任的金文泰重用周壽臣、羅旭龢、曹善允、李右泉、羅文錦等華商領袖，協助港府維持商務運作，並將糧食由廣東以外地區運至香港。與此同時，金文泰亦多次派代表與廣州政府談判，以恢復一度中斷的粵港商貿，令香港擺脫工潮所引發的危機。

因應大罷工造成的社會動盪，金文泰推出多項政策，包括修訂法例取締工會，由大至發起省港大罷工的「海員工會」，小至茶居總工會等，都被列為非法組織而遭取締。同時他推動多項民生政策，譬如着力於香港水務工程與文教發展，興建城門水塘，成立香港大學中文學院，以及創立香港保護兒童會等，剛柔並用，以穩定局面。

城門水塘的白千層為香港的攝影熱點。（Getty Images）

治港方針不一

書中指，金文泰在任時一直與英國外交部唱反調，狠批英國保守黨政府對華政策「全盤出錯」。唯金文泰在港任職五年後，便升任海峽兩岸總督暨馬來亞聯邦高級專員。升遷原為高興之事，但在金文泰回覆前港督彌敦的祝賀函中，卻以「極大的痛苦」描述離港的心情。他在信末更直言：「我寧願留在這裏（香港）而不願去世界上任何其他地方」，反映了他對香港的不捨之情。金文泰在位的管治及所推動的政策，影響着香港後來的政局發展，是為重要的歷史紀錄。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）