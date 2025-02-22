《慢行列車》釜山情節不減觀賞趣味 松隆子成觀賞保證｜湯禎兆
撰文：湯禎兆
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《慢行列車》的其一賣點是異國風情，今次次女多部未華子投入的是異國情緣，與韓國男友在釜山展開創業的新一幕，加添了旅遊特輯式的鏡頭，尤其是把韓國的鐵路與著名的江之島電鐵對照，可說徒增了一重趣味。
文：湯禎兆｜原題：《慢行列車》２
只不過由衷而言，我對這些近乎「植入式」的設定往往甚有保留，前車可鑑的早有吉田修一的小說《路》，後來改編成三集的日劇，以日本建造台灣高鐵的故事為背景——當中刻意尋找歷史牽連以及建構戀情的設定構思，和任何主題先行的樣板劇如出一轍，令人難以卒睹。
幸好《慢行列車》的異國線僅屬旁枝，主軸其實一直在長女葉子（松隆子）身上，葉子與潮（松坂桃李）追到釜山，為的只是讓都子（多部未華子）的男友說上一句：都子說不可嫁我的原因，是不可在大姐未出嫁前超車！於是釜山的景致，除了剛才提及的火車外，就是提供隨處可見的沙灘及咖啡店供三姐弟散步及聊天來完成「手足劇」的程式——當中也無大新意，只屬各有自己的天空，不用顧慮彼此之類的老套。但至少於我而言，沒有強加為異國而虛設的生硬情節，影響觀賞趣味。
是的，只要有松隆子登場，除非刻意寫壞她的角色，否則她已屬美好觀賞經驗的保證。
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