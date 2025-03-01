專訪｜在寂靜深夜中尋找連結　走進藝術家Alfred Cheng線畫世界

【專訪/展覽/線畫】在寂靜夜晚，你是否曾不自覺地想起某個人？又或是在無聲時刻，坦誠面對內心審視自我？本地線畫藝術家鄭偉浩（Alfred Cheng）以一根黑線，將「孤寂」和「依賴」兩種心理狀態編織到一起，線條不僅構建畫面結構，更勾勒出人類情感多樣性。



本地線畫藝術家鄭偉浩（Alfred Cheng）(Alfred Cheng官方網站）

他全新展覽《Silent Night》以存在論視角，透過線條流動與交織，探討個體在孤寂中如何與外界建立連結。這次，我們特別邀請Alfred進行深入對話，深入了解他創作歷程、藝術理念以及展覽背後深層意義。

Alfred Cheng全新展覽《Silent Night》近日開幕（alfredcheng_art/IG）

你是如何開始接觸線畫藝術的？為什麼會選擇線條作為主要藝術媒介？

其實整個過程從小就逐步累積。小時候我對黑白素描和線條特別好奇，那種簡約美感一直吸引着我。直到2016年，我決定重拾藝術熱情，放棄原本工作，全心投入創作。最初，我只用鉛筆進行線條繪製，但後來我開始思考，如果要一直走下去，必須找到一種與眾不同方式。因為我一直鍾情於黑白線條，所以我開始探討如何用一種新方式呈現它。

後來，在一次旅行中，我無意中走進一間古老紡織店，看到層架上排列着各種各樣線圈。那一刻，我突然想到，黑色紡織線就像用筆畫出來的直線一樣，可以用來創作。直到2021年，我才終於做出自己滿意作品。

本地線畫藝術家鄭偉浩（Alfred Cheng）作品《Untitled》(No Idea Gallery）

為什麼以「一線到底」方式進行創作？線畫與傳統繪畫相比，最大不同是什麼？

線，對我來說除了是一個工具外，更可以代表界限、連結或隔離，反映出社會中各種關係，深入探索身份和權力等議題，促使觀眾反思自身與社會之間的關係。「一線到底」創作方式對我來說，代表一種連貫性和完整性。我希望在創作過程中，我投入思緒不會中斷，觀眾也能感受到作品中和諧感。

而線畫與傳統繪畫最大不同在於，線畫不依賴顏色，主要透過陰影、線條粗細、交錯和排列來創造氛圍。

《Silent Night》展覽名稱有什麼含義？

《Silent Night》以存在論視角來探討個體在孤寂中如何與外界建立連結，其實是延續了我上次個人展覽《Silent Love》。該展覽花作為主題，作為人類投放情緒的寄托物。而這次《Silent Night》則是想探討——在一個寂靜夜晚，究竟是你惦記着我，還是我惦記着你？人與人之間情感依賴是如何發展和定義的？

在《Silent Night》中，你透過線條探討「孤寂」和「相互依賴」，對你而言，這兩者關係是對立還是互補？是什麼啟發你選擇這一主題？

我認為，相互依賴絕對是建基於孤寂之上。當人感受到孤寂時，對關係需求與依賴感會更強烈，這種情感深度能促進更真摯連結。我選擇這個主題是因為自己經常思考一個問題：到底是我對他人依賴多一點，還是他人對我依賴更多？我希望透過這個展覽，探討人與人之間「優先依賴」是如何定義和排列的。

你如何看待孤寂在人類生活中角色和意義？ 展覽中作品如何表現個體與社會之間相互依存？

孤寂和孤獨不同，前者是一種主動選擇情感狀態，後者則是由實際孤立或內心孤獨感引起，是不健康的。孤寂若能懂得善用，能讓我們有反思空間，帶來平靜，享受當中狀態。展覽中作品共同構建了一個情感生態系統，讓我們在寂靜夜晚中感受到生命和身份多樣性，並促使我們對生命、孤獨與關係本質進行深入反思。

有一幅畫作展示了小孩叼著煙的畫面，背後有什麼故事？

本地線畫藝術家鄭偉浩（Alfred Cheng）《The weight of cigarette No.2 》作品(No Idea Gallery）

這幅作品主角是我去年在上海居留期間，無意中觀察到的一個小孩。從他從口袋裏拿出一盒煙的猶豫，到放進口中吸啜之服從，再到最後慌張地將煙蒂弄熄、四處張望，我感受到他在選擇忠於自己後，卻屈服於大眾目光之間短促情緒轉變。這讓我反思——到底是什麼取決於我們成為一個所謂「正常人」？

本地線畫藝術家鄭偉浩（Alfred Cheng）《The weight of cigarette No.2 》作品(No Idea Gallery）

你的創作風格從2017年第一幅線畫到現在有什麼演變？改變主要是在技術突破還是理念更新？

我創作內容一直以人和靜物為主。無論是一朵花還是一個人，我都能敏感地感受到它們所承載情感，這種感知驅使我用藝術來捕捉這些瞬間。我相信，世界本質已經非常複雜，充滿了細節和純粹，因此不需要添加額外故事來解釋或改變我作品。相反，我希望能捕捉並展示已經存在的美和情感，讓人們重新認識和反思這個本質上純淨的世界。

本地線畫藝術家鄭偉浩（Alfred Cheng）作品《Roses》(No Idea Gallery）

在技巧上，我不斷嘗試突破。從最初單純一條黑線，到後來引入背景顏色，再到現在使用多種顏色線，我希望透過不同技巧，將想表達議題以新方式呈現出來。

【展覽詳情】

名稱：Silent Night

地點：香港中環荷里活道1號華懋荷李活中心1703室 (近大館) No Idea Gallery

日期：即日至3月23日

