Hermès廣告第一眼被吐槽似小學生畫畫？睇到後面原來係大神級作品

神反轉！隨着網絡訊息的爆炸，網友的見識也水漲船高，不少設計師作品一PO到網路上，就會在評論區喜提：「就這？好像我也行」



這不，最近Hermès愛馬仕發布的最新廣告片——「繪聚匠心（Drawn to Craft）」，就把這種網友的心態，「玩」得淋漓盡致！

動畫的一開始，是一匹堪比小學生水平的「潦草小馬」。

Hermès廣告動畫的一開始，是一匹堪比小學生水平的「潦草小馬」（IG@hermes）

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就在網友準備吐槽：Hermès也不行了？廣告經費只夠請小學生？畫面逐漸變化，馬兒的姿態越來越狂野起來。隨後一個巨大的盒子將馬兒包裹，變成一個精美的Hermès禮盒。

整個畫面充滿童趣，但實際一琢磨又很不簡單。看上去很簡單的圓珠筆畫作，變成了一幀一幀的動畫，連起來就像是一個浪漫的童話。

這次操刀動畫的是韓國著名插畫師Lee Kyutae，Lee的繪畫自成一派，往往第一眼覺得很簡單，但仔細一琢磨，細節構造、意境把握，都讓人直呼大神！

Lee畫中的場景往往非常日常，讓你有種「似曾相識」的感覺。但又隔着一種莫名的距離，彷彿是夢境或者回憶中的畫面。

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這種柔和的色調和朦朧的氛圍，充滿一種詩意的寧靜，讓人莫名的覺得安心。對光影的表現更是堪稱一絕！雖然是插畫，卻讓人有種身臨其境的電影感~

對於這次動畫廣告的選擇，Hermès現任藝術總監Pierre-Alexis Dumas說：繪畫是Hermès的一切，一切皆始於繪畫。

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無論是Hermès經典的絲巾系列，還是各種藝術聯名，Hermès都強調手繪帶來的特別感受。在AI動畫盛行的今天，Hermès好像在用一匹笨拙的「潦草小馬」，重新呼喚「人」的感覺。

不知道你覺得Hermès的潦草小馬怎麼樣呢？

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