「善變」藍色既是憂傷Tiffany blue也是藍　設計師分享色彩小故事

孤獨與掙扎，是很多藍調音樂裡反覆出現的主題，但這並未解釋藍調與顏色的關聯。那麼，「藍調」這個詞是怎麼來的呢？《紐約時報》、《時代雜誌》插畫師為你揭開日常繽紛的色色小故事！



以下內容節錄自巴柏．漢布利（Bob Hambly）的《為什麼非蒂芬妮藍不可：那些令人意想不到的色色故事》。



我在藝術學校讀書時，有個來自北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的室友，他介紹我聽藍調口琴演奏家詹姆斯．科頓（James Cotton）的音樂。這樣深情而充滿能量的東西，是我從未聽過的，我立刻深深著迷。

藍調是一種複雜的音樂類型，你會怎麼解釋藍調？《牛津英語詞典》對藍調的定義是「一種音樂風格，由美國南方非洲裔美國人的民間歌曲演變而來，常見的特點包括切分音的4/4 節奏、降三度和七度、十二小節結構和三行為一節的歌詞（其中第一、二行重複）。」沒錯，這個定義很精確，但就是少了點什麼──它並沒有觸及藍調的核心。

藍調音樂對不同的人有不同的意義，而且藍調的形式多元，從福音到布基烏基，要了解其本質可能不容易。以下是三位音樂家對這個主題的說法：

藍調之父漢迪（W. C. Handy）說，藍調是「罪人在復興日的聲音。」

傳奇歌手阿爾伯塔．亨特（Alberta Hunter）說：「我們唱藍調是因為我們的心受傷了，我們的靈魂被擾亂了。」



不過，說得最好的，也許是知名的藍調吉他手比比金（B. B. King）了，依他的觀察，

「世界上的每個人都有問題，只要他們有問題，藍調就永遠不死。」



孤獨與掙扎，是很多藍調音樂裡反覆出現的主題，但這並未解釋藍調與顏色的關聯。那麼，「藍調」這個詞是怎麼來的呢？

《為什麼非蒂芬妮藍不可：那些令人意想不到的色色故事》書籍內頁（典藏藝術家庭提供）

藍調音樂是由非洲奴隸帶到美國的讚美詩和靈歌。深刻的個人經歷透過悠遠的口語文化代代相傳，其中很大程度上是仰賴音樂和歌曲。在暴力統治者手中備受壓迫的奴隸，在表達抗爭上固然師出有名，但「藍調」這個詞指的是一個完全不同的惡魔：酒精。

縱觀歷史，包括希臘、羅馬、中國和埃及在內的各種文化裡，都認為精神疾病是由惡魔引起的。在伊莉莎白時期的英格蘭出現了「藍魔」（blue devil）一詞，其所指的是酒精戒斷時見到的事物。憂鬱、發抖以經常出現的幻覺，伴隨著震顫性譫妄（delirium tremens，或稱DTs）而來。如果「藍魔」找上門，那就意味著一個人已經整個陷入抑鬱狀態。後來這個詞就簡化成「布魯斯」（blues）。

華盛頓．歐文（Washington Irving）以短篇小說《沉睡谷傳奇》（The Legend of Sleepy Hollow ）聞名，一般認為他是第一個把「布魯斯」當成悲傷同義詞的美國作家。1807 年，歐文在他創辦的嘲諷性刊物《大雜燴》（Salmagundi）中寫下一段文字：「我的朋友朗斯洛特嘆了口氣，結束了他的長篇大論，但我看到他仍難以擺脫整個布魯斯大軍的影響。」

藍色也可能非常振奮人心。它是海洋與天空的顏色，象徵遼闊、開放、自由與想像。而海洋與天空，更有著藍色的狂野和天馬行空的思維。藍色代表智慧、誠實和信任：「真藍」（true blue）指的是忠誠不渝的人。無論人們的性別、國家或文化背景為何，全世界最受青睞的顏色就是藍色。53％的國家，國旗都有藍色，企業品牌行銷也喜歡用這個鮮明的顏色，漆成藍色的房間更有助於提高人們的創造力及生產力。

然而，我們也用藍色來形容悲傷與抑鬱，藍色存在於情感光譜的兩端，可以把我們從創造力的高峰帶往絕望的深處，若有所謂善變的顏色，即非藍色莫屬。也許這可以解釋為什麼音樂家經常說，憂傷的感覺（having the blues）是他們最大的靈感來源。

#一些藍色小故事

藍色龍蝦 blue lobster

信不信由你，真的有藍色龍蝦，只是，抓到一隻純藍珍品的機率是兩百萬分之一。牠們獨特的顏色，是因為基因突變而導致某些蛋白質生產過量的結果。本質上來說，這是大自然的偶然。世界各地的漁民都曾通報捕獲其他罕見顏色的龍蝦：黃色、藍紋和白化龍蝦，這些都極為稀有。捕獲白化龍蝦的可能性，估計約為億分之一。這些稀奇的樣本多數都被保留為研究之用，以進一步了解突變的原因。

或許你會想知道：藍色龍蝦鮮豔的色素沉澱從殼開始，但也僅止於殼。因此，牠們是可以安全食用的。不管牠們的顏色是什麼，所有龍蝦在煮熟後都會變紅。

蒂芬妮藍 tiffany blue

1845 年，蒂芬妮公司（TIFFANY & CO.）這家「文具精品百貨」發行了第一份型錄，重點在介紹該公司高檔商品系列。公司的創始人之一查爾斯．路易斯．蒂芬妮（Charles Lewis Tiffany）以知更鳥蛋的淺藍色作為型錄封面。在當時， 綠松石色（turquoise）很流行。維多利亞時代的新娘會把這種半寶石製成的珠寶作為禮品送給伴娘，某種程度上，這是它變得時尚的原因。

或許因為這種冰藍色帶來藍天和熱帶海洋的正面聯想，因而旋即引起大眾的迴響。彩通色彩研究所為蒂芬妮藍打造一個專屬的色號：PMS 1837，這個數字就是公司成立的年分。

這種獨特的藍色現在已成為該公司的同義詞，它也是人們可藉由顏色就能識別的少數品牌之一。

藍光廁所 blue-light restrooms

歐洲公共廁所越來越常使用螢光藍燈，目的並非為了增添氣氛，而是因為這種燈光使注射毒品的人很難找到靜脈。

在藍光環境下，也難以辨識白色粉末，尤其是在白色表面上。加油站、商場和零售店的公共廁所，以及私人酒吧和夜總會，也開始安裝這種非傳統形式的照明。

這種藍光的運用方式是有爭議的，根據英國環境、食品和農村事務部（Department of Environment, Food, and Rural Affairs，DEFRA）公布的指南建議，「由於使用者面臨的風險升高，而且也缺乏有效證據，公共廁所不應使用藍光來遏阻毒品吸食。」根據蘇格蘭愛丁堡治安法庭的說法，藍光的遏阻效果並沒有如以往想像中好，因為現在有許多海洛因使用者在進入藍光空間前就標記好自己的靜脈了。

書名：為什麼非蒂芬妮藍不可：那些令人意想不到的色色故事

顏色就像呼吸一樣無處不在！身為插畫師的漢布利，以幽默、敏銳的洞察力，加上在世界一流媒體所累積的專業和熱情，一一循線以日常的事物實例，揭開75則繽紛的色色小故事。

作者：巴柏．漢布利（Bob Hambly）

巴柏．漢布利是知名設計師、插畫家。畢業於費城藝術大學，現為加拿大多倫多Hambly & Woolley跨域平面工作室共同創辦人暨創意總監。曾為《紐約時報週日雜誌》（New York Times Sunday Magazine）及《時代雜誌》（Time）「數字」專欄、《大西洋月刊》（The Atlantic）創作插圖。從業二十多年來，該工作室已獲超過三百五十個國際及加拿大當地設計獎項。曾任教及受邀演講於多所組織機構，包含安大略設計與藝術學院、雪爾頓學院、約克大學、ARIDO設計獎、加拿大多倫多室內設計與家居用品展（IIDEX/NeoCon）、安大略皇家美術館、多倫多大學羅特曼管理學院、安大略平面設計師協會等。漢布利亦為安大略平面設計師協會董事會成員。目前專注於寫作、攝影、美術及經營色彩研究網站，其中色彩始終扮演重要角色。



【本文獲「典藏藝術家庭」授權轉載。】