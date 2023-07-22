香港畫家在深圳賣屋開Cafe畫廊蝕足十幾年　KK：是快樂且自豪的事

深圳大芬油畫村裏有很多獨立咖啡店，但賣房開店、將咖啡店和畫廊融合在一起的可能只有這一家。它就是鼎鼎有名的「白頭咖啡畫廊」。



主理人KK滿頭白髮，同時也是一位擁有50年藝術生涯的香港職業畫家。我們找到了這位特立獨行的老人，了解到更多白頭咖啡畫廊背後的故事。

開在油畫村的咖啡店 主業是畫廊

在龍崗還沒有第一家星巴克的時候，白頭咖啡畫廊就出現了，而咖啡店沒有選擇開在寫字樓，而是開在油畫村的居民樓裏。

店鋪周圍的環境本來就偏僻安靜，店內更有一種讓時光變緩慢的魔力。進店後，說話的音速和音量會自動調到最低，拉開椅子也會自覺小心抬起。

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店鋪是少見的地中海風格，水泥地板很有舊時的感覺，相較於時下的流行元素，這裏反而呈現出一種old school的感覺。

咖啡店還有露天陽台，在陽光燦爛的日子，邀請朋友來小聚閒聊，十分愜意。

咖啡區對面的一道門後，就是KK的畫廊。這裏和咖啡無關，畫廊內被油畫和藝術品塞得滿滿當當，畫廊內的畫作從上至下皆繪製有明豔濃麗的色彩，烙刻着油畫村特有的氣息。值得一提的是，在畫廊展示的作品，基本都是出自本土青年畫家之手。

在店內的菜單中，除了經典的幾款咖啡還有KK調製的「特飲」，在這裏20元就能擁有一杯意式濃縮咖啡。

KK將自己的店取名為「白頭咖啡畫廊」，雖然營業執照上主營的是「咖啡」，但是名字上始終將店鋪標榜為「畫廊」。

賣房開咖啡店 一虧就是十幾年

「其實開這家店一直是虧本的，開了十幾年，就虧了十幾年。」

主理人KK從七、八歲開始就對繪畫產生了濃厚的興趣。

在香港生活30多年間，KK當過汽車修理工，開過貨車，做過廚師；他年青時有一個夢想，就是做一名畫家。於是，他從1977年開始，進入香港的「洋行」，拜師學畫，開始他的藝術生涯，他在畫畫期間，成立了自己的貿易公司，既做畫家，又做畫商。

KK輾轉香港和英國期間，偶爾來到深圳布吉，最初是來往布吉長龍，原因是那裏很多作畫的朋友，布吉有他業務的一部份，後來又到大芬。在十幾年間，他對深圳布吉長龍和大芬的畫畫行情十分了解，可以說，KK見證了大芬這個「中國油畫第一村」的成長。

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香港回歸祖國後，定居英國多年的KK在2008年選擇回國發展甚至紮根大芬，並在2012年，租下400平米的店面，開了一間屬於自己的咖啡畫廊。

KK還透露過，店內的營收其實是虧本的，開了十幾年，就虧了十幾年，曾經自己在深圳也有一套房，但為了開店把房子賣掉了。

「當時還是很有信心的，心想，賣了就賣了，以後再買回來，只是沒想到深圳的房價升得那麼快。」

虧了十幾年 為什麼還要堅持？

說起咖啡畫廊的生意，是由於喜歡喝咖啡的KK，突然想到把咖啡融入油畫藝術，在畫廊內增設經營咖啡項目進行引流，一半咖啡，一半畫廊，這間在大芬非常有創意咖啡畫廊就誕生了。

藝術感覺太遙遠、摸不到也碰不着，那就以更容易被接受的咖啡開始，與大家拉近距離。在喝咖啡的同時，客人會久留一會兒，與KK談天說地，聊繪畫、聽故事、談人生，有時甚至漫無目的地聊一通。

於是咖啡成了連接大眾與畫廊的橋樑。

今時今日，各種精品咖啡在深圳遍地開花，大家會願意去探一家特色咖啡店，會開始品味一杯咖啡。

說到為什麼選擇在大芬油畫村開咖啡店，KK笑道：「全世界都沒有，也找不到像深圳大芬這樣大又好的地方可以開咖啡畫廊。」

雖然畫廊開了十幾年就虧了十幾年，但是KK仍然覺得在大芬開畫廊是人生中一件最快樂且自豪的事。「自從在大芬開了咖啡畫廊後，結交了世界各國好朋友，特別是香港、澳門和歐美的朋友，他們來到畫廊，聽着優雅的音樂，一邊喝咖啡，一邊品紅酒，一邊欣賞油畫藝術作品，都很羨慕我的生活。」

在大芬開店的十多年間，KK不僅尋找到發展事業的最好空間和平台，也尋找到享受生活的歸宿，他幾乎在大芬工作和生活，很少回香港，也再沒有去英國。他還表示，他的晚年幸福生活決定在大芬度過。

現如今，越來越多「咖啡店」的主理人，開店之初就做好了不盈利甚至是虧錢的心理準備。就正如文中的主人公一樣，而主理人KK看的很明白：

「可能我撐不了多久，但我會一直守下去，守到死為止。」

有數據顯示，約有53萬香港人永久在廣東定居生活，其中長期居住在深圳的香港戶籍人口約20萬左右。無論是在深圳歸鄉定居，還是就業創業，無數與深圳緊密聯繫的港人，都是兩地融合發展的最佳見證者。不只KK，還有越來越多香港人來到深圳這座城市工作、求學、生活，乃至紮根，兩個城市的文化底藴同時交織在他們身上，構成了兩地人們共有的時代記憶。

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