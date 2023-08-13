逛美術館看展覽必備的藝術修養　5大準則勿觸碰展品是基本

文明觀展，任重道遠。內地演員黃奕在5月曬了一組照片，激動地説：「人生第一次來華表獎，20年前我演了小燕子，所以今天我想帶着她和我一起......」配圖裏的她戴着鑽石玫瑰耳墜，手裏拿着一朵玫瑰花。沒想到，照片一經發出便引來爭議。



北京松美術館指出她不該拿未經允許的展品拍照，意識到錯誤後，黃奕第一時間公開道歉，誠懇地表示在日後工作和生活中會更加嚴謹，並刪除了照片。事後，也有人替黃奕喊冤。因為她拿的展品周圍沒有明確標識，很容易被誤解。

不過她的反應，還是給我們做出了示範和警示。這兩年去美術館的人越來越多，大家開始意識到精神財富的重要性，但在感受藝術的同時，要對眼前的作品多一點敬畏。

被觸摸破壞的展品

黃奕這次拿在手上的拍照道具，是北京松美術館5月初新展「雲雕塑——首屆學術邀請展」的一件展品，藝術家在户外草坪上，佈置了一片閃閃發亮的「玫瑰花田」。在黃奕拍照之前，已經有很多人來這裏打卡。有網紅甚至手捧一整束花，沒意識到它也是藝術品的一部分。

有時候，藝術家為了讓藝術品和環境更好地結合，會有意不在邊上設界限。但往往，這就會帶來意外。

2月底，在邁阿密Art Wynwood當代藝術博覽會的預展活動中，Jeff Koons的氣球狗雕塑被一位參觀者不小心碰倒。藏品落到地上，摔得粉碎。這件雕塑價值4.2萬美元，讓人直呼可惜。

事後，這位參觀者除了感到「非常慚愧」，並沒有做出什麼彌補。所幸主辦方買了保險，損失由保險公司買單。

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類似這樣的意外，有的或許是無心之過，有的則源於部分人過分旺盛的探索欲。

此前草間彌生的展覽落地上海之際，一個標誌性的南瓜立在廣場中央。現場明令禁止觸摸，周圍還有保安提醒，可依舊有人嘗試跟它親密接觸。無奈之下，主辦方不得不用警戒線把它團團圍住。

妥協的藝術家們

展品被破壞後，藝術家們往往很難索賠，有時候索性對藝術品進行再創作，與破壞共存。

今年五一期間，成都麓湖的「荒野之國」深受遊客的喜愛。各種充滿想象的藝術裝置，童趣而浪漫。

然而，藝術家喬小刀的作品「巨貓」剛放進來一週，就發現被破壞了。看着受傷的貓，他和工作人員心疼不已，只能在傷口處貼了個小小的膠布。

公共空間人來人往，工作人員很難一直盯着某個展品，也很難約束來者的行為，只能接受現狀。

最近，年輕的毛氈藝術家駱餡餅也因為展品被損壞而苦惱。她手工製作的羊毛氈雕塑「雨天的白日夢」，原本是一件允許「觸摸和依靠」的作品。沒想到才展出了僅僅4天，就被觀眾扯爛。很多熊孩子爬到雕塑身上，不停地揪她、拽她、踩她。駱餡餅看到後特別難過，覺得自己的作品完全被破壞了。

她惋惜地表示：「為什麼很多作品都會要求禁止觸摸？因為你永遠想不到現場會有多離譜！」

無獨有偶，前段時間韓國首爾美術館裏的香蕉展品，被一個學生參觀時吃掉了。這根「香蕉」是意大利藝術家Maurizio Cattelan的重要作品之一，名叫《喜劇演員》，曾以12萬美元天價拍出。

事後，藝術家重新放了一根香蕉上去，表示不打算對這名大學生進行追償。

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很多時候，或許正是因為犯錯成本太低，人們才敢肆無忌憚地破壞展品。

至於展品到底該不該圍起來，業內尚沒有統一標準。一位策展人表示，他們曾嘗試過做開放式展品，但觀感極差。有人會偷偷拿走展品，還有人會坐在上面擺pose，為了安全起見，他們會約定俗成地把展品保護起來。‍‍‍‍‍‍

參觀美術館都有哪些注意事項？

這兩年，美術館成為很多年輕人閒暇時出行的首選目的地。我們之所以去看展，既是為了看藝術品，也是去體會藝術家看待世界的視角，感受他們的表達。

藝術品在潛移默化中，滋養着人們的精神世界。正如陳丹青在《紐約瑣記》一書中提到：「奇怪。人到了美術館會好看起來......站在畫幅或雕像前，靜下來了，目光格外純良。」

不過破壞展品的行為，一點也不美。不論展品以何種形式存在，我們都應該保持尊重，保持距離。‍‍‍‍

去美術館時，一般都有哪些注意事項呢？

1. 遵守公共空間基本準則

比如不吃東西、不大聲喧譁、不穿走路聲音太大的鞋子等，不影響其他參觀者。

2. 不隨意觸碰展品

美術館除了極少數交互式或參與式的展品可以觸摸外，大部分展品都默認只可遠觀。

千萬別覺得輕輕摸一下無關緊要，要是每個人都這麼做，無數個指紋和汗液留在展品上，會對展品造成不可逆的損害。有些不起眼的小物品，很可能價值連城。

3. 注意拍照尺度‍‍‍‍‍

拍照時不能開閃光燈，也不能帶自拍杆和三腳架等設備。這是因為強光會加速一些藝術品褪色、老化，甚至會刺傷其他參觀者的眼睛。

4. 謹慎拿雙肩包

很多美術館會有揹包寄存服務，如果揹着雙肩包進去，儘量用手拎或放在胸前攜帶，以免在轉身時無意觸碰展品或他人。

5. 不攜帶寵物

寵物通常也不能帶進美術館。因為一旦它們失控亂跑，會把展品撞倒、撞壞。反之，如果展品很重，或者表面比較鋭利，會對寵物造成傷害。

不同的美術館，可能細節有些不同。當你不確定某個行為能不能做時，可以看看所在館內的官方要求，也可以問問工作人員。

現在很多美術館已經在很用心地做教育，像台灣的奇美博物館，所有人參觀前都要被帶到一間專門的房間，觀看參觀須知動畫，避免違反了規定而不自知。

尊重藝術家和美術館的勞動成果，文明觀展，路漫漫其修遠兮。這需要我們每個人的敬畏和自覺，相信以一燈傳諸燈，終至萬燈皆明。