恐怖藝術作品似足水泥封屍？探討人與身體關係 網友：似案發現場
撰文：日本設計小站
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這是案發現場？這個藝術家的創作，被人譽為「案發現場」，因為「水泥封屍」就是他的藝術作品。
90後藝術家Veroljub Naumović，最經典的代表作，就是這個「身體嵌入石頭」系列。
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他的雕塑將人體或者被肢解的人體部位，嵌入石頭裏面，好像人是從石頭中生長出來的，或者身體和石頭融為了一體。
他將這種藝術創作，視為一種對人類和身體關係的追問，想在其中探索身體和精神，有形和無形之間的關係。在這些身體嵌入石頭的雕塑中，人的形式被解構，變成一種抽象化的物質本身。
當然，這種創作方式也引起不少爭議，有人說，天才和變態只有一線之隔；有人說，去看他的展覽像是進入案發現場；更有人猜測，藝術家是不是將自己的犯罪想法在藝術中釋放；甚至還有人說，他的作品裏說不定有一具身體是真的！
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對此，藝術家本人沒做任何回應。在他看來，自己的創作就是一場關於意義的遊戲，他的每一幅作品都是一個懸疑，等待着被觀眾解開。
不得不說，真的有點東西！不知道你怎麼解讀這個藝術家的作品呢？
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