《FLDPK肥蘭的拼勁》笑料貼地　楊詩敏施展渾身解數｜何故專欄

《FLDPK肥蘭的拼勁》，顛覆和反思「心靈雞湯」，既有溫度，又有深度的勵志喜劇。楊詩敏帶領一眾年輕網台主持，和觀眾在歡樂中尋找「愛」的真諦！



《FLDPK肥蘭的拼勁》宣傳海報

《FLDPK肥蘭的拼勁》由100毛和Toilet Ideas「自肥主辦」，Bu（姚家豪）、陳強、徐璋霖、陳小東聯合編劇，陳小東導演，周怡及梁海蕊聯合監製，楊詩敏（蝦頭）和小薯茄的程人富「微胖主演」，連同「四台巨星」合演：JFFT（Just For Fun Team）的雞翼、FHProductionHK的肥豪、以及小薯茄的肥蚊「肉地演出」；100毛的利君牙和Kneta，以及藝君子劇團的尹偉程「瘦底助演」。《FLDPK肥蘭的拼勁》是100毛在疫情之後，相隔四年的首個劇作，除了香港四個著名YouTube頻道的代表，還有余迪偉、鄒凱光、以及世界認真組織（World Serious Organization）的Sam、Curtis和表妹拍片客串，可算是陣容鼎盛。

《FLDPK肥蘭的拼勁》的場刊很有心思（圖片來源：筆者）

《FLDPK肥蘭的拼勁》的場刊很有心思，設計成食物的模樣，我那款是放在紙袋裡的冬甩，紙袋更特別印有油滲的效果。與此同時，宣傳文案除了玩食字，字裡行間也很有意思，「不怕少油少鹽，但可否給我一點甜？」，「入場大笑當運動，睇到流淚去水腫！」，這是「一場肥中帶瘦、笑中有淚的肥做喜劇」（肥皂喜劇），也是「一個關於被愛與自愛的心靈成長故事」，更是一段讓我們重新認識自我，以及這個世界的奇妙旅程。

劇目是讓我們重新認識自我，以及這個世界的奇妙旅程。（圖片來源：筆者）

《FLDPK肥蘭的拼勁》講述肥蘭（楊詩敏 飾）結婚在即，但竟然有幾位同事（雞翼、肥豪、利君牙和Kneta）拒絕出席她的婚禮，一向沒有朋友的她，為了可以坐齊一枱，嘗試改變自己讓更多人愛她，故此去書店尋找答案，店長馮允謙（程人富 飾）向她推薦由村上春撰寫的著作《FLDPK》，肥蘭從書中的故事學會「分享」，開始變得平易近人，卻因此跟夫婚夫（尹偉程 飾）出現嚴重分歧，與此同時，馮允謙和書店也面對重大危機……

《FLDPK肥蘭的拼勁》的笑料貼地，而且一浪接一浪，當中有關的士司機的討論，相信不少觀眾都有共鳴！結合精心設計的舞台、服裝和道具，由土耳其的熱氣球開始，到肥蘭的辦公室、馮允謙的書店、以及肥蘭跟未婚夫拍拖的街道，連同三段《FLDPK》書中的非一般「心理雞湯」故事：「阿拉丁」（山洞）、「福爾摩斯」（皇宮）和「西遊記」（骨場），為觀眾帶來不同程度的視聽之娛，不單只毫無冷場，更可謂高潮疊起！本劇的另一亮點，正是演員的不斷變裝，而且不是簡單的服飾和化妝，佈景設計邵偉敏、燈光設計賴嘉琪、形象設計洪榮賢、音響設計馮璟康、美術及設計總監元金盛和伍啟豪，化妝統籌Jan Cheuk，以及他們的幕後團隊，都應記一功，掌聲鼓勵！

《FLDPK肥蘭的拼勁》是楊詩敏的舞台劇代表作，施展渾身解數。（《FLDPK肥蘭的拼勁》宣傳海報）

《FLDPK肥蘭的拼勁》可算是楊詩敏的舞台劇代表作，她施展了渾身解數，以不同的語氣、聲調、眼神、節奏和身體語言，同時演活了心態一再轉變的肥蘭，以及三段戲中戲的各個角色，其中以「西遊記」的一段最精彩，全場笑聲此起彼落，當大家以為這一段已完結時，竟然還有更爆笑的一幕，配合舞台效果，令人拍案叫絕！更厲害的是，楊詩敏剛剛完成了58多場《香港式離婚》，然後在一星期內主演5場《FLDPK肥蘭的拼勁》，她的專業、體魄和拼勁，令人佩服！

筆者與一眾《FLDPK肥蘭的拼勁》演員（圖片來源：筆者）

《FLDPK肥蘭的拼勁》的程人富令人刮目相看！書店店長未算有太大發揮，但在三段戲中戲裡的表現就令人眼前一亮，特別在是「阿拉丁」的一段，他的一身肌肉是焦點所在，有女觀眾（可能也有男觀眾）當場「嘩！」了一聲。另一驚喜則是雞翼，他的「骨場好聲音」，殺觀眾一個措手不及，當大家以為他純粹搞笑時，竟然唱出水準和感情，以鄭伊健經典金曲的〈一生愛你一個〉，成功牽動觀眾的情緒。肥豪是全劇的關鍵人物，他「犧牲色相」飾演的「燈神」，令人留下深刻印象！

《FLDPK肥蘭的拼勁》是一個渴望被愛的女人尋找幸福的故事，肥蘭愈尋找愈迷失，原來「愛」一直都在你的身邊，只是你沒有發現，或是視而不見，就像那個尋找皇冠的皇帝。而且，上天往往已經有最好的準備，就像西遊四師徒，雖然各有缺點，卻是完美的組合。再者，「幸福」其實可以很簡單，就像「燈神」的微小願望。肥蘭的Happy Ending讓我們明白，與其被動地等待別人的「愛」，最重要的是懂得「自愛」。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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