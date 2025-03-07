築覺VIII 築遊巴黎：信步花都，一覧巴黎住民的心靈風景｜開卷樂

每座城市都有獨特的氣韻。建築師與專欄作家建築遊人出版的「築覺系列」，曾記錄香港、東京、倫敦等多個城市的特色建築，這次他踏進花都，寫下的第八部曲，以建築角度帶我們欣賞巴黎這座城市的文化底蘊。

文：開卷樂｜原題：《築覺VIII 築遊巴黎》：信步花都，一覧巴黎住民的心靈風景



《築覺VIII 築遊巴黎》

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



羅浮宮：時間的見證

一九八三年，美籍華裔建築師貝聿銘接過法國總統密特朗的委託，參與羅浮宮（Grand Louvre）的現代化改造計劃。新設計既要成為地標，又不可破壞周邊的景觀。

玻璃金字塔成為法國巴黎羅浮宮的標誌。（iStock）

建築遊人憶述多年前就讀大學時，貝聿銘在歐洲的名氣尚淺，教材中也不見其蹤影。當年貝聿銘的羅浮宮玻璃金字塔設計出爐後，法國建築界一片嘩然。他的教授批評，羅浮宮的翻新工程乃「in the middle of nowhere（意譯：兩頭不到岸）」——想成為地標，便更需要標奇立異；想低調清淡，便不應徒添一物，大煞風景。然而，建築遊人不同意教授的觀點，他指貝聿銘的構思正好體現中國文化的「中庸之道」。羅浮宮可說是採用中國四合院的格局——第一進院是商場和停車場；第二進院是新主入口和東、南、北廂的入口；第三進院是羅浮宮的內院。參觀者進入中庭之際，抬首便見陽光由玻璃頂灑落，呼應「天人合一」的概念。此外，三角形是最簡單而穩定的幾何形狀，無需樑柱，幼細的鋼纜便足以支撐起30米乘30米的玻璃結構。而通往南、西、北三翼的玻璃金字塔貫連各個展廳，增加了參觀路線的流動性，如此簡潔而精妙的設計，讓貝聿銘當年即使面對一片批評聲，依然可以逆風而行。玻璃金字塔落成以後好評如潮，而翻新後的羅浮宮設計亦成為聞名遐邇的經典。

奧賽博物館：新舊並行

奧賽博物館。（hnmuseum.com）

一座荒廢的火車站竟能搖身一變，成為藝術博物館？奧賽博物館（Musée d'Orsay）便是一例。該建築於二十世紀初時本為地下鐵道火車站，後來二戰時期一度變為士兵收容所、停車場和電影院。為提升功能，政府決定於一九七七年推行改建計劃。

計劃由意大利建築師Gae Aulenti操刀，將原本的客運月台拆卸，變成左右兩側的獨立展廳，同時保留了建築物的局部原貌，包括拱形的玻璃屋頂。日光投射到半朦朧的玻璃，化作輕淡柔光，讓放置於中央通道的雕塑晦明有致，如畫如詩，各展廳區域配合藝術品的材質特性，或暗或亮，令參觀過程宛如一趟光影之旅，充滿樂趣。

巴黎旅行必去景點奧賽博物館（IG@museeorsay）

遊客走過低層通道，來到上層的特殊展館，便能一窺鎮館之寶——梵高和莫奈的名作，而從高層的塔橋上，可以俯瞰整個博物館的地面，更為這趟旅程的收結添上難忘一筆。

巴黎聖母院：建築的精神價值

被大火燒毀五年半之後，巴黎聖母院重開。（Reuters）

巴黎聖母院大教堂（Notre-Dame de Paris Cathedral）八百多年來坐落於塞納河邊，見證歷史興衰。二零一九年，當躥騰的火舌吞噬聖母院的外牆、玫瑰窗，甚至連歌德式建築的尖塔也頹然傾落，刺碎了民眾的心。當時幾乎全市消防員全力協助撲火，可幸教堂最終不致倒塌。巴黎市政府在籌劃復修教堂的初期，曾提出舉辦設計比賽，徵集來自世界各地的設計，將現代元素融入這座古建築。然而，市民最終還是期望教堂能恢復原貌。建築並非只是木塊磚瓦的湊合，當建築、人與地方產生連結，便能進駐人的心靈，化作無可取替的風景。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）