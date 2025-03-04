《粗獷派建築師》奪奧斯卡三大獎　盤點電影建築參考5大現實案例

【奧斯卡/電影/建築】《粗獷派建築師》（The Brutalist）近期橫掃各大影壇盛事，昨日（3日）再奪最佳男主角、最佳攝影及最佳原創音樂三項大獎，早前更於金球獎與威尼斯影展分別斬獲三項殊榮及最佳導演獎，堪稱今年最受矚目電影之一。隨著電影即將在香港正式上映，勢必掀起一波觀影熱潮。



電影以「粗獷主義」為名，故事圍繞匈牙利裔猶太建築師László Toth展開，講述他在二戰後移居美國逐夢歷程。其中，László為富商Harrison Lee Van Buren設計社區中心的劇情成為全片亮點。



《粗獷派建築師》電影海報

雖然László拉斯洛與這座社區中心皆為虛構，但場景設計由曾獲奧斯卡提名的美術指導Judy Becker精心打造，她透露靈感來自多座現實中經典建築，讓觀眾彷彿置身於真實粗獷主義建築中。

《粗獷派建築師》電影建築參考：

1. 安藤忠雄 光之教堂

《粗獷派建築師》范布倫社區中心(劇照）

電影尾聲展示范布倫社區中心教堂落成效果，其天花透出十字架光線，令人聯想到日本建築師安藤忠雄1989年設計光之教堂。Judy Becker在訪問中坦承，安藤忠雄作品確實是其重要靈感之一：「當我讀到劇本時，立刻聯想到這座以光構成十字架聞名教堂。」

光之教堂內部（source:archelo）

光之教堂位於日本大阪府茨木市，是安藤忠雄「光與空間」設計理念經典代表作。建築外觀簡樸，採用鋼筋混凝土建造，呈現出安藤一貫「清水混凝土」風格。最具特色部分是祭壇背後一面牆，兩條交叉縫隙形成巨大「十字架」，自然光從中滲入，隨著時間變化營造出神聖氛圍。

《粗獷派建築師》電影建築參考：

2. Marcel Breuer 威徹斯特改革猶太教堂

Westchester Reform Temple（資料圖片）

雖然電影主角László Toth是虛構人物，導演Brady Corbet透露，創作靈感源自Hilary Thimmesh著作《Marcel Breuer and a Committee of Twelve Plan a Church》。建築師Marcel Breuer與主角同為匈牙利裔，也是角色原型之一。電影場景另一重要參考，是Breuer於1953年設計威徹斯特改革猶太教堂。這座教堂由厚重混凝土建成，自然光透過高窗進入，營造出莊嚴且沉靜氛圍，其長型高窗設計與電影中社區中心外觀相呼應。

Westchester Reform Temple（官網圖片）

教堂坐落位於紐約州斯卡斯代爾，也是Judy Becker成長之地，她表示自己在構想社區中心外觀時，第一時間便想到這座形狀如大衛之星的猶太教堂Judy Becker表示，她在構想社區中心外觀時，第一時間便想到這座形如大衛之星猶太教堂：「我想過將大衛之星融入設計中，但最終選擇十字架，以表達László對被要求設計基督教紀念碑聲明。這座建築看起來像一座火葬場，彷彿在諷刺Harrison Van Buren期望。」

《粗獷派建築師》(劇照）

《粗獷派建築師》電影建築參考：

3. Marcel Breuer The Breuer Building

Judy Becker在訪問中也提及，設計社區中心時，Breuer標誌性作品The Breuer Building也「一直在她腦海中」。這座建築位於紐約曼哈頓，曾為惠特尼美術館（Whitney Museum）舊址，現由大都會藝術博物館使用。The Breuer Building以其厚重混凝土結構與獨特「倒金字塔」式設計著稱，是粗獷主義建築代表作之一。

Marcel Breuer標誌性作品 The Breuer Building（wikicommons）

建築入口處設計有一個下沉庭院，提供一種過渡性空間，將訪客從城市喧囂引入藝術世界。其裸露混凝土結構與周圍城市建築形成鮮明對比，展現粗獷主義建築力量與美感。

《粗獷派建築師》電影建築參考：

4. Louis Kahn 索爾克研究所

Louis Kahn 索爾克研究所（wikicommons）

美國建築師Louis Kahn代表作索爾克研究所（Salk Institute）同樣對Judy Becker設計產生影響。這座位於加州La Jolla建築，被認為是20世紀最偉大建築之一。索爾克研究所由兩個對稱建築群組成，中間是一條狹長中庭，通向太平洋景色。

建築中庭鋪有石灰石，中央是一條細長水道，將建築與大自然連接起來，象徵科學與生命流動與連續性。建築材料主要是清水混凝土和柚木，呈現自然質感與美感，與電影中地下疏水裝置及社區中心外觀設計相呼應。

《粗獷派建築師》（劇照）

《粗獷派建築師》電影建築參考：

5. Harry Weese 華盛頓地鐵

華盛頓地鐵內觀（資料圖片）

最後一個參考對象可能比較出乎意料，便是由建築師Harry Weese主導設計之華盛頓地鐵設計。Becker表示，電影中角色步進社區中心時，會看到一段陡峭樓梯，這便是受到華盛頓地鐵啟發。她希望讓信徒走入社區中心時，感受到地面與地下距離，從而營造出一種令人恐懼體驗。

《粗獷派建築師》（劇照）

而實際上，華盛頓地鐵系統被認為是現代交通基礎設施中經典之作，地鐵站以拱形混凝土結構和模塊化幾何圖案為特色，拱形天花板上格狀圖案美觀之餘，還起到聲音吸收和結構支撐的作用，體現了粗獷主義風格與公共設施之融合。

美國當代藝術家James Turrell的作品《Open Sky》。（Benesse Art Site Naoshima）

除上述建築外，Judy Becker也多次透露藝術家James Turrell善用光線作品對她影響甚大，有興趣讀者不妨後續了解更多。